Svetlana Alexiévich: «Ucrania no lucha solo por sí misma, sino también por nosotros»

Svetlana Alexiévich nació en Ucrania en 1948 pero creció y ha vivido casi siempre en Bielorrusia. Opositora al régimen del presidente Alexandr Lukashenko, ha pasado largas temporadas en el exilio y tuvo que huir a Alemania en 2020. Como periodista y escritora ha contado ... los acontecimientos más destacados de la URSS y de Rusia en la segunda mitad del siglo XX en una serie de novelas corales basadas en cientos de testimonios. En 2015, recibió el premio Nobel de Literatura «por su escritura polifónica, un monumento al sufrimiento y al valor en nuestra era» (de la motivación).

Nacida de madre ucraniana y padre bielorruso, Alexiévich ha contado al ‘homo sovieticus’. Ahora está escribiendo un libro sobre la guerra de Putin. «Solo si gana Kiev ganaremos todos».

—Svetlana Alexandrovna, usted se crió como soviética y se convirtió en una escritora de lengua rusa de padre bielorruso y madre ucraniana. ¿Cómo vive hoy el conflicto entre estas cuatro naturalezas, en guerra entre sí?

—Cuando recibí el premio Nobel, dije que tenía dos casas, incluso tres: Bielorrusia, Ucrania y la cultura rusa. Pero era una época completamente diferente, y todos estábamos bajo la grandiosa influencia de la cultura rusa, sentíamos todo su encanto, mientras que hoy nos parece estar en otro mundo. Tenemos que preguntarnos, y preguntarle a toda la élite rusa, por qué la cultura del país se ha vuelto impotente, por qué no ayuda en esta trágica situación, por qué la gente no recurre a las palabras de la cultura y no la escucha, en lugar de oír solo la televisión.

—¿Qué ha ocurrido?

—Me lo pregunto todos los días. Como bien sabe, siempre se habla de ‘la misteriosa alma rusa’, un dicho muy común en el siglo XIX. ¿Dónde está ahora ese alma? Le pondré un ejemplo que me llamó la atención recientemente. Los servicios secretos ucranianos interceptan continuamente conversaciones telefónicas de los soldados rusos con sus padres, sus familias. Y un día un soldado ruso llama a su esposa y la informa: «Aquí estamos robando, estamos saqueando. No tengo mochila, pero algo he conseguido coger. Por ejemplo, plata rancia». «¿Plata rancia? ¿Qué quieres decir?», pregunta ella. «Lo que quitamos a los muertos, por ejemplo». «¿Pero puedes trabajar con plata rancia?». Respuesta: «Tú coges, coges todo lo que encuentras»...

Putin saluda a veteranos de guerra en las celebraciones del Día de la Victoria el pasado 9 de mayo en la Plaza Roja de Moscú EP

¿Se da cuenta? Aquí es donde surge mi pregunta: ¿Cómo está actuando esta gran cultura rusa? ¿Por qué hoy no funciona? ¿Por qué una propaganda tan primitiva como la de la televisión ha tomado la delantera? Escuchas lo que los soldados rusos se dicen entre sí, o por teléfono a sus familiares, y te preguntas cómo ha podido pasar esto, por qué hemos perdido a las personas en tan poco tiempo.

—¿Es esta una mutación inducida por la guerra o existía antes?

—Sé que hasta hace poco hablábamos de una nación espiritual, de un país que, como se suele decir, lee más que cualquier otro; y hoy, de pronto, hemos llegado a la plata rancia que se le quita a los muertos... Y tenga en cuenta que puedo ponerle muchísimos ejemplos como este. Cuando después del enfrentamiento armado, el batallón se repliega a descansar en Bielorrusia, llegan primero los tanques alcanzados por las bombas y los vehículos blindados abollados, e inmediatamente después les siguen los Kamaz, los camiones cargados de lavadoras, frigoríficos, bicicletas infantiles… El fruto del pillaje. Y me siento desesperada, y pienso en cómo encontrar un camino para llegar a este tipo de humanidad, cómo elegir las palabras para que la gente entienda que son cosas terribles. Rusia está haciendo lo que hacían los nazis en su territorio; ahora nos enfrentamos al fascismo ruso.

—¿Es una expoliación?

