La risa floja

Rodrigo Cortés SEGUIR Madrid Actualizado: 27/03/2021 12:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Opiniones relacionadas ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC El fracaso del fracaso

El fracaso del fracaso ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Gente horrible

Gente horrible ABC Premium Contenido exclusivo para usuarios registrados en ABC Esto no es todo

Abundan de un tiempo acá los cómicos predicadores, en su espectáculo o fuera, los que usan como zarza ardiente su bar con escenario al fondo, su especial de plataforma, su viejo muro de ladrillos, para situarse ante todos en el lado soleado de la vida (que puede ser este o aquel, según cojera).

A un predicador se le reconoce bien porque tiene razón siempre y te lo explica. No incomoda a su parroquia, da instrucciones, dice justo lo que toca, pero se imagina valiente, imagina un pasado libre y un presente asfixiante y un futuro indiferente, pide al público que piense por sí mismo al ritmo que se le dicte, le da la razón hasta sacarle esa clase de risa (hiperbólica y desesperada) que sólo el refrendo de la propia opinión provoca. El cómico predicador se imagina combatiendo el mal, hace chistes de actualidad, da consejos de nutrición, y flota y flota, un centímetro más alto cada vez, para adaptar su santidad a las expectativas del medio.

El cómico kamikaze es diferente. No se protege. Olisquea, como todos, a su público, pero busca traicionarlo, perderlo incluso, para recuperarlo luego a golpe de provocación y paradoja hasta hacerlo de los suyos y, gozosamente (gloriosamente), perderlo de nuevo. El cómico kamikaze es su peor enemigo, el mayor, desconfía de sí mismo tanto como desconfía de la audiencia, crece poco y despacio, o decrece y desaparece, gusta y disgusta a la vez, se la juega cada noche sin propósito, es libre y autodestructivo, prisionero de sí mismo.

El cómico malo cuenta la gracia, la telegrafía. En lugar de sembrar los puntos, traza la línea. Explica la contradicción. La resuelve y banaliza. Al cómico malo se le ve el sudor, mientras que al bueno, que suda y suda, no se le ve nada. El cómico malo, como el bueno, está aterrado, pero al malo se le ve el miedo. El cómico malo está aprendiendo.

El cómico blanco huye del editorial para no parecer un periódico, escapa de la indignación para no parecer la radio, cree en el oficio, el de la risa, cree en el mecanismo, que no es de abajo arriba ni de arriba abajo, que no provoca al poderoso ni al débil, sino la risa, la risa, que puede ser amable, corrosiva, destructora, suave, de apertura retardada, hiriente, a menudo desconcertada, absurda, irracional, la risa, que siempre es subversiva porque subvierte las reglas del mundo, también las físicas, la risa, la risa, que desprograma y despoja de armas y enfrenta al cerebro a sus propias pequeñeces como acto de homenaje al infinito, que es impenetrable y pilla retirado.

No hay sólo cuatro tipos de cómico, claro, hay cien. O por lo menos seis. Y todos ellos se cruzan y se alternan, y se influyen, eludiendo, por fortuna, toda pureza. Del discurso del gracioso, blanco, negro, malva o gris, queda sólo la propia risa. Su sonido. Su divina estela destructiva. Hay, por tanto, dos clases de cómico: los que tienen gracia y los que no. Sólo eso importa. Tener gracia, y no razón.