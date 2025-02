'Books are the Best Things', de Dora García, en La Panera: Aunque solo unos pocos lo sepan...

Dora García (Valladolid, 1965) es una creadora que desborda los límites instalativos y performativos. La exposición 'Books are the Best Things', curada por Frederic Montornés, se centra en esa parcela de su obra en formato libro, un hito en la ... exploración de su carrera y en la manera de entender la publicación como arte en sí.

La muestra, llevada a cabo en el Centro de Documentación de La Panera, ofrece una retrospectiva profunda y poética de cerca de setenta publicaciones que cubren más de tres décadas, desde 1992 hasta la actualidad. Cada pieza no solo revela la evolución artística de Dora García, sino también la esencia de su práctica conceptual y performativa, cuyo núcleo es el lenguaje y la palabra. Noticias Relacionadas 'Desnudos' e Imogen Cunningham: El museo Thyssen de Málaga, sin 'paños calientes' Javier Díaz-Guardiola

Matisse-Miró: Unidos hasta en las diferencias Isabel Lázaro La selección realizada por Montornés no es solo exhaustiva, sino esencialmente significativa, ya que articula las diversas facetas de la relación de la vallisoletana con la palabra escrita, hablada e interpretada. A través de títulos tan icónicos como 'Contes choisis' y 'What a Fucking Wonderful Audience', la selección ofrece un recorrido por su labor editorial que trasciende lo físico y se proyecta hacia el ámbito intelectual y emocional. La curaduría permite comprender cómo cada una de estas publicaciones, lejos de ser solo libros o documentos, se transforma en artefactos vivos, capaces de dialogar con los espectadores y estimular una lectura abierta y participativa. Montornés consigue subrayar su valor en el contexto de la práctica artística de García, otorgándoles el estatus de piezas fundamentales de su carrera. Cada obra impresa se presenta no solo como una extensión de su arte, sino como un manifiesto que habla de la importancia de la comunicación, la accesibilidad y el conocimiento compartido. Como artista conceptual, García emplea la palabra en todas sus dimensiones, desde el pensamiento crítico hasta la ironía y la introspección. En letras mayúsculas. En las imágenes, algunas de las propuestas de la muestra de Dora García en Lérida La Panera El propio título de la exposición, 'Books are the Best Things', capta la esencia de esta propuesta y hace eco de la afirmación de Dora García sobre el poder transformador de la lectura y la escritura. Este enunciado, además, evoca una afirmación de Ralph Waldo Emerson, quien consideraba los libros como herramientas que, bien utilizadas, podían iluminar y enriquecer la vida. Montornés ha sabido capturar esta visión, situando las obras de García en el centro de un espacio donde la interacción del público con los libros se convierte en una experiencia de descubrimiento. Logra que el espectador perciba estas obras como arte vivo, alejado de la sacralización tradicional de la literatura y de los espacios expositivos. Aquí, el visitante se encuentra con publicaciones que parecen destinadas a salir de sus límites físicos y expandirse a través de los pensamientos y experiencias de quienes las leen. La inclusión de formatos tan diversos como pósters, postales o camisetas subraya el carácter accesible y democrático del arte de Dora García, quien cree en la palabra como una herramienta para todos, aunque no todos sean plenamente conscientes de ello. Esta muestra no solo consolida la importancia de García en la escena artística contemporánea, sino que también se convierte en un espacio de diálogo cercano y sin pretensiones, donde los libros no son solo objetos, sino compañeros de viaje en una búsqueda compartida de significado y creatividad. Dora García 'Books are the Best Things'. La Panera (Centro de Documentación). Lérida. Plaza de la Panera, 2. Comisario: Frederic Montornés. Hasta el 2 de febrero de 2025. Cuatro estrellas. 'Books are the Best Things' es una cita indispensable para quienes buscan entender el rol de la publicación en el arte actual y para quienes valoran el poder de la palabra en todas sus formas.

