Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
El Gobierno confirma que en los próximos días nombrará un nuevo fiscal general del Estado
Directo
Feijóo exige a Sánchez que pida «perdón a los españoles» y que muestre «respeto al Tribunal Supremo»

MÚSICA

Camille Thomas, la chelista que invoca a Satie con Radiohead

ENTREVISTA

ABC conversa con la artista que tocó en los tejados de París en el confinamiento, respondió a la muerte en Bataclan con su arco y la esperanza y ahora dialoga con el paisaje de Montana en su nuevo álbum,'Rendez-vous', junto a Julien Brocal

Los hermanos Jussen: con el piano en las manos y el balón en los pies

Camille Thomas, junto a su Stradivarius en Madrid
Camille Thomas, junto a su Stradivarius en Madrid Tania Sieira
Clara Molla Pagán

Clara Molla Pagán

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Ala muerte se puede responder con violencia o con música. Hay quienes se atreven a alzar su voz frente al mal, y hay quien, como Camille Thomas (París, 1988), alza su arco para tocar con el violonchelo un grito de esperanza. Así surgió precisamente ' ... Never give up', el concierto para violonchelo y orquesta en tres movimientos, que Fazil Say escribió expresamente para esta chelista, y que interpretó recientemente en el Auditorio Kursaal junto a la Orquesta Sinfónica de Euskadi.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app