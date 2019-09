EPISODIOS PERDIDOS «Mindhunter», la inteligencia fea El regreso de «Mindhunter» y su forma lenta de perseguir criminales es de lo mejor que le ha pasado a la tele este verano, con ayuda de David Fincher

Seguir Federico Marín Bellón @FedericoMarin Actualizado: 12/09/2019 01:20h

Hemos visto pasar por Movistar+ y por esta página al genio atroz de Roger Ailes en La voz más alta, bajo la piel hinchada de un increíble Russell Crowe. Lo sorprendente del actor es que ya ganaba premios cuando era atractivo. Holt McCallany, otro intérprete alto y guapo, ha tenido que llegar a la mitad mala de los cincuenta para alcanzar el reconocimiento, cuando pocos se fijan ya en su físico. Su personaje de Bill Tench en Mindhunter se ha revelado como el verdadero protagonista de la serie de Joe Penhall y David Fincher. Le faltaba añadir sus propios demonios para eclipsar a los criminales en serie y erguirse entre sus compañeros de cacería intelectual.

Desde el amanecer