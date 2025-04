Cada guerra en Europa ha cambiado las fronteras de los estados y las vidas de los europeos. Cada guerra ha terminado con la reconstrucción de ciudades destruidas y la restauración de principios pisoteados. Cada guerra ha concluido con una nueva receta para una paz duradera ... . Después de cada guerra, las palabras «Nunca más» han resonado cada vez con más fuerza.

Al final, para protegerse de la guerra y asegurar el tan necesario crecimiento económico, Europa decidió hacerse más pequeña y cohesionada. Así fue como nació la Unión Europea. Gracias a esa nueva receta, los acontecimientos en Transnistria (Moldavia) en 1992 no afectaron a Europa.

También gracias a ello, las acciones militares en la ex Yugoslavia no se convirtieron en una guerra en Europa. Gracias a esa receta, la anexión de Crimea y la ocupación de parte del Donbás en 2014 pudieron considerarse un asunto local en una tierra lejana, sin afectar el comercio entre la Unión Europea y Rusia. Los valores democráticos declarados por Europa podían demostrarse con sanciones simbólicas y localizadas que no impedían que la UE continuara disfrutando de un comercio «fructífero» con la Federación Rusa.

Parece que nadie en Europa esperaba que los acontecimientos en Crimea y el Donbás pudieran ser el preludio de una gran guerra, una guerra que Bruselas y Berlín no podrían ignorar. Pero eso fue lo que ocurrió, y esas sanciones locales y simbólicas quedaron desacreditadas como instrumentos de presión.

En la Europa adormecida, en tiempos tranquilos, se sembraron y comenzaron a crecer las semillas del extremismo de derecha

Mientras el dictador bielorruso chantajeaba a Polonia y Lituania con refugiados traídos especialmente a Bielorrusia desde el sur de Asia, Rusia estaba preparando una operación militar que haría que las provocaciones de Lukashenko parecieran un juego de niños. Hoy, tres años después del inicio de la agresión a gran escala de Rusia contra Ucrania, Europa se mira al espejo y comienza a comprender cuánto ha cambiado, cómo han cambiado las vidas de los europeos y qué pasos gigantescos deben darse para salvar al menos algo de la vieja y conocida Europa: una comunidad cómoda y muy estable organizada sobre la base del Estado de derecho y principios democráticos comúnmente entendidos, con procesos de toma de decisiones pausados.

Europa apenas está dándose cuenta de que los principios nobles y una burocracia cuidadosamente construida no pueden asumir el papel de fortaleza y ya no pueden garantizar una existencia feliz y sin problemas.

Algunos pueden decir que la Unión Europea permaneció dormida en el momento en que necesitaba despertar, reunir fuerzas y enfrentarse a la situación geopolítica cambiante en el mundo y a las amenazas a los valores europeos.

La era de los primeros ministros y presidentes tecnócratas cubrió a la Europa adormecida con un manto de «paz y prosperidad», bajo el cual poblaciones enteras estaban felices de seguir sesteando indefinidamente. Europa estaba en ese estado de sueño feliz, soñando con lo que solo estuvo presente en la realidad europea por un breve tiempo después de la Segunda Guerra Mundial: paz y prosperidad. Mientras dormían, el significado de «prosperidad» comenzó a dominar en el mundo real, y la «paz» se daba por sentada, como el aire o el agua.

Por supuesto, durante el sueño, una persona de vez en cuando se gira de un lado a otro sin despertarse. Puede abrir los ojos solo por un momento y volver a cerrarlos. Así fue como en la Europa adormecida, en tiempos tranquilos y pacíficos, se sembraron y comenzaron a crecer las semillas del extremismo de derecha. Solo aquellos que, por alguna razón, no podían dormir, reaccionaron a ello.

¿Qué hacer?

Y luego la agresión rusa de 2022 nos despertó de repente, aunque no a todos y no de inmediato, por supuesto. El sueño de Europa era tan profundo que incluso la masacre de civiles en Mariúpol y Bucha no logró despertar a todos. Hoy podemos decir que gran parte de Europa finalmente está despierta y parpadea atónita ante el terreno desconocido que los rodea, lleno de problemas que exigen soluciones urgentes.

Una cuestión clave es qué debería hacer la Unión Europea, además de armarse. ¿Debería reducirse en tamaño, excluir de su membresía a países poco fiables como Hungría y Eslovaquia, o, por el contrario, expandirse para incluir a Moldavia y a una Ucrania devastada?

La agresión rusa logró en tres años lo que los políticos ucranianos no lograron en 34 años de independencia. Para la Unión Europea, la agresión rusa incorporó a Ucrania en la categoría de «nuestros países» y la eliminó de la lista de «otros países».

Del mismo modo, los refugiados ucranianos en Europa se han convertido en «nuestros», es decir, cada vez se les percibe menos como refugiados y más como europeos. Durante los tres años de agresión rusa a gran escala, la cultura ucraniana ha sido aceptada como parte de la cultura europea. A pesar de las protestas de los agricultores polacos y eslovacos, la agricultura ucraniana ha estrechado lazos con la agricultura europea.

Como resultado de estas tendencias, la guerra ruso-ucraniana ahora se percibe en Europa como una guerra que enfrenta a Europa contra Rusia.

Ucrania necesita ser percibida y convertirse en una adición plenamente positiva para Europa. Solo de esta manera se puede garantizar el futuro seguro y estable tanto de Ucrania como de Europa.

(Traducción de ABC Cultural)