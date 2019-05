DARÁN QUE HABLAR Miss Beige: «Soy el “antiselfie” que reivindica a esa mujer mal llamada “normal”» Apostar por el filtro Instagram Miss Beige es hacerlo por una mirada desprejuiciada, con más tonos y matices que los del color dominante. Ana Esmith es la creadora de una «performance in progress» que «da que hablar». Aunque no abra la boca, al menos para soltar una palabra

Seguir Javier Díaz-Guardiola @jdguardiola Madrid Actualizado: 05/05/2019 01:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Nombre completo: Ana Smith. Lugar y fecha de nacimiento: Madrid, 1976. Residencia actual: Madrid. Estudios: Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y diplomada en Arte Dramático en la International Drama School Philippe Gaulier, de Londres. Ocupación actual: ...

Qué le interesa. Yo vengo de las artes escénicas y, por lo tanto, de la creación e interpretación de personajes. Cuando surge Miss Beige descoloca todo lo aprendido hasta el momento porque por primera vez en mi trayectoria la potencia de la imagen me obliga a prescindir de la voz. Al tratarse de una exploración en un trabajo no verbal, comienzo a investigar a través de la performance, el vídeo y la fotografía. Para humanizarla, decido salir a la calle, el espacio público por excelencia, para poder interactuar con las miradas y las reacciones ajenas. Surge como una heroína del siglo XXI, sin capa ni mallas ajustadas porque sabe que su vestido, cinturón, zapatos, bolso y guantes de color beige –aparte un martillo que sobresale del bolso– pueden destruir toda la vanidad que le rodea.

«Desde que abrí mi cuenta de Instagram, el “Beige Total Look” ha conseguido desconcertar y, al mismo tiempo, seducir a millenials, amas de casa y coleccionistas»

Los rituales de la apariencia, la estética del artificio y la reflexión sobre el género forman parte del trasfondo conceptual de mi trabajo, donde invito, a través del humor, a jugar, y, de esta forma, liberar la imagen de la feminidad entendida como construcción cultural basada en convenciones arbitrarias impuestas a lo largo de los siglos. La presencia de Miss Beige, ya sea en foto o en una performance, cuestiona los estereotipos establecidos que han influido en quien queremos ser y cómo queremos mostrarnos o, mejor dicho, quién quieren que seamos y cómo quieren que nos mostremos. Miss Beige, a la que bautizo como el «antiselfie», reivindica esa mujer mal llamada «normal». Esa mujer que no es dependiente del hombre, que no tiene por qué ser madre, que no responde a unos cánones sociales preestablecidos y que, por supuesto, está harta de ser vista como un mero objeto sexual.

«Nunca digas de este agua no beberé» - María Dain

De dónde viene. El proyecto performatico ha sido presentado en ferias de arte como JustMAD e Hybrid en Madrid, Marte en Castellón y Chrom-Art en Londres. He participado en los festivales Desvelarte, en Santander, La Noche blanca de Oviedo, TAC de Valladolid, SURGE en Madrid, «Acción por m2» en L a Juan Gallery y en las IV Jornadas de plástica teatral del CDN, en el Teatro Valle-Inclán de Madrid. El trabajo fotográfico cuenta con una exposición monográfica, «Miss Beige a la vista», en la galería Iskoo de Galicia, y una grupal en el II Gabinete de Resistencia, celebrado recientemente en Madrid.

Los proyectos que destacaría son mis instalaciones performáticas. Diferentes espacios solicitaron una nueva formulación del proyecto para que pudiese ser adaptado al espacio y de ahí resaltaría «La Miss Beige de Michelangelo», en 7Rooms, comisariada por la Juan Gallery (2017); «Maison Beige, la familia crece», en La Juan Gallery (2018); «En la cama con Miss Beige», para la feria Hybrid de 2018; y «Se Nota, Se Siente, el Beige Es Incluyente», para JustMad y SURGE en este 2019.

«Un hurra por Mister Coelho» - María Dain

Supo que se dedicaría al arte… Desde pequeña. Tenía claro que me gustaban las artes en general y las performativas en particular, porque el crear un personaje me permitía decir sin tapujos lo que yo quería expresar o, al interpretarlo, podía llegar a comprender sin juzgar otro punto de vista distinto al mío.

María Dain

¿Qué es lo más extraño que ha tenido que hacer en el arte para «sobrevivir»? He vivido 15 años en Londres y la ciudad se presta a tod,o hasta tal punto que lo raro se convierte en normal. Pero el bolo más insólito fue actuar en una boda de perros chiguagas. Pensé que se trataba de una broma, pero fue una boda en toda regla con perros como padrinos, pamelas y hasta coro góspel.

«Brace, Brace» - María Dain

Su yo «virtual». Las redes sociales, en particular mi cuenta de Facebook e Instagram, son el medio imprescindible a la hora de compartir mi trabajo. El fotográfico lo público sin filtros ni retoques, lo que hace reforzar más mi crítica a la obsesión por la imagen y a los mecanismos de engaño a los que la mediación tecnológica nos somete. Paradójicamente, es la propia red social la que ha facilitado la difusión del mundo beige a grupos sociales totalmente dispares. Desde septiembre de 2017 que abrí mi cuenta de Instagram, el «Beige Total Look» ha conseguido desconcertar y, al mismo tiempo, seducir a millenials, amas de casa y coleccionistas.

«Las chicas son guerreras»

Dónde está cuando no hace arte. En 2017 edité, en un acto de fe y valentía, mi propio fotolibro como una presentación del proyecto. Fue un proceso de autoaprendizaje arduo pero maravilloso. Desde entonces colaboro con artículos para algunas publicaciones, doy clases y dirijo montajes de teatro físico, es decir, producciones donde lo visual prima frente a lo textual.

«Miss Beige se introduce en el mercado asiático» - María Dain

Le gustará si conoce a... Mis referentes son Esther Ferrer, Nuria Espert, Martin Parr y Gilbert & George. Destacaría los trabajos de Cristina de Middel, Pilar Albarracín, María Moldes, Julio Falagan, Oscar Seco, Aurora Duque... Sus trabajos me fascinan e inspiran en igual medida.

«No me gusta destacar»

Qué se trae ahora entre manos. Estoy preparando la performance grupal «SE NOTA, SE SIENTE, EL BEIGE ES INCLUYENTE», abierta a todo tipo de participantes que se atrevan a ser beige, que el día 8 de mayo, a las 18.30, tomará la plaza del Auditorio, Plaza Rodolfo y Ernesto Halffter, y el 2 de junio, a las 14.00, la Plaza de Segovia, en Navalcarnero, bajo el regazo del festival SURGE Madrid. También un «site-specific» para el Centro Dramático Nacional en el teatro Valle-Inclán el 26 de junio.

«Se nota, se siente, el beige es incluyente» - María Dain

Proyecto favorito hasta el momento. La performance grupal «SE NOTA, SE SIENTE EL BEIGE ES INCLUYENTE», por tratarse de una acción en la que el ciudadano de a pie puede convertirse en un miembro protagonista. Un encuentro sin juicios donde cada uno puede sentirse libre de mirar o ser mirado.

Entiendo el arte como un instrumento definitivo para el pensamiento crítico. Por ello, creo que hay que tratar de salvar la distancia entre el artista y el visitante y emprender un diálogo y una investigación colectiva, en vez de comunicar solo a través del monólogo. Es la obra abierta por excelencia y, por consiguiente, la obra en la que no hay ningún dogma posible, ya que se encuentra destinada a dar rienda suelta a estímulos generados colectivamente en el aquí y ahora. Alenta a la reflexión sobre el espacio que existe entre lo que somos y la imagen de aquello que se supone que somos y, al mismo tiempo, cuestiona la mirada del espectador, pero también la del artista.

«Trankimazin» - María Dain

¿Por qué tenemos que confiar en ella? Lo de la confianza es muy de políticos, así que rehuyo del «puedo prometer y prometo». Aunque como mujer y artista, tengo el honor y la responsabilidad de dar voz a personajes que, como Miss Beige, deambulan por la sociedad bajo la mirada afrentosa del transeúnte. Todos juzgamos lo que vemos, sobre todo cuando se sale de las pantallas narcisistas con las que nos hemos amamantado, y, como consecuencia, todos, cada vez más, vemos y compartimos lo mismo. Así que ya es hora de que un color insulso pero singular como el beige nos reajuste nuestro prisma porque, como dice el dicho: «Todo depende del color del cristal con que se mire que no del filtro de Instagram».

«alle de los caídos» - María Dain

¿Dónde se ve de aquí a un año? No soy de ponerme miras porque creo que, en el fondo, atan más que liberan. Desde la creación de Miss Beige en 2016 he ido afrontando proyectos muy dispares que nunca habría imaginado, desde desfiles de moda hasta quedadas multitudinarias en la calle. Y ese riesgo de no saber qué va a acontecer es osado pero, la mayoría de las veces, fructífero.

¿A quién cedería el testigo de esta entrevista? A Juana González, una excelente pintora que crea unos universos increíbles en su obra que cautivan e incomodan con igual mesura.

¿Cómo se definiría en un trazo?