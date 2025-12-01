Suscríbete a
ABC Cultural

Paso a nivel

Canfranc: oro, espías y glamur

Los nazis compraban wolframio a cambio de oro en la estación que unía España y Francia por los Pirineos

De Lucerna a Interlaken: en las cataratas de la muerte

Trenet de la Marina: memoria mediterránea

Entrada principal de la estación de Canfranc. Detrás, los Pirineos
Entrada principal de la estación de Canfranc. Detrás, los Pirineos ABC
Pedro García Cuartango

Pedro García Cuartango

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es difícil encontrar una metáfora más elocuente sobre la fugacidad de la vida que las estaciones ferroviarias. Entran y salen los trenes, parten y llegan los pasajeros, todo cambia cada día, nada es. Las estaciones de ferrocarril son lugares para la meditación sobre la flecha ... del tiempo.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app