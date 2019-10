LIBROS «Un revólver para salir de noche», ¿fue Véra la criada de Nabokov? En una excelente novela, Monika Zgustova recrea la compleja relación del autor de «Lolita» con su mujer

Vladimir y Véra Nabokov son uno de los matrimonios más famosos de las letras modernas. La leyenda los rodea de una especie de aura entre dorada y azul turquesa compuesta por mariposas, campus universitarios, viajes en barco, hoteles suizos. Todos los libros de Nabokov están dedicados a Véra, que fue su esposa, su agente, su secretaria, su mecanógrafa, su chófer, su traductora, su guardaespaldas, y que convirtió a su esposo y su carrera literaria en el centro absoluto de su existencia. Parece existir entre ellos una especie de idolatría mutua que va incluso más allá del amor. Siempre juntos, siempre unidos, siempre el uno al lado de otro, Véra borrándole la pizarra en sus clases de Cornell, Véra poniéndose a estudiar italiano para controlar una traducción de una novela de su esposo a ese idioma, Véra contestando sus cartas, Véra litigando sus contratos.

Leyendo «Un revólver para salir de noche», no podía parar de recordar aquella imagen que aparece en la biografía de William Boyd, en la que se describe a la pareja llegando a una casa nueva que acaban de alquilar, Véra cargando con dos enormes y pesadísimas maletas y Volodia detrás, relajado y feliz, leve portador de una lámpara. Y me he preguntado cuál era el verdadero significado, el verdadero peso de esas dos maletas y de esa lámpara. ¿Era Véra la criada de Nabokov? ¿O fue Nabokov, por el contrario, una creación de Véra, un producto de su tenacidad sin límites?

Zonas oscuras

«Un revólver para salir de noche» es la investigación personal de Monika Zgustova en el enigma de este dúo de personalidades inmensas e inabarcables. Es un «tour de force» literario, ya que se propone una hazaña que podría parecer, en un principio, imposible: transformar a Nabokov y a su esposa en personajes de una novela y lograr que la obra resultante fuera una obra de arte libre y no una falsa biografía, una especie de documental dramatizado. Uno comienza a leer el libro con miedo, diciéndose que el proyecto, aunque sea fascinante, es demasiado difícil de llevar a cabo con éxito. Pero las dudas se dispersan pronto, porque esta no es solo una novela, sino además una novela preciosa.

Es una novela escrita por una autora que tiene un control absoluto de su arte, y que se mueve con tranquila seguridad a través de los años y los continentes. En un principio, el relato parece amable y como envuelto en un aire de belleza irreal, pero poco a poco, y sin perder nunca ese encanto eslavo que Monika Zgustova ha sabido trasladar tan bien a su español, comienza a adentrarse más y más en las zonas más oscuras y también menos conocidas de esta pareja aparentemente ideal, de este hombre aparentemente feliz y esta esposa aparentemente perfecta. Es una mujer adentrándose en la psique de otra mujer con guantes de seda que sujetan un escalpelo.