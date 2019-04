EPISODIOS PERDIDOS No solo de «Juego de tronos» vive el espectador Para el público que no cree en dragones, proponemos tres series españolas y una americana

Un directivo de televisión comentaba hace poco que abril no es mes de grandes estrenos porque no se puede competir con Juego de tronos. Es curioso que solo seis capítulos siembren el pánico de ese modo, con toda la oferta que existe. Ni todos verán la temporada final de la serie ni quienes la siguen religiosamente dejarán de atender el resto de la oferta. Veamos algunos ejemplos de historias que triunfan sin necesidad de dragones.

«La caza. Monteperdido». La audiencia respalda cada semana esta serie de DLO para TVE. La adaptación de la novela de Agustín Martínez, que también ha participado en los guiones, es seguida por dos millones de personas, cifra más que respetable para una cadena en la que no sobran éxitos. El esquema no es especialmente novedoso, pero una producción cuidada y un grupo de actores más que competentes hacen creíble la trama, que empieza con la aparición de una de las dos muchachas «monteperdidas» cinco años atrás en un pueblo del Pirineo.

Megan Montaner, Alain Hernández, Pablo Derqui, Bea Segura (¡qué buen rollo transmite esta actriz!), Montse Grau, Joaquín Castán, la joven Ana Montrell, Beatriz Carvajal... Todos están impecables. Incluso Francis Lorenzo (a quien he criticado alguna vez con exceso de celo) convence con un gran trabajo, más contenido de lo habitual. Al título le sobra el añadido (respecto al libro) de «La caza», pero ya se lo quita el espectador, que seguirá enganchado hasta el final. Tampoco tiene mérito vaticinar las buenas ventas de «Monteperdido» en otros países.

«Gigantes». Más oscura y difícil es lo de Enrique Urbizu en Movistar, que ha vuelto más femenina en su segunda etapa, pero no más pacífica. El hecho mismo de que sea posible estrenar una serie así en televisión es buena noticia y, de algún modo, nos acerca a la HBO de los primeros tiempos. El equipo capitaneado por Domingo Corral hace gala de una fe inquebrantable en su apuesta por una televisión de pago valiente, en la que cabe aplaudir incluso las equivocaciones.

El proceso de destrucción humana que narra «Gigantes» es demoledor, agravado por unas actuaciones soberbias, pero no tendrá nunca el éxito popular de «Monteperdido», ni falta que hace. Esta deja mal cuerpo y mala conciencia, porque tiene la capacidad de transformar al que mira, como el gran cine del que es espejo. El concepto de familia tampoco tiene nada que ver con el que nos enseñó Coppola en «El padrino». Aquí no hay lugar para la admiración. La violencia es cotidiana y brutal de verdad, sin disparos que desvíen la atención.

«Justo antes de Cristo». Movistar+ también sigue decidida a que los episodios de sus comedias no sobrepasen la media hora. Aquí se atreve con una de romanos, vestidos con cierto lujo, que marcan distancias con «La vida de Brian». Pepón Montero y Juan Maidagán («Camera Café») cuentan con los ojos y el lenguaje actuales las peripecias de un grupo variopinto en el año 31 a. de C. El humor es peculiar y puede entusiasmar o dejar indiferente, pero no horrorizar, lo que ya es una ventaja. Los chistes no son chanantes ni tienen lecturas políticas, otro mérito. Son menos simples de lo que aparentan y evidencian, a su modo, que hace dos mil años la gente no era tan diferente. Cuenca y Tracia aparecen así unidos por una panda de locos que casi inventan un género.

«The passage». Ridley Scott es uno de los productores de esta serie de vampiros modernos, basada en la trilogía literaria de Justin Corbin. En una instalación secreta del Gobierno, varios científicos experimentan con un virus en busca de un antídoto a un epidemia letal. El remedio es casi peor que la enfermedad.

La historia, que podría derivar en disparate, funciona a varios niveles, pese a que en el reparto no abundan las caras conocidas. No es tan terrorífica como podría, pero resulta muy entretenida, excelente para matar el tiempo y a medio elenco.