Art Nou 2025: la hora del recambio generacional

A pesar de que julio y agosto suelen estar marcados por el calor y el cierre de muchos espacios por descanso vacacional, el programa expositivo de Barcelona no deja de latir: propuestas frescas, variadas y estimulantes invaden sus galerías. En este contexto efervescente tiene lugar ... Art Nou como escaparate para artistas de menos de 35 años, poniendo en valor nuevas autorías desde espacios de todo tipo.

Art Nou, el festival de arte emergente de Barcelona y L'Hospitalet organizado por ArtBarcelona con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat catalana, celebra en 2025 su decimocuarta edición.

Así, hasta el 4 de septiembre, más de treinta exposiciones en unos treinta y seis espacios entre galerías, salas autogestionadas e instituciones, ofrecen a unos sesenta creadores la oportunidad de mostrarse al gran público y a los profesionales del sector. Sus bases, centradas en impulsar la producción joven, fomentar el diálogo entre artistas, galeristas y espectadores, y facilitar el primer contacto profesional con el mercado, convierten a Art Nou en un trampolín para las trayectorias emergentes y un catalizador que cohesiona la escena local en torno a un objetivo común: dar a conocer nuevas voces.

Al mismo nivel

Entre la veintena de galerías participantes destacan espacios consolidados como Prats Nogueras Blanchard, Pigment Gallery o Suburbia, al lado de laboratorios emergentes y nuevas galerías como BETA Contemporary,LAB36 y FUGA, próximas a plataformas experimentales como Raccoon Projects, Espai Souvenir y DOM Art Residence, conformando un mapa heterogéneo que refleja las preocupaciones actuales en torno a identidad, memoria, migración, salud mental, género y sostenibilidad.

En FUGA (Lluís el Piadós, 3), Agustina Fioretti presenta 'Cruzando la línea', una instalación pictórica y dibujística que explora los límites geográficos y corporales mediante trazos lineales y contrastes cromáticos. A continuación, en LAB36, en la calle Trafalgar, Julia Creuheras hace palpable lo invisible con 'Turning up the Light to See the Darkness: haces de luz y sombras densas se alternan para indagar en los límites de la intimidad urbana.

En la calle Pintor Fortuny, Àngels Barcelona presenta 'Oralia', de Rocío Quillahuaman, donde danza y vídeo-arte se funden para cuestionar la transmisión oral de la memoria andina en clave contemporánea. Mientras tanto, en BETA Contemporary (Monistrol, 21), Jan Vallverdú despliega 'Not Yet', una instalación de acero y neón que evoca la presión psicológica de la vida metropolitana a través de formas modulares precisas.

In crescendo. De arriba abajo, obra de la serie 'Cruzando la línea', de Agustina Fioretti en FUGA; pieza de Julia Creuheras (LAB 36); y María José Valdés (BETA Contemporary) ABC

Raccoon Projects (Salvador, 22) muestra 'Ediciones JEJE', de Can Lejárraga, una indagación escultórico-editorial basada en volúmenes de PVC y estructuras interactivas que replantean la noción de autoría. A pocos metros, Espai Souvenir (Travesía de Sant Antoni, 27) posa la mirada en el interior del cuerpo con 'Inside Out', de Naked Space: una experiencia audiovisual inmersiva que fragmenta la percepción entre lo público y lo privado.

La antigua residencia de Portal Nou 35, convertida en DOM Art Residence, acoge 'Casa', una intervención colectiva de Yuhanxiao (Maggie) Ma, Dmitry Astafev, Cabanes Fontao y Santiago Colombo Migliorero, donde materiales urbanos se reúnen en un laboratorio de experimentación comunitaria. En la Sala d'Art Jove, 'Fer-se un lloc, habitar l'esquerda' reúne a Alba Acebes Macià, Oriol Arnedo, Meritxell Cañas, Beatrice Simoncini y Valo Sonoro para explorar el espacio público como grieta generadora de nuevas narrativas.

Por su parte, Chiquita Room (Villarroel, 25) acoge la 'performance' e instalación de María Freire Montané en 'De la sangre al fuego', una travesía ritual que transforma el dolor en catarsis mediante pinturas sangrantes y geometrías oníricas. Finalmente, Pigment Gallery, en Trafalgar 70, invita a la reflexión con 'Catch and Release'. de Jonathan Tignor, donde maderas recuperadas y mecanismos simples dan voz a la tensión entre libertad y control en el objeto artístico.

Art Nou 2025 evidencia que la escena emergente local y nacional no solo está viva, sino que se construye sobre diálogos transversales: géneros artísticos, temáticas urgentes y formatos híbridos. Potenciado por una red diversa de galerías e iniciativas variadas, este festival reafirma su condición de plataforma para entender las tendencias que marcarán el próximo lustro del arte contemporáneo barcelonés y se podrá disfrutar hasta el 4 de septiembre de 2025, cuando se premiará a la mejor de sus propuestas, desgranando en estas semanas de calor un amplio programa de activaciones, visitas guiadas y momentos clave.

Obra de Laura González Palacios (Chiquita Room) ABC

Cuando los grandes circuitos celebran a artistas ya consolidados, iniciativas como Art Nou resultan indispensables: no solo visibilizan nuevas voces, sino que dinamizan la escena, fomentan la colaboración entre agentes culturales y permiten al público descubrir propuestas con gran potencial de proyección. Su importancia radica en su capacidad para anticipar discursos futuros y renovar el tejido artístico, demostrando que el arte emergente es el motor que impulsa la innovación cultural.