—Sí, exactamente. Los soldados saquean estos bienes en Ucrania y los envían a casa utilizando nuestro correo bielorruso. Centenares de kilos. Y luego, allí, sobre todo sus esposas, hijos y familias, se ponen y usan estas cosas. Como en los tiempos de las tribus primitivas. Un botín de guerra, un saqueo del alma.

—Hablamos de guerra, pero en Rusia no se puede. Los periodistas, para contar lo que ven en el frente, tienen que utilizar las fórmulas elegidas por el poder. ¿Por qué la guerra siempre empieza con el ‘secuestro’ de las palabras?

—Porque toda guerra es ante todo una gran mentira. Debe tener en cuenta, siempre, que Putin quiere adueñarse del pueblo. Por eso no quiere que la gente sepa la verdad, que sepa la razón por la que, por ejemplo, la radio Eco de Moscú tuvo que cerrar sus emisoras. Esta es la razón: la población no debe saber. Lo más sorprendente es la reacción de los ciudadanos a esta confiscación de la verdad. He visto en la televisión a un periodista que pasea por la Plaza Roja de Moscú y pregunta a los transeúntes: «¿Qué piensa de la guerra en Ucrania?».

«Mi generación no verá lo que es la democracia en Rusia. El camino hacia la democracia es largo y duro»

La respuesta de uno de cada dos, si no más, es de apoyo a Putin. Me llamó la atención una mujer que dijo: «Mi hermana vive en Járkov, que ha sido bombardeada, y se ha quedado sin hogar, pero sigo apoyando a nuestro presidente, porque si no hubiéramos atacado nosotros, los estadounidenses nos habrían atacado». Son leyendas que se inculcan en la conciencia de las personas.

—¿Pero cómo se explica este consenso? ¿Es solo fruto de la propaganda?

—Por supuesto que no. Verá, ahora estoy escribiendo un libro sobre la situación en Bielorrusia y la guerra en Ucrania, y debo decir que, estudiando y analizando lo que ocurre, cada vez es más difícil considerar a Putin el único culpable. Cada ruso tiene su parte de responsabilidad. Porque todos, incluso en su aislamiento, en su miedo, en su soledad, pueden preguntarse qué es esta guerra, si hay algo justo en lo que estamos haciendo en Ucrania, y sacar sus propias conclusiones. Hasta que descubra la verdadera cuestión: esta guerra invoca una culpa colectiva.

—¿Todos culpables, sin ningún auténtico culpable?

—Todo lo contrario. Quiero decir que la ficción de un pueblo oprimido y desgraciado es demasiado fácil, no explica nada. Hay que entender que el pueblo también es culpable y tener el valor de decirlo, porque desde aquí es desde donde hay que volver a empezar. Aquí tiene de nuevo otro ejemplo de conversación interceptada: un soldado ruso en Ucrania habla con su padre. El chico no le cuenta las atrocidades que están cometiendo, sino que se lamenta: «Papá, nos dijeron que nos iban a pagar más, en cambio nos han pagado muy poco». Y sobre esto es sobre lo que él y su padre discuten; se sienten engañados por el dinero, no por las razones de la guerra. Ni una palabra sobre los sufrimientos de Mariúpol, sobre la tragedia de Bucha, sobre los más de cinco millones de prófugos y refugiados, sobre los centenares de niños desaparecidos o muertos. El mundo está noqueado por este drama y nos encontramos ante un padre que le dice a un hijo que gane lo máximo posible para cuando vuelva a casa. Y yo, personalmente, como escritora, me desespero.

Un grupo de personas esperaba en marzo ser transferidas por tren desde Ucrania a Polonia AFP

—¿Pero esperaba la invasión de Ucrania? En Occidente muchos pensaron que era una amenaza que no se haría realidad. ¿Usted se dio cuenta?

—Hablo mucho con los ucranianos y ellos, todos, lo esperaban. Se estaban preparando. Se abastecían de alimentos, compraban gasolina para los coches, participaban en simulacros para aprender a sobrevivir en una situación de guerra. Lo cierto es que Ucrania lleva mucho tiempo sintiendo a Rusia como un peligro. En la década de 1930, Stalin quería rendirla por el hambre, hoy Putin la quiere tomar con misiles. Me admira la capacidad de lucha de los ucranianos. Conozco chicas y mujeres ucranianas que trabajan aquí en Alemania, limpiando casas. Me dicen que han llegado hace poco con sus hijos y sus maridos, que han vuelto inmediatamente a la lucha. Nadie los obligaba, pero nada más poner a salvo a su familia, regresaron a ese infierno. También otros, que ya llevaban viviendo en Alemania algún tiempo, han regresado a su tierra natal para luchar. Admiro a este pueblo.

—¿Esperaba semejante resistencia de los ucranianos?

—Crecí con mi abuela ucraniana, he pasado mucho tiempo con ella, conozco la mentalidad de la gente de ese país. Pero no, no esperaba que se opusieran con tanta fuerza, temía que se perdieran en un momento tan extremo. Pocos podrían haber opuesto una resistencia así. Recordemos el efecto que nos produjo ver todos esos tanques llegando a la frontera, esas columnas en fila desde Rusia. ¿Y ellos? Me parecía lógico pensar que estarían temblando, también por la desproporción de las fuerzas en juego. Podían disgregarse, y en cambio, se quedaron, siguen ahí y siguen resistiendo.

—¿Pero qué quiere Putin con esta guerra? No creo que aspire a restaurar el espacio de la Unión Soviética, porque falta el cemento ideológico del comunismo. Creo más bien que pretende reinterpretar el sovietismo como un ejercicio soberano de la autoridad de Moscú, restituyendo Rusia a sus antiguas dimensiones imperiales. ¿Es este el objetivo, la recuperación del papel imperial del Kremlin?

—Él quiere restablecer el imperio de los zares. Tiene la idea y el mito de la Gran Rusia, y sabemos bien cómo termina en la historia la persecución de este sueño de grandeza: la Gran Serbia, la Gran Alemania y ahora, Rusia. Siempre hay una premisa victimista. Putin sigue repitiendo que se ha ofendido a Rusia, que se la ha humillado, que hay que obligar a los demás a que nos respeten, y también hay un odio casi físico hacia Ucrania. ¿Qué es Rusia sin Ucrania? Ya no existe la antigua Rus de Kiev, desaparece con su depósito mitológico de tradición. Putin, en pocas palabras, cree que Ucrania se ha apropiado de la historia rusa. Y quiere reescribir esa historia. De hecho, en vísperas de la intervención armada, declaró que la creación de ese Estado fue un error de Lenin.

—¿No cree que Occidente se equivocó, tras el fin de la Unión Soviética, al reducir a Rusia al rango de potencia regional, pensando que la dimensión imperial era una superestructura del bolchevismo, aunque existía antes y sobrevive después, porque es parte del alma rusa?

—Creo que nadie se dio realmente cuenta de qué quedaría después de la caída del Imperio. De momento, solo ha quedado un hombre corrupto, el ‘homo sovieticus’, producto del bolchevismo, que ante todo quiere que se le respete. Pero yo me pregunto: ¿por qué hay que respetarlo? ¿Por la cantidad de armas nucleares que controla?

«Cada vez es más difícil considerar a Putin el único culpable. Cada ruso tiene su parte de responsabilidad»

Hay muchas cosas por las que un país moderno puede ser respetado, las ideas, la investigación tecnológica, sus logros científicos. Pero no, solo hay que respetar el poder militar, ese es el peligro que representa el ‘homo sovieticus’; porque así, reducido a una sola dimensión, estamos ante un hombre criado en la cultura de la violencia, y que solo sabe resolver sus problemas a través de la violencia.

—¿No cree que Putin, más que a la nación y al desafío territorial, teme al contagio occidental de la democracia?

—A juzgar por lo que pasó en Minsk durante la revolución bielorrusa, cuando centenares de miles de personas se echaron a la calle, diría que Putin ayudó a Lukashenko precisamente porque le tenía mucho miedo a la democracia. Entendió que se extendería y por eso, poco a poco, las tropas rusas ocuparon Bielorrusia. Al principio se dijo que eran maniobras conjuntas, pero al final las tropas nunca abandonaron nuestro territorio. Hoy es Putin quien dirige Bielorrusia; no es Lukashenko quien decide si los tanques pasarán por aquí o por allá y si saldrán los misiles.

—Y, a cambio de esto, ¿ha renunciado Putin al rango de líder de una gran potencia respetada en el mundo? ¿Para convertirse en el paladín de la antidemocracia?

—Creo que Putin, digámoslo así, es un hombre que ha estado encerrado toda su vida en un campo de concentración. En un momento dado salió de esa jaula. Lo tenemos aquí, ahora está fuera, pero eso no significa que al cruzar la puerta del campo de concentración consiga transformarse en un hombre libre. Y créame que esto es exactamente lo que nos ha pasado a nosotros, a todos nosotros. Hemos salido del recinto del campo de concentración, pero no sabíamos qué era la libertad. Ni siquiera Putin lo sabe.

Y tampoco lo saben nuestros oligarcas. No lo saben nuestros ejércitos. Según un gran filósofo ruso, Chaadaev, la idea de que Rusia es un país como cualquier otro es solo una impresión. En realidad, en Rusia todo depende de quién está arriba, todo depende siempre de un solo hombre. De su egoísmo, de su idea de la vida misma, de sus obsesiones. La Rusia de hoy es el reflejo de lo que Putin imagina de la vida y del mundo.

—Hace cuatro años, Putin dijo que la democracia liberal de Occidente ha fracasado, no cumple sus promesas. ¿Qué modelo tiene en mente?

—No entiende el principio básico de la democracia, su concepción. Cree que corresponde a la discusión abierta en la sociedad, eso es todo. Es esta apertura lo que no entiende, la interpreta como un signo de debilidad. Para él, todo lo que no es fuerza es debilidad.

—¿Pero está Rusia condenada a no conocer la democracia?

—En cualquier caso, creo que no en mi generación. Nosotros no la veremos. El camino hacia la democracia es largo y duro. En la década de los noventa creíamos que la democracia estaba a punto de llegar, al alcance de la mano; solo después comprendimos que más bien es un camino sin atajos. ¿Cómo se dice? Hay un largo camino hacia la libertad, y no puedes saltarte las etapas. Y eso lo pagamos con nuestra sangre, con nuestro tiempo en la historia. Sí, sí, todavía estamos en el camino.

—¿Cómo puede el Kremlin considerar a Ucrania vinculada espiritualmente a Rusia y destruir sus ciudades masacrando a la población civil?

—En la conciencia del mundo ruso, todo ocurre por medio de la violencia. Es la vara que mide todo lo que pasa en Rusia. Aquí, ahora, en los días de Pascua, los rusos pintaban huevos y mataban hombres. Y para ellos es normal. Y no solo eso. Llega el Patriarca de todas las Rusias, Kiril, y bendice la guerra en Ucrania diciendo que el conflicto nos evitará tener que celebrar el día del Orgullo Gay, ¿se da cuenta?

Zelinski recibe a Boris Johnson en Kiev AFP

—¿Es el reclutamiento de Dios?

—Cuesta incluso creer que algunas personas puedan pensar en esas cosas y que crean lo que dicen.

—¿Qué opina de Zelensky? En Occidente hay quienes piensan que la resistencia a ultranza conduce a un aumento del número de víctimas, y el cinismo de la ‘Realpolitik’ casi aconseja a Ucrania que se rinda. ¿Qué le parece?

—En las últimas semanas, he tenido muchas oportunidades de escuchar a los ucranianos, y realmente creo que se defenderán, como dicen, hasta el último hombre, porque Putin quiere destruir su país, su cultura, su idioma. Para él, Ucrania no es digna de ser un Estado, de existir y de sobrevivir. Y la gente ha reaccionado. Es un pueblo orgulloso y no aceptará ninguna capitulación. Por eso es importante que el mundo apoye a Ucrania. Que le dé armas y todo lo que haga falta, que ayude.

—¿Pero Putin se equivocó en sus cálculos? ¿Y hoy qué puede desbloquear la guerra, conducir a un alto el fuego y a negociaciones serias?

—Verá, Putin no es de los que aceptan una rendición. Antes que capitular, aprieta el botón nuclear.

—¿Cree que existe este riesgo? ¿Que se concrete?

—Me gustaría poder responder que tampoco en Rusia son todos tan fanáticos como él, porque antes de apretar ese botón, hay que pasar por una larga cadena de control con distintas personas. Y todos tienen hijos, nietos, seres queridos, y no apretarán ese botón porque son seres humanos que tienen mucho que perder. ¿Pero es realmente así? ¿Cuál es hoy el equilibrio secreto de poder en el Kremlin? ¿Está operativa esa cadena de mando? ¿Tiene algún grado de autonomía con respecto a Putin? ¿O es solo él quien decide? Porque no parece querer a nadie, y actúa como un fanático.

—Usted bajó al infierno de Chernóbil, con 485 pueblos vacíos por la radiación, dos millones de personas en las zonas contaminadas. ¿Qué pensó cuando los soldados rusos tomaron la planta?

—Qué puedo decirle, fue una noche terrible, porque sé lo que es Chernóbil, y allí volaban los tiros y los golpes de mortero. Y entonces no solo irrumpieron, sino que empezaron a cavar, a tocar la tierra, a removerlo todo, un desastre. Ahora se han ido. Y sin embargo, entre los soldados ya hay muchos enfermos, porque esa tierra y esa hierba no se pueden tocar y no se puede vivir y dormir en tiendas de campaña en esa zona.

«Rusia está haciendo lo que hacían los nazis en su territorio; ahora nos enfrentamos al fascismo ruso»

Esto significa que para Putin las vidas de esos soldados no valen nada, hasta el punto de que no sintió el deber elemental de consultar con los científicos; le habrían explicado que eso no se puede hacer. Que es un suicidio.

—Chernóbil, la bomba, la guerra; ¿tiene miedo al Apocalipsis?

—¿Cómo podría explicárselo? Ya he vivido mucho tiempo, he visto muchas cosas. Tengo miedo por mi nieta, por mi hija: sí, por ellas tengo miedo. Lo que temo es que la humanidad pueda terminar destruyéndose a sí misma.

—¿Existe realmente el riesgo de que este conflicto degenere en una Tercera Guerra Mundial?

—Es un riesgo que existe, es inútil negarlo. En esto hay que ser muy prudentes. Por un lado, ayudando a Ucrania, y por otro, haciendo uso de todas las posibilidades de la diplomacia.

—¿Es esto lo que le pide a Occidente?

—Sí, esto, y con la máxima urgencia.

—¿Pero están el Este y el Oeste condenados a ser enemigos? ¿Puede Rusia prescindir de Europa y Europa prescindir de Rusia?

—No hay que pensar que Putin es Rusia; no es así. Y esta pregunta que siempre se repite, «¿cómo viviremos sin Rusia?», debe ser actualizada. Creo que la política de sanciones es muy acertada para golpear al propio Putin. Porque está en juego su destino como líder del país. Insisto: Rusia y Putin no son lo mismo, nos lo tenemos que meter en la cabeza. Entonces, Rusia y Occidente volverán a estar juntos, no me cabe duda. Pero cuando Putin se haya ido.

Momento en el que la periodista Marina Ovsiánnikova interrumpe la emisión de las noticias de la televisión rusa

—¿Cree que es posible un cambio de régimen en los vértices de Rusia?

—Por ahora, no tengo esa sensación. Habrá que ver el efecto de las sanciones y el curso de la guerra. Porque si gana Ucrania, ganamos todos, Europa, Bielorrusia, todos. Ucrania no lucha solo por sí misma, sino también por nosotros. Por ejemplo, en lo que respecta a Bielorrusia, si Ucrania gana, mi país también tendrá una oportunidad.

—También dependerá del efecto que tengan los soldados muertos en la opinión pública rusa, o lo que quede de ella. En ‘Los muchachos de zinc’, relató los viajes de regreso de los 15.000 o 20.000 caídos en Afganistán en el Tulipán Negro, el avión que transportaba los cuerpos a casa para los entierros nocturnos. ¿Y hoy?

—En Ucrania, han aparecido crematorios móviles que siguen al Ejército ruso. Esta también es una forma de esconder a los muertos, de llevar de vuelta a Rusia los menos posibles. Por no mencionar la verdad sobre el precio de la guerra, ni siquiera a las familias.

—Cuenta que, en los tiempos de Afganistán, los jóvenes no sabían por qué los enviaban a morir, y solo querían irse a casa. ¿Ocurre lo mismo ahora?

—No, no lo creo. Hoy muchos están en guerra para ganar dinero, todo ha cambiado en los últimos años. Escuchemos de nuevo las interceptaciones telefónicas, son muy reveladoras. Un soldado llama a su madre: «Mamá, aquí estamos matando a gente normal». Y la madre responde: «¡Qué va! Yo siempre veo la televisión y estáis haciendo un gran trabajo, estáis eliminando a los nazis». Y este engaño a todo un pueblo asusta, ¿no cree?

—Tuvo que someterse a un juicio por ‘Los muchachos de zinc’, porque el Ejército ruso la denunció por difamación. ¿Siguen siendo válidas esas páginas para explicar esta guerra?

—Sí, hoy esas páginas se siguen leyendo y representando en muchos teatros. Ahora voy a terminar este nuevo libro, el libro saldrá, y creo que me espera otra denuncia y otro juicio por lo que estoy contando sobre la guerra en Ucrania.

«Hemos de preguntarle a la élite rusa por qué la cultura se ha vuelto impotente, por qué no ayuda en esta trágica situación»

—Escribe que los jóvenes soldados rusos marchaban a Kabul hablando de internacionalismo, y en la guerra descubrían la realidad. Luego recuerda el cartel del campo de concentración de las Islas Solovki, «Con mano de hierro forzamos a la humanidad a la felicidad». ¿Es esto totalitarismo?

—Sí, es el principio del totalitarismo.

—Ha recopilado muchas voces de personas que sufrieron la Segunda Guerra Mundial. Cuentan que cuando regresaban a los pueblos destruidos por los nazis se avergonzaban de que los animales hubieran presenciado esa destrucción. ¿Los otros seres vivos juzgan nuestra abyección?

—Sí. Y creo que el Ejército ruso será juzgado. Cuando Ucrania gane, el mundo entero la reconstruirá. Pero antes habrá un juicio.

—Sus libros se han traducido a cuarenta idiomas, pero están prohibidos en Bielorrusia y usted ha tenido que abandonar su país. ¿Se siente en el exilio?

—Sí, un exilio moderno. Hoy me gustaría vivir en mi casa, me gustaría mucho.

—Decía hace unos años que todos somos hombres y mujeres «cercanos en el tiempo», tenemos los mismos teléfonos inteligentes en el bolsillo y sobre todo nos unen los mismos miedos y las mismas ilusiones. ¿Por qué se ha roto esta convivencia civil?

—Es una pregunta compleja. Podría responderle que sucedió porque no tuvimos la fuerza necesaria para resistir y cambiar. En la década de 1990 creímos firmemente que había una posibilidad, pero tal vez no existía el hombre libre, y para construir la libertad se necesita un hombre liberado. Y entonces este hombre no existía. Porque un hombre libre no nace del socialismo bolchevique.

Una pareja rinde tributo a los fallecidos en un cementerio improvisado a las afueras de Mariupol Reuters

—Somos de la misma edad. ¿Cree que cuando termine la generación del ‘homo sovieticus’, la nuestra, las cosas cambiarán en Rusia?

—Es difícil decirlo, porque incluso los nacidos después del final de la URSS han sido educados por padres procedentes de la URSS, en un ambiente que deriva de la URSS y aún muestra todos sus signos. Es un proceso más largo de lo que hubiéramos imaginado y deseado. Todo ha acabado y, al mismo tiempo, no sabemos cuándo acabará realmente.

—Su padre siguió siendo comunista hasta el último día de su vida, mientras que usted explica que la URSS deja tras de sí «un mar de sangre y una fosa en la que están enterrados nuestros hermanos». ¿Cómo es posible conciliar las dos posturas?

—Hay que pensar una cosa: las personas que creían en ese mundo eran personas honestas. Mi padre era un romántico. Me decía que la idea era buena, que fue Stalin quien la arruinó. Siempre fue una persona decente. Entró en el partido durante la batalla de Stalingrado y creía en él. Además, yo le quería y él me quería, y con nuestro amor superamos el hecho de que veíamos la vida de diferentes maneras.

—En sus libros me ha llamado mucho la atención precisamente lo que decía ahora sobre la generosidad de tantas personas que creyeron de buena fe en el comunismo. ¿Hoy se siente engañada?

—Estoy convencida de que ya no existirá ese tipo de personas, ya nadie cree en esta idea. Es más, lo que sobrevive hoy de esta idea tiene un carácter cínico y mercantil.

«Hice la prueba: decidí ver la televisión rusa todo un día. Entendí lo difícil que es resistir a la propaganda»

—En un momento dado escribe: «Nos han educado para confiar en nuestra patria». ¿Es esta una de las razones del consenso?

—Cuando fui a Afganistán, me impresionó mucho el hecho de que había muchísimos voluntarios entre los soldados, y eran hijos de la ‘intelligentsia’, también campesinos. Los que habían creído sinceramente en ello habían criado a sus hijos en la misma creencia. Solo allí, en Afganistán, los chicos empezaron a entender. Y yo misma, cuando regresé de Kabul, era otra persona, por fin libre.

—Hay un pasaje casi metafísico en su libro, cuando escribe: «Creíamos que el comunismo estaba muerto, pero es una enfermedad crónica», y añade lo que le repetían los viejos soviéticos tras la caída de la URSS: «No debéis juzgarnos basándoos en las leyes de la lógica, sino en las de la fe». ¿Se trataba de eso, de una cuestión de fe?

—De eso precisamente, como una religión.

—¿Y qué ha dejado este culto? Usted sostiene que los rusos solo pueden hablar de libertad a través de la negación, porque nunca la han conocido, y añade: «El dolor es nuestro regalo y nuestra condena». Escribe que es la dimensión trágica del alma rusa, víctima y verdugo, inmersa en una cotidianidad siempre excepcional. Le pregunto: ¿hasta cuándo?

—Lo único que puedo decirle es que actualmente así es como se vive en Rusia. He leído hace poco las palabras de una madre que estaba recibiendo el ataúd de su hijo desde Ucrania. Y decía: «Estoy orgullosa de mi hijo, ha muerto por Rusia». No consigo entender y no puedo explicar cómo se ha podido confundir el mal y el bien en su conciencia de madre.

—Dostoievski se pregunta: «¿Por qué demonios necesitamos discernir el bien del mal si nos cuesta tanto?». Y usted añade que «el mal nunca es químicamente puro». Pero, ¿la evidencia de esta guerra no se traducirá en una pedagogía del bien y del mal también para el pueblo ruso?

—Esta es una guerra que no tiene ninguna justificación, nada que pueda demostrar que sus razones son justas, ninguna motivación sensata. Sin embargo, eso es lo que ha hecho Putin: ha invertido en propaganda una gran cantidad de dinero de la venta de gas y petróleo. Ha invertido en la guerra, y, de hecho, ha conseguido hacer lo que quería.

Cadáveres en las calles de Bucha, en Ucrania

—El premio Nobel Dmitri Muratov, director de ‘Novaya Gazeta’, obligada a cerrar por la censura, ha dicho que, igual que no se puede ser inmune a la radiación al permanecer ante el grupo 3 de la central de Chernóbil, no se puede vivir en Moscú y permanecer inmune a la propaganda. ¿Tiene este poder total?

—Hace unas semanas hice la prueba: decidí ver la televisión rusa durante todo un día. Y entendí lo difícil que es para una persona normal resistirse. Muy difícil. Lo sé, podría decirme que depende de nosotros, los escritores y artistas, rasgar el velo y encontrar las palabras adecuadas. Pero ya ve, encontramos pocas.

—Mientras tanto, la guerra cuenta sus muertos. Usted ha escrito: «Nosotros, que venimos del socialismo, tenemos una relación particular con la muerte». ¿Me puede explicar a qué se refiere?

—Imagino que para un español o un italiano o un francés su vida es muy importante. Pues bien, para esa madre rusa de la que hablábamos antes es más importante la idea. Acaba de ver morir a su hijo, pero la idea de Rusia se impone al dolor de una madre. ¿Entiende lo que quiero decir?

—Hay pocos ganadores, pero muchos vencidos. Es una opinión suya de hace diez años sobre el conflicto de Afganistán. ¿Sirve también como epitafio anticipado de la guerra de Ucrania?

—Sí. Unos traen los trofeos, otros, los ataúdes. Al mismo tiempo, el 68% de los rusos apoya a Putin. Y cuanto más duras son las sanciones, más lo apoyan. Porque piensan que la guerra es la demostración de que el país está rodeado de enemigos: somos víctimas de nuestros enemigos y todos debemos mantenernos unidos. Típica, eterna, reacción de Rusia cuando se siente rodeada.

—El futuro ya no está en su lugar, y usted nos advierte de que ya no podemos declarar con Chejov que «dentro de cien años el cielo estará lleno de diamantes». ¿Es el fin de la literatura, aniquilada por la guerra?

—No creo en el final de la literatura. Tanto es así que estoy escribiendo. Pero, seguramente, en la oscuridad de esta gran crisis será difícil explicar lo que nos ha pasado, y contar no solo la violencia del poder, sino sobre todo la humillación de Rusia.