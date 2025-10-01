Abierto Valencia 2025, a prueba de supersticiones

Decimotercera edición de Abierto Valencia, nombre del 'gallery weekend' en la Ciudad del Turia, ese número que genera tantos resquemores entre los supersticiosos... Y dos entregas más que el de Barcelona. Se sorprende cuando se lo recuerdo a Reyes Martínez, directora de Set Espai ... d'Art y presidenta de LaVAC, la asociación de galerías convocantes.

Mucho ha llovido desde entonces, y mucho ha crecido en participantes esta fiesta del galerismo a orillas del Mediterráneo, aunque esta siga siendo una concentración modesta de firmas, cada vez más 'valenciana' (en el sentido de 'de la ciudad de Valencia'), donde solo resiste de fuera de sus fronteras Isabel Bilbao (Javea), pese a que la asociación engloba a toda la Comunidad Autónoma.

Pero la realidad es tozuda, y si esta –económicamente– es complicada en Madrid (por donde sigue pasando el raquítico mercado), no les quiero ni contar por estos lares, donde los premios (característica exclusiva de este 'gallery weekend') son un balón de oxígeno y un acto celebrado e institucionalizado en el certamen.

No todo está perdido

Aún así, no todo está perdido. Se unen firmas nuevas –este año, CLC Arte, con la figuración fresca e irreverente del jovencísimo Antonio Ovejero– y Abierto Valencia se lo toma en serio convenciendo a las instituciones y administraciones que apoyan la iniciativa (¡Generalitat y Ayuntamiento, por fin, aumentaron las cuantías de sus premios! Todavía podrían hacer muchísimo más, como cuando la prensa pregunta que para cuándo expos con las obras adquiridas en estos trece años); y atrayendo al jurado de los galardones a personalidades como Agustín Pérez Rubio, nuestro último comisario en Venecia, o a Guillermo Solana, director del Museo Thyssen; también a Lourdes Ramos, directora de MOLAA, museo de arte latino de California, o Laura Hakel, de la Fundación uruguaya Ama Amoedo, en un deseo de internacionalizar la causa. Ambas participaron en una mesa redonda celebrada en el IVAM, otro espacio artístico 'históricamente' adherido a la iniciativa, ahora con Blanca de la Torre en la dirección.

Valencia bien vale un 'Abierto' y, como deja claro la edición de 2025, algunas de sus propuestas casarían bien en otras ciudades con mayor atención medíatica. No se fíen tanto de los fallos de sus premios (que eso sí que es un verdadero pim pam pum de gustos en base a las necesidades de un grupo de coleccionistas), aunque estos sí suelen ser acertados en el caso del profesional colegiado.

En los papeles. De arriba abajo, instalación de Lluc Margrau en Vangar; montaje de 'Grabadores de domingo', de Suárez Londoño, en Gabinete de Dibujos; y una de las obras de Chingsum Jessye Luk, realizada con tickets de compra, en Set Espai d'Art Nacho López

Por ejemplo, no cabe duda de que la muestra de José Antonio Suárez Londoño en Gabinete de Dibujos –mejor exposición de 2025 para el jurado y, por lo mismo, para la Generalitat Valenciana– es una expo de esas que llaman 'de museo'. No se dejen llevar por su título, 'Grabadores de domingo', por todo lo que de laxo o superficial pueda tener lo dominical. El de Londoño es un trabajo, aquí con el grabado, minucioso y estimulante. Gran contrapunto a sus 366 dibujos de 2020 que disfrutamos en Madrid.

El mejor artista para el jurado, en nombre del Ayuntamiento, fue Laura Palau, que ilustra poéticamente las tensiones entre el peso de lo identitario y la necesidad de volar lejos. Pero en esa misma galería, la de Luis Adelantado, hace magia Javi Cruz –junto a Andrés Izquierdo–, que retoma el punto con el que acabó su última comparecencia aquí, supone su regreso a la pintura, y devuelve la colaboración que tuvo con el segundo en Belmonte, en Madrid. Mucho de superstición en todo ello y pura maravilla...

También hay belleza contenida (nunca mejor dicho) en una de esas 'promesas' que conviene tener en cuenta: el Lluc Margrau de Vangar. En la galería introdujo gracias al dibujo (con grafito, con yeso, con acero) la memoria de un espacio familiar condenado a la demolición. Sus límites son su propia escala humana. La instalación, soberbia, ya tiene dueño.

Traducir a los jóvenes

Si hablamos de jóvenes, no se pierdan cómo retuerce la pintura el Oliver Roura de Shiras; cómo transgrede lo pictórico David Sánchez en La Mercería o se vuelca con la geometría Estefanía S. Soriano en Cuatro. Si lo hacemos de traducciones, imprescindible los ecos dentro de ecos de Mar Reykjavik en Rosa Santos: porque 'Al vent' no suena igual en valenciano que en inglés ('to the wind'), ni en los sesenta o en los 'dosmilesveinte'. Ni en boca de una mujer o de un hombre.

Tuesday to Friday celebra cinco años sin más pretensiones que reunir a los amigos (Nico Munuera, María Tinaut, Javier Ruiz, Julio Anaya...); los veteranos llegan de la mano de Benlliure (Manolo Valdés), Nuria Vidal (Alba Cabrera) y María Aranguren en Shiras. Chingsum Jessye Luk, en Set Espai d'Art, hace una lectura 'en clave capitalista' del paso del tiempo, pero también poniéndose normas como solo puede hacerlo un asiático, como la de guardar sus cabellos que tengan una determinada longitud. ¡Y Miguel Rothschild en Jorge López! Nadie como él para desacralizar el arte.

Cuatro rutas y casi cada una de ellas acabando en una institución, porque son necesarias las sinergias: la sala específica con obras adquiridas en Abierto Valencia por Hortensia Herrero en su Centro;Elena Asins en el Museo de la Ciudad en clave musical; cuando lean esto, Keke Vilabelda y Carlos Martiel en el Centro del Carmen... Y donde no la hay, nos la inventamos, como el distendido y breve encuentro que ya ha institucionalizado Estudio Bonavista y que este año ha reunido a sus participantes (Ignacio Uriarte, Nelo Viniesa, José Luis Cremades, Inma Femenia, Marta Marco...) en 'Coachsurfing' en Espacio Espiral.

Tomar la palabra. De arriba abajo, Miguel Rothschild en Jorge López; detalle de la instalación 'To the wind', de Mar Reykjavick en Rosa Santos; y pintura de Oliver Roura en Shiras Nacho López

Y, cuando está a punto de celebrarse un año de la dana y sus estragos, ¿no hay impacto de la misma en el arte valenciano? Lo hay pero sutil. Mancha los soportes, como lo hace el terreno en otros de sus trabajos, de María Esteve en Thema, pero esta aún no se atreve a exponer esos resultados; obliga a restaurar la pieza de Nati Navalón que ahora expone orgulloso en 'Habitar las sombras' el IVAM (que como tantos artistas vio como la dana se llevaba por delante sus almacenes externos); y protagoniza la celebración –por vez primera– de la clausura de Abierto Valencia con una fiesta benéfica, implicando también por vez primera al Museo de Bellas Artes (necesario que pasado y presente se encuentran), en la que todo lo recaudado este viernes 3 vaya a parar a la Fundación Assut, que se volcó como el que más con la recuperación de la Albufera. Si no pueen ir, hay 'mesa 0'.

Valencia levanta el vuelo. Toquemos madera.