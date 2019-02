ARCO'19 Ponce+Robles: «No considerar el arte como cultura es de borregos» La galería Ponce+Robles acude por sexta vez a ARCO desde que Raquel Ponce y José Robles unieron sus fuerzas para rentabilizar esfuerzos

Raquel Ponce y José Robles se unieron hace seis años. Después de una larga relación de amistad, decidieron aunar fuerzas para gestionar la galería Ponce+Robles. Ella empezó como galerista en 1991 y lleva el arte en la sangre. Su padre y su abuelo tenían una fundición. Él comenzó en esta profesión por pasión. Asegura que, en la primavera de 2000, la vida le puso por delante la oportunidad de crear una galería. Robles define a Ponce como su maestra, ya que le enseñó gran parte de lo que sabe del oficio. Los galeristas, que acudirán a ARCO 2019 por sexta vez, decidieron unirse para rentabilizar esfuerzos y tiempo. «Uno más uno multiplica. Las galerías son equipos de trabajo, tienen que tener un perfil internacional y eso de las firmas monopersonales que operan a nivel local es una cosa que no tiene mucho sentido», explica Robles.

¿Cómo ha cambiado el mercado del arte desde que comenzaron?

Raquel Ponce: El control del mercado ha pasado de los galeristas y los críticos a los comisarios y, sobre todo, a los grandes coleccionistas. Esto ha provocado la polarización del mercado, dominado por grandes galerías multinacionales con sedes en muchos países, con un enorme poder. Finalmente, hemos vivido la multiplicación exponencial de las ferias (de algo más de 50 ferias al año en el mundo en 2000, hemos llegado al momento actual en el que se inauguran cinco ferias a la semana) habiendo alcanzado una saturación que probablemente termine replanteando todo el sistema.

¿Por qué?

José Robles: Aumentan las ferias y el número de coleccionistas es el mismo. Los mercados siempre funcionan igual. Crecen mucho, maduran hasta que se saturan. Entonces se reajustan. Ahora mismo hay una saturación de ferias que hace que no funcione ninguna bien. Todas lo hacen mal porque el sistema se está sosteniendo en las cuotas que pagamos las galerías para estar en ellas. Estas se pagan por adelantado y tú luego cobras solo si vendes. Las galerías ya no pueden más. Y no hablo solo de España, sino a nivel mundial.

¿Qué es lo mejor de su trabajo?

R. P.: Lo mejor es la relación con los artistas y con la «creación» desde su origen, así como el trato y la amistad con el maravilloso universo de personas que giran alrededor de este mundo.

¿Y lo peor?

R. P.: Lo peor es trabajar, como galeristas españoles, en un contexto tan precario con un coleccionismo muy por debajo de los países de nuestro entorno y con prácticamente nulo apoyo público. Reivindicaciones históricas del sector como la revisión del IVA del arte o la promulgación de una ley de mecenazgo similar a la de otros países caen sistemáticamente en saco roto.

«Es vital para nosotros conseguir la reducción del IVA»

¿Es el IVA del arte una piedra en el zapato a la hora de cerrar las operaciones?

R. P.: Por supuesto. Es vital para nosotros conseguir la reducción del IVA. También para los artistas, para las galerías y en general para todos porque generaría mucha más venta y más recaudación para el Estado. Es importante resaltar que las galerías somos espacios totalmente gratuitos en los que ponemos nuestro capital privado para traer exposiciones. La gente puede venir a visitarlas, entran a la galería, les explicas el proyecto...

J. R.: La cultura es necesaria y la tratan como si fuera un lujo. Eso también depende de cómo el Gobierno quiera ver esto. Si quieres fomentar que el arte crezca y sea importante en este país lo tienes que facilitar. Como los libros. Esto también es cultura, no es lujo.

¿Cuál es el límite?

J. R.: Lo que no puede ser es que consideren que una galería de arte es Prada. ¿La cultura es necesaria para una sociedad? Sí. Los bolsos de Prada no son necesarios. El lujo es algo que es superficial, una sociedad no necesita lujo. La cultura sí es necesaria y el arte es parte de la misma. Si consideramos que el arte no es cultura es porque somos unos borregos, esa es otra forma de gobernar.

¿Creen en lo de contar con artistas fijos?

R. P.: Tenemos una continuidad con ellos. Cuando representamos a los artistas lo hacemos para un proyecto de años. Es una relación personal, profesional e intensa de muchas horas de trabajo dedicadas a los artistas, a la difusión y venta de su producción, a seguir sus carreras...

¿Hay paridad entre hombres y mujeres en la galería?

J. R.: Nunca lo hemos tenido en cuenta. Hay hombres y mujeres. Buscamos artistas, calidad y proyecto. En esa calidad hay hombres y también mujeres. Hay épocas en las que hay más de unos o de otros. Este año en ARCO tendremos en total siete artistas. Cuatro son hombres y tres mujeres.

«Esa idea de que la mujer nunca llegaba a nada es totalmente errónea»

¿Y en ARCO?

J. R.: Afortunadamente cada vez hay más mujeres. Pero todavía no hay paridad.

R. P.: A lo largo de la Historia del Arte y en los últimos años sí que se ha tenido más conciencia de las mujeres artistas.

¿Creen que es importante?

J. R.: Por supuesto. Y la acabará habiendo. Recuerdo que hace años había coleccionistas que no compraban a mujeres. Tenían la sensación de que las mujeres nunca llegaban a nada, que eran solo los hombres los que acababan en los museos. Eso ya ha desaparecido. Hoy en día, muchísimas mujeres son artistas de primerísimo nivel.Esa idea de que la mujer nunca llegaba a nada es totalmente errónea. Actualmente, la lista que se puede hacer de mujeres que triunfan en el arte es interminable.

¿Cómo eligen lo que llevan y lo que no a esta feria?

J. R.: Se selecciona por calidad y por cuáles son los proyectos más importantes, más rotundos, que dialoguen más entre ellos y que puedan armar un estand de ARCO.

R. P.: Generamos una selección previa de piezas que tengan un recorrido o una temática común en la que están trabajando los artistas. ARCO se empieza a preparar en cuanto termina la edición anterior.