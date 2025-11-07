Suscríbete a
Alejandro González Inárritu, a tumba abierta

NÚMERO 1685

Entre otros contenidos imperdibles, charlamos con el cineasta mexicano, visitamos una muestra que reconstruye el mito de Yoko Ono, adelantamos un fragmento de un cuento inédito de Álvaro Pombo, y Juan Villoro traza un retrato de Gonzalo Celorio, flamante Premio Cervantes 2025

Alejandro González Inárritu, a tumba abierta

ABC Cultural

ABC Cultural abre sus páginas con una amplia conversación con Alejandro González Iñárritu. Al cumplirse 25 años de su impactante opera prima 'Amores perros', el oscarizado cineasta mexicano habla a tumba abierta, entre otros relevantes asuntos, de su trayectoria, de los límites del arte ... cinematográfico, del precio de la fama, y de su reciente rodaje de 'Judy', una comedia salvaje protagonizada por Tom Cruise.

