La vida es un velorio... disfrútala o súfrela

La sexta temporada de 'Grandes infelices', el pódcast de Javier Peña, vuelve con el episodio de Franz Kafka, el Dembelé de la angustia. Y cabría oponer aquí a James Joyce, contemporáneo del praguense y la otra más relevante pluma del siglo XX (así, a lo loco), como contraplano psicológico. Pues si uno era una roca de malestar eternizado en casa de un padre que le aterraba (sin ser un 'nini' sino trabajando década y media en un sitio que odiaba hasta morir a los 40), el autor del 'Ulises' concilió amenazas de desahucio por toda Europa con su familia con hijos tras haberse 'fugado' de Irlanda bien joven con una mujer que luego solo leyó 26 pedazo de páginas de su obra maestra, porque le parecía soporífera. Ni se inmutó emocionalmente.

Realmente, Joyce lanzó el mayor misil contra la estabilidad mental de uno mismo del mercado: ser libre. Verbigracia, a punto de morir su madre le pidió si podía confesarse para marcharse tranquila de su cuerpo y este le dijo: 'Nanai, mom'. Y no sufrió socavones de cabeza por una vida más disoluta que un Nesquik en leche hirviendo. Nórdica acaba de publicar su relato 'Los muertos', con ilustraciones de Emilio Urberuaga, una buena manera de volver a leer al que después sería el gran malabarista del infinito hasta la incomprensión de su 'Finnegans Wake', con el pesar del que se ve superior.

Al revés, el autor de La Cucaracha escribía por las noches insomnes y apenas publicó porque llevaba en secreta coherencia su entierro en vida, se sentía poquísima cosa (pensamientos limitantes, dicen los modernos). Edna O'Brien, en su brillante biografía sobre James Joyce publicada este año en Cabaret Voltaire, cuenta que la gente le temía, era distante y frío, y le llegaron incluso a acusar de carecer de sentimientos. A lo que contestó sarcástico: «Oh, Dios mío, no tengo sentimientos». A Kafka los sentimientos le anegaban, si lees sus 'Diarios'. A un nivel de hacer aguas que Buda entraría en pánico.

Y si el literato cuasi cegato registró con el flujo de conciencia el mundo (o Dublín) y alcanzó la «sodomía lingüistica» injertando palabras dentro de otras para crear variaciones mutantes, amén de irredento juerguista y sociable cantarín de bar, el hipersensible checo solo buscaba paz para iluminar sus pesadillas: «Lo que necesito para escribir es la reclusión. No como un ermitaño sino como un muerto», escribió.

«La vida es un velorio..., disfrútala o súfrela», viene a decir la canción irlandesa de Joyce. Y la muerte, o la suerte, es que no lo podemos elegir.