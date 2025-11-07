Alejandro González Inárritu, a tumba abierta

ABC Cultural abre sus páginas con una amplia conversación con Alejandro González Iñárritu. Al cumplirse 25 años de su impactante opera prima 'Amores perros', el oscarizado cineasta mexicano habla a tumba abierta, entre otros relevantes asuntos, de su trayectoria, de los límites del arte ... cinematográfico, del precio de la fama, y de su reciente rodaje de 'Judy', una comedia salvaje protagonizada por Tom Cruise.

Por otro lado, los críticos del suplemento analizan algunas de las más destacadas novedades editoriales. Entre otras, en Narrativa, 'Giff' (Nórdica), de Ali Smith. En su último libro la autora escocesa nos sumerge en un inquietante y siniestro futuro con niños adorables y un equino redentor; 'El vigía de las esquinas' (Galaxia Gutenberg), de Luis Mateo Díez. El gran veterano de nuestra narrativa nos sirve una excelente novela, con acento de esperpento, en la que repasa el tiempo de derrumbes y perplejidades que nos ha tocado vivir; y 'La gente' (Fundación José Manuel Lara), de Felipe Benítez Reyes, una novela sobre cómo las personas adoptan máscaras y juegan su papel en el gran teatro del mundo.

En Ensayo, 'Personaje secundario' (Trama), de Enrique Murillo, donde el escritor y editor cuenta con total sinceridad lo que pocas veces se confiesa respecto al mundo de la edición en España; 'Mitos progres' (Deusto). El filósofo estadounidense Michael Huemer desmonta en este trabajo los dogmas más arraigados de la dañina ideología 'woke',

También 'La ilusión de India' (Diéresis). Jordi Joan Baños, primer corresponsal de un diario español en India condensa una década de su experiencia en un país de múltiples contrastes; y 'Reflejos de mi tiempo' (Galaxia Gutenberg). En este volumen, Gregorio Marañón Bertrán de Lis, jurista, empresario, escritor, académico y presidente de la Fundación Teatro Real y de la Fundación Ortega-Marañón, reúne más de una cincuentena de espléndidos artículos fechados entre 1982 y 2025.

Asimismo, adelantamos un fragmento de 'Los acantilados de Escocia y Valladolid', relato inédito de Álvaro Pombo, incluido en 'Cuentos autobiográficos'—que se publica el 12 de noviembre de la mano de Anagrama—, un extraordinario mapa emocional de vida y ficción; y el escritor mexicano Juan Villoro traza un perfil de su compatriota Gonzalo Celorio, flamante Premio Cervantes 2025.

La sección de Arte se ocupa de la deliciosa retrospectiva que le dedica el MUSAC de León a la creadora Yoko Ono, no apta para 'beatlemaniacos' o 'haters' de su figura. Un repaso por sus aportaciones, que han sido muchas, al arte y la música. Igualmente, entre otras muestras, visitamos 'Escuchando toda la noche la lluvia', la primera gran exposición en España de John Akomfrah, destacado artista, cineasta, escritor y teórico ganés, afincado en el Reino Unido desde su infancia; la colectiva 'La mitad del mundo'. La mujer en el México indígena', que abarca desde la época prehispánica hasta hoy; 'Bajar la voz', protagonizada por el multidisciplinar artista Miguel Benlloch; y la colectiva 'Cáceres contemporánea', enmarcada en el nuevo programa de La Junta de Extremadura.

En Pantallas, el cineasta Jaime Rosales, en su artículo 'Para los dioses y las masas', reflexiona sobre la necesidad de obras de arte para acceder a un tipo de conocimiento sobre lo humano que se escapa a la Ciencia.

Las firmas de Álvaro Enrigue; Jorge Freire; Jesús García Calero; Carlos Aganzo; Helena Farré y Rebeca Argudo enriquecen un número para leer con deleite y atesorar.