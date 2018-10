LIBROS «Otra Cataluña», doble patrimonio negado por el nacionalismo El escritor y periodista Sergio Vila-Sanjuán repasa «Seis siglos de cultura catalana en castellano», una realidad que los secesionista se empeñan en silenciar

Carmen R. Santos

Seguir Actualizado: 11/10/2018 02:04h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Recuerda Sergio Vila-Sanjuán (Barcelona, 1957) que el día de Sant Jordi de 1997 se encontró recorriendo librerías con Jordi Pujol. El expresidente de la Generalidad le enumeró una lista de autores catalanes, pero al comprobar que no había incluido a ningún escritor catalán en lengua castellana, le señaló alguno de primera categoría que precisamente acababa de publicar una obra. Sin ninguna explicación, Pujol simplemente le espetó: «No és el mateix», es decir, que no era lo mismo. Esta creencia no era exclusiva del en ese momento «molt honorable», sino algo absolutamente común entre los nacionalistas. Muy significativas al respecto fueron las palabras dichas en 1990 por Xavier Bru de Sala, que también saca a colación muy oportunamente Vila-San Juan. El entonces director general de Promoción Cultural de la Generalidad afirmó que las manifestaciones culturales en castellano «no pueden ser consideradas parte integrante de la cultura catalana por un nacionalista», aduciendo que son «fruto de una anormalidad y una excepcionalidad que no deberían consolidarse».

Semejantes dislates, que se han ido incrementando con el tiempo, le llevaron a Vila-San Juan a plantearse varias cuestiones, pues, además, en esa época estudiaba la historia editorial de Barcelona. La respuesta es este magnífico y clarificador ensayo en el que examina, con profusión de datos e incontrovertibles argumentos, «Seis siglos de cultura catalana en castellano», según reza el subtítulo del volumen.

Documentado trabajo

Dividido en tres capítulos, este documentado trabajo, sobre cuya materia no existía hasta ahora un acercamiento de conjunto, empieza su trayecto con la figura de Enrique de Villena (1384-1434) y desemboca en creadores como, entre otros, Eugenio Trías, Esther Tusquets, Manuel Vázquez Montalbán, Salvador Pániker, o en algunos hoy en plena producción: Félix de Azúa, Eduardo Mendoza, Carlos Ruiz Zafón, Juan Marsé o Enrique Vila-Matas... En medio, autores como Eugenio d’Ors, Jaime Gil de Biedma, Carmen Laforet y Jaime Salom, junto a otros muchos.

Paralelamente, el periodista y escritor él mismo en castellano Sergio Vila-Sanjuán, aborda fenómenos como la edición y la producción cultural, premios como el mítico Biblioteca Breve o el decisivo papel que desempeñó la Ciudad Condal en el lanzamiento del «boom» latinoamericano, y nos descubre, por ejemplo, que una industria cultural catalana determinante había sido, desde el siglo XVI, el libro en castellano.

Por si cupiese duda, tras la lectura de «Otra Cataluña», queda patente que la obsesión nacionalista por silenciar y negar esta realidad no es solo engañosa y torticera. También resulta profundamente contraria a la inteligencia, algo que siempre acompaña al sectarismo reduccionista. En especial los catalanes pueden sentirse orgullosos de un doble patrimonio literario, en las dos lenguas, que Vila-Sanjuán transita con precisión. Pero quienes se arrogan hablar en su nombre quieren hurtarles una parte fundamental de esa riqueza.