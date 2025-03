Sugerencias tentadoras para su ocio cultural

El drama de un buen hombre malo

Hay cortos que se hacen lentos y películas de tres horas y media en las que no entra la tijera. Martin Scorsese relata la vida de «El irlandés» a su ritmo, que no es lento ni apresurado, pero que no aburre ni un instante. A los 76 años, un cuarto de siglo después de «Casino», el cineasta vuelve a juntar a Robert de Niro y Joe Pesci en otra historia de mafiosos, dentro de un reparto que no podría permitirse ni Woody Allen (ahora menos que nunca). Con menos violencia y gotas de humor negro, Scorsese mira hacia atrás y mira hacia el cielo, aunque demuestra no temer tanto el juicio divino como el de su sangre. El irlandés huele a testamento, pero del bueno, del que deja a todos los deudos contentos. Por Federico Marín Bellón