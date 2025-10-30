No sé si el amor se vuelve hortera por necesidad o desesperación o descuido literario: poco importa. Hay algo que está por encima de las formas, y es la vida, sobre todo cuando esta se enciende y se parece, en la distancia o en el ... abismo de la vejez, a aquello que un día llamamos adolescencia.

Donde tantos ven a un Nobel de Literatura haciendo el ridículo con las cartas que le enviaba a su novia yo veo a un hombre de setenta y tantos años aún sediento de experiencias, aún excesivo, romántico, ingenuo, febril, alegre, divertido. «Desde la noche maravillosa de la peletera, mi vida se llenó de juventud, de sueños, de deseos y fue como si por fin empezara a vivir una vida que secretamente soñé desde que te vi por primera vez.

Es una historia tan bonita que tiene que tener un final feliz», le escribió Mario Vargas Llosa a Isabel Preysler en 2015, al poco de empezar su relación. «Cuando menos lo esperaba, ocurrió lo que ocurrió y fue como si empezara a vivir de nuevo», dice antes, evocando tal vez su primer beso, que sucedió en un ascensor.

Y un lustro después: «Llevamos ya un año de coronavirus y estamos vivos. ¿Tiene algo que ver el amor con esta supervivencia? Seguramente sí. Te quiero mucho, te querré siempre, hasta el último día. Feliz cumpleaños, amor mío». Hay algo enternecedor en todo esto, y también incómodo, pues asistimos al espectáculo en condición de voyeurs, como tantas otras veces en la historia de la literatura, por cierto.

Ha causado revuelo que Vargas Llosa firme algo como «te quiero mucho y te mando muchos besos y palabras bonitas para esas orejitas que parecen dos signos perfectos de interrogación», pero esto no le quita ni un gramo de valor literario a su obra, sino que le da más complejidad humana al personaje. ¿No habíamos quedado en que no era lo mismo la obra que el autor? También esa idea aplica a esa intimidad que no es sublime, esa que no encaja en nuestra imagen del genio, un concepto cada vez más decimonónico que no resiste más de cien páginas de una biografía seria.

Manuel Vicent aventuró que es «muy difícil ser feliz sin hacer el ridículo»: es un hallazgo que encierra al hombre entero, y que se hace más cierto en ese amor del principio, aunque sea en el final, que nos lleva a ignorar al resto de la humanidad. A veces es cursilería, melosidad, prosa barata. Y a veces es Dua Lipa bailando a los pies de la Torre Eiffel con su chico. El mundo sería tan aburrido sin estas cosas...