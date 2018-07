El verano cultural en las capitales del mundo

En otro plano, quien desee descubrir el más legendario y desaparecido París descubrirá un rosario de pequeñas joyas en la exposición Willy Ronis por Willy Ronis , en el Pabellón Carré de Baudouin . Uno de los grandes maestros de la fotografía humanista revisitando el más inolvidable de los barrios populares, Belleville / Ménilmontant, el barrio de Edith Piaf y Maurice Chevalier… Un París desaparecido, que bien vale la «peregrinación» a un barrio que no tardará en esfumarse, víctima del multiculturalismo.

Parodiando a Francisco Silvela, «¿París en verano, con dinero y sin familia, Baden-Baden». Playas gratis, exposiciones francamente potables, conciertos a mansalva, teatros callejeros y revisión de los grandes maestros que inmortalizaron la calle de un París desaparecido. Quizá la gran exposición a ver, degustar, apreciar y salir feliz sea Los impresionistas en Londres , en el Museo del Petit Palais . Los grandes maestros impresionistas no solo descubrieron el Mediterráneo: también encontraron en los amaneceres y atardeceres de Londres, desde los puentes del Támesis, una fuente de inspiración que contribuyó a modificar la Historia del Arte.

Pero el estío de Lisboa, lleno de fado y playa, da mucho más de sí, y sumergirse en el histórico Teatro Politeama (frente al Coliseo, en la calle con mayor densidad de restaurantes) ofrece la sorpresa de una versión portuguesa del clásico teatral de Adolfo Marsillach Yo me bajo en la próxima, ¿y usted? , con Marina Mota y Joao Baiao en los papeles que en Madrid protagonizaron Concha Velasco y José Sacristán a comienzos de los años ochenta. La adaptación corre a cargo de un auténtico «rey Midas» del teatro luso, Filipe La Feria . Por FRANCISCO CHACÓN.

A este artista fascinado con el movimiento slow no le interesa subrayar una visión pragmática de las cosas. Al contrario, apuesta por la complejidad y la intensidad como dos de sus principales armas, aunque la apariencia apunta hacia un muestrario sencillo. Son las claves de su exposición Realismo necesario , en el Museo de Arte Contemporáneo , una excelente retrospectiva de sus últimos quince años de trabajo, cada vez más internacional.

Claro está, no habrá posibilidad de encontrarse a ningún miembro de la Familia Real británica ya que la monarca pasa sus vacaciones en el Castillo de Balmoral , en Escocia. Por eso, mientras ella está ausente uno puede pasear por la Sala del Trono y maravillarse con los deslumbrantes candelabros del salón de baile o los impresionantes muebles de época traídos de todas partes del mundo. Este año, la exposición especial tiene como argumento el 70 cumpleaños del Príncipe Carlos de Inglaterra y en ella se podrán disfrutar cuadros de Rembrandt, Rubens o Vermeer, además de una colección de porcelana de Sèvres. Una visita recomendada para los turistas que lleguen a la capital británica en agosto y que, generalmente, dura dos horas y media. Por IVÁN ALONSO.

El palacio más conocido de Reino Unido abre sus puertas para mostrar cómo es por dentro la residencia de la reina más famosa del mundo, Isabel II . Es una ocasión única que solo puede disfrutarse durante diez semanas al año, en los meses de verano. El Palacio de Buckingham , situado en el corazón de Londres, dispone de 775 habitaciones, aunque solo 19 de ellas, l as conocidas como Salas de Estado, están abiertas al público . Son los grandes salones donde la Reina acoge recepciones y recibe a sus invitados.

Nueva York: El genio de Brancusi y el regreso de «My Fair Lady»

Detalle del cartel de «My Fair Lady»

Las propuestas culturales de Nueva York tienden al infinito, también en verano, con exposiciones, conciertos y musicales. Por ejemplo, el MoMA presenta una extraordinaria muestra sobre Constantin Brancusi (1876-1957), el gran escultor, pintor y fotógrafo rumano: once esculturas de este pionero del arte moderno se exhibirán juntas por primera vez junto a dibujos, fotografías, películas y una selección de materiales de archivo nunca antes vistos que arrojan luz sobre sus relaciones con amigos, asistentes y patrocinadores, incluido este museo.

El Metropolitan, por su parte, apuesta fuerte con History Refused to Die, con una treintena de piezas -pinturas, esculturas, dibujos- de artistas afroamericanos contemporáneos. Muy diversas en cuanto a los medios y la técnica, las obras sugieren, no obstante, el parentesco cultural y estético de sus creadores mediante el uso de materiales encontrados y reutilizados.

A la inabarcable oferta de Broadway se une un reestreno de postín: después de 25 años de ausencia vuelve a los escenarios My Fair Lady en una nueva y majestuosa producción en el teatro Lincoln Center, dirigida por Bartlett Sher, ganador del Tony. Esta obra fue nombrada uno de los mejores musicales del siglo por The New York Times. La producción original de 1956 ganó seis premios Tony y tuvo 2.717 presentaciones, convirtiéndose en aquella época en el musical de mayor duración en la historia de Nueva York. También Carousel, otro clásico, regresa a Broadway dos décadas después, concretamente al Imperial Theatre.

Los apasionados de la música en vivo (y con un poso sentimental) no pueden pasar por alto los conciertos en el Madison Square Garden de Rod Stewart (7 de agosto), la Electric Light Orchestra (21 y 22) y Billy Joel (23). Por JAVIER ANSORENA.