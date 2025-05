Un ambiente creativo

Las dos personas normales se bajan del autobús (que tiene un 17 en el frontal y por eso se llama el 17) y contemplan pasmados un barrio diferente al suyo, aunque de estricta normalidad: edificios de ladrillo rojo —a veces blanco— con locales en los ... bajos, terrazas semivacías y cemento agrietado en los bloques bajos, de protección oficial. La primera persona normal abre los brazos y dice:

—Aquí está.

—Aquí está, ¿qué?

—La vida.

—¿La vida está aquí?

—El arte es vida, te lo he dicho; de tres estrellitas y media para arriba. Aquí está la juventud. ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho?

—A veces no te presto atención.

—Y, ¿por qué has venido, entonces?

—Pues por venir. Por lo que sea. Te he seguido.

—¿Me has seguido? Me habrás acompañado.

—Pero por detrás.

—Estábamos sentados en la misma fila.

—Pero tú junto a la ventana.

—¿Y qué?

—Que te has subido antes.

—Pero me he bajado después.

—Pero porque la puerta es estrecha: no se puede subir y bajar a la vez.

—Ni soplar y sorber…

—Exacto. —A la segunda persona normal en realidad no le parece exacto nada.

—Entonces, ¿no me has oído cuando te lo explicaba?

—He oído partes... Que has leído no sé qué del barrio, o que lo has visto en la tele. Y que había que venir.

—Exacto. —La primera persona normal sí lo dice con convicción—. Aquí es donde vienen los artistas.

—¿A morir?

—Son jóvenes… Aquí es donde vienen a hacer cuadros.

—Y a ti y a mí qué nos importará...

—No te importará a ti, a mí sí. A mí me ha dicho el pequeño que me nota sensibilidad artística. Cuatro estrellitas, me ha dicho...

—Querrá que le compres algo.

—Que tengo que cultivarla, dice.

—¿Aquí?

—Aquí es donde pasan las cosas. Los museos son el pasado, te lo digo yo: dos estrellitas. Y las galerías del centro. Aquí es donde están los pintores.

—Pues que pinten las casas esas.

—La segunda persona normal señala el hormigón ajado.

—Aquí se han venido a vivir los buenos buenos; los más inconformistas o lo que sea. Por los precios.

—Y, entonces, ¿eso qué es?

La segunda persona normal señala una pintada que reza: «TU ARTE SUBE MI ALQUILER».

La primera persona normal se encoge de hombros.

—La incomprensión natural de la mediocridad imperante. Recepción crítica hostil.

—Yo creo que son los vecinos…

—Pero igual escriben en un periódico, ¿no?; los críticos también viven en sitios. A lo mejor, como se han venido los artistas, pues se han venido los críticos también.

—Y ¿les han subido el alquiler?

—Si está en manos de los artistas, seguro.

Entre sucursal de banco y droguería, entre pescadería y bar normal, las dos personas normales ven pasar varias galerías culturales con aire de garaje o cine clandestino. La primera persona normal insiste:

—Ahí dentro hay arte a raudales.

—¿Entramos?

—No, no, que igual nos cobran. Mejor nos damos un paseo y buscamos algún mural.

—Bien pensado.

La primera persona normal cree ver algo en la distancia.

—Mira…

—¿Qué? —La segunda persona arruga la frente, como si así enfocara mejor.

—Un director de cine…

—¿Dónde?

—Allí…

La segunda persona normal distingue, efectivamente, a un joven de aire atormentado que carga con bolsas del Dia.

—A ese lo he visto yo en la tele; más de dos estrellas no le doy.

—Pero ¿por qué lo puntúas todo?

—Es el signo de los tiempos: el arte es ahora así. Míralo… —Señala al joven con el mentón—. No me sale el nombre ahora, pero es uno que ha ido a un festival.

—¿A los festivales no van las directoras?

—Pues igual no era un festival festival. Igual había ido al cine y ya está.

—Y, ¿lo sacan por la tele?

—Pues igual. Como ya nadie va al cine… Igual lo entrevistaban por eso.

—Y, ¿se ha venido a vivir aquí?

—Seguro, ¿no ves que los directores son bohemios? Querrá estar en un ambiente creativo, como tú y como yo. ¿Lo notas…? —dice, cerrando los ojos.

—Y, ¿qué tengo que notar?

—Pues no sé. Como electricidad. —La persona normal alza los brazos y empieza a girar sobre sí misma—. Como una energía. Un impulso…

—No noto nada.

—Cierra los ojos.

—No quiero.

La persona normal se detiene en seco.

—Mira eso.

La segunda persona normal se gira.

—¿Dónde?

—Donde el toldo azul. Debajo. Eso de ahí.

—Pero, ¿qué es?

—Una actriz.

—Una actriz, ¿dónde?

—Justo enfrente. En la terraza.

—¿Famosa?

—Tres estrellitas o así.

—¿Tomando algo?

—Sirviendo. Mira cómo toma nota: qué bien lo hace, qué porte.

—¿A ver?

La segunda persona normal se vence un poco adelante para evitar que el sol la ciegue.

—Pues dices tú, pero es verdad… ¿Le damos cinco estrellitas?

—Lo vas entendiendo, ¿eh?

La persona normal se rinde.

—Venga, pues se las damos. Que es verdad que lo hace muy bien.