«Moby Dick» y otras tentaciones culturales

La muerte, esa vieja conocida

Maggie O’Farrell

Todos la tenemos tan presente en nuestras vidas que, quizás por eso, no reparamos en ella. O no lo suficiente. La muerte, siempre amenazante, acecha en cada esquina. Y con ella se ha topado Maggie O’Farrell (Coleraine, Reino Unido, 1972) un buen puñado de veces, desde su infancia. De todas ellas salió indemne, pero distinta y, pasados algunos años, los suficientes, ha decidido contarlo en Sigo aquí (Libros del Asteroide). Escritos desde el margen de la subjetividad, sin contaminar, cada relato podríamos protagonizarlo cualquiera. He ahí la lección. Por Inés Martín Rodrigo.