EPISODIOS PERDIDOS «Press»: El segundo oficio más viejo del mundo La serie de la BBC protagonizada por Ben Chaplin desnuda el periodismo y lo coloca frente a sus dilemas morales en un momento clave de su historia

Mike Bartlett (su último éxito es Doctora Foster) investigó a fondo el campo sin puertas del periodismo para escribir Press, una miniserie ejemplar, moderadamente verosímil (más que otros intentos, desde luego) y muy interesante, no solo para profesionales del oficio. En el Reino Unido, más de cuatro millones de espectadores vieron en BBC One el primer episodio. No es un éxito masivo, pero sí un gran dato de audiencia. En nuestro país se puede ver en Filmin, plataforma española que merece un éxito arrollador y que no alcanza en parte porque no sabe venderse tan bien como otras.

Tiene su ironía que la trama se centre en la pugna entre dos diarios: un tabloide sensacionalista, The Post, y otro más finolis y recomendable, The Herald, que pese a su calidad -o quizás por eso, el debate no afloja- no logra superar las ventas del primero. Ben Chaplin, un actor soso cuando hace de bueno, a lo Dermot Mulroney, encaja bien como el cínico director de la más canalla de las dos formas de entender el periodismo. «Aquí tenemos un objetivo muy claro, queremos entretener, incluso cuando investigamos», dice sin pudor, falso o verdadero.

Frente al sueño quijotesco de Aaron Sorkin en The newsroom, pese a todo una serie muy aconsejable, Bartlett no tiene intereses particulares en este negocio y solo trata de encontrar un telón de fondo propicio para desarrollar sus personajes. No hay nostalgia en su mirada, que no trata de endulzar nada. Por eso el director del Post no es satanizado y, aunque nunca será el héroe, a menudo es el más interesante. Y ni siquiera él está libre de críticas. «Ya que pierdo dinero con este periódico, al menos haced periodismo», le ordena su editor, el único con algo de poder sobre él.

La clave, como ocurre siempre en las buenas series, son sus personajes, por lo general encarnados por intérpretes idóneos y enfrentados a dilemas morales de difícil solución. Además de Ben Chaplin, podemos ver a Charlotte Riley (Peaky Blinders), Priyanga Burford (London Spy), Paapa Essiedu (La casa de las miniaturas) y David Suchet (Poirot).

En su búsqueda de la veracidad, Bartlett visitó redacciones, habló con distintos periodistas y se dejó asesorar por Roy Greenslade, analista de medios de The Guardian. «Descubrí que hay periodistas apasionados que trabajan muy duro por vocación, pero también auténticos piratas cibernéticos ansiosos por obtener el mayor número posible de clics», afirma Bartlett.

El retrato es descarnado, sin necesidad de exagerar. Se habla de la importancia de estar en los sitios, de contar historias y de estar orgulloso del trabajo realizado. El creador de Press, de hecho, cuenta que una de las cosas que más le sorprendieron fueron los bajos niveles de hipocresía. «La gente estaba orgullosa de lo que hacía, lo aprobara yo o no», dice casi admirado. El creador acabó tan encantado que no descarta volver a hablar de «nosotros». Para el espectador (y periodista) español, puede que algunos detalles no se ajusten del todo a la realidad conocida, pero en general los guiones son respetuosos y verosímiles, además de apasionantes.

Isabella Gómez, Todd Grinnell, Rita Moreno y Justina Machado son algunos de los principales protagonistas de «Día a día», comedia de situación sobre una familia de origen cubano en Estados Unidos

«Día a día»

Hay quien opina que la mejor comedia de Netflix es esta serie sobre una familia cubana en la que conviven tres generaciones. La mítica Rita Moreno de West side story sigue impresionante a los 87 años. Su hija (Justina Machado) y su combativa nieta (Isabella Gómez) completan el corazón del reparto, que incluye actores notables, como Stephen Tobolowsky.

Para un público hambriento de comedias de situación clásicas, la creación de Gloria Calderón Kellett y Mike Royce (revisión de otra anterior de Norman Lear) ofrece humor del bueno, situaciones reconocibles y una mezcla de inteligencia, ternura y buenos sentimientos en la que caben los conflictos más actuales. Se emite desde 2017 y tiene el enorme mérito de no darse importancia.