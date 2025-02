'Asesinos anónimos', de Rob Hart: más difícil todavía

«Existen ciertas similitudes entre el cerebro de los asesinos y el de aquellos que tienen una personalidad adictiva». Esto lo descubrió Rob Hart (Nueva York, 1982) entre las conclusiones de una investigación de la Universidad de Chicago, mientras trabajaba en la escritura de ' ... Asesinos anónimos', la novela, a medio camino entre el 'thriller' y el 'cozy crime', con la que acaba de desembarcar en los escaparates de nuestras librerías para plantearle al lector el «más difícil todavía» de la ficción criminal: criticarla respetando sus códigos y técnicas, hacerla explotar desde dentro, mediante el relato de la «desintoxicación» plagada de obstáculos de un sicario peligrosísimo al que dejar de matar no le va a resultar nada fácil.

NOVELA 'Asesinos anónimos' Autor Rob Hart

Editorial AdN

Año 2024

Páginas 320

Precio 19,95 euros

En una reciente conversación, Hart compartió con ABC Cultural las dos ideas que, al fusionarse, le permitieron construir esta atípica trama: la primera, satisfacer las ganas que tenía de escribir sobre los asesinos a sueldo; la segunda, llamar la atención sobre la excesiva frivolidad con la que a menudo se suaviza la muerte violenta en los libros y las películas, como si, más allá del héroe protagonista, todo el mundo fuera prescindible. «Creo que tenemos la sensación de que no pasa nada cuando el bueno mata a los malos —reflexiona el autor—, pero resulta que esos malos tienen familia, gente que los quiere y que seguramente tendrá una vida peor cuando ellos ya no estén. Viendo películas donde el protagonista irrumpe en un sitio y lo llena todo de plomo, pienso en los seres queridos de esos tipos a los que el justiciero se carga sin pestañear y, aunque mi novela no pretende censurar nada, sí he tratado de explorar con ella ese terreno».

Para hacerlo, Hart nos describe a Mark, un temido asesino profesional, que al principio del relato (y solo al principio, porque muy pronto su pasado violento lo obligará a volver la vista atrás y enfrentarse a quienes no quieren su reinserción) está a punto de cumplir un año sin haber matado a nadie, gracias a las reuniones de un grupo de apoyo en el que hombres y mujeres muy peligrosos y con ganas de redimirse comparten sus experiencias y cogen fuerzas para mantener a raya el impulso de regresar al circuito de crimen.

Entretenidas escenas de acción y un tono que no renuncia a ese humor amable tan característico del 'noir' más actual

De las enseñanzas de estas sesiones, que nos recuerdan sin caer en la burla o el descrédito a las de Alcohólicos Anónimos, y su choque frontal con las máximas de algunos de los textos y los filmes más sangrientos de la historia, que Hart va intercalando con acierto a lo largo de la intriga, emana la fortaleza de la novela: su capacidad para hacernos reflexionar acerca de cómo matar, para unos pocos, puede dejar de ser un hecho extraordinario para convertirse en un modo de vida al que resulta muy complicado decir adiós.

Con unas entretenidas escenas de acción —Hart practica diversas artes marciales y ha invertido tiempo en diseñar los combates antes de volcarlos sobre el papel— y un tono que no renuncia a ese humor amable tan característico del 'noir' más actual —basta con decir que uno de los protagonistas es un gato—, 'Asesinos anónimos' es una excelente opción para acercase al género y también al autor, cuya solvente trayectoria en Estados Unidos aún no le ha reportado en Europa una merecida popularidad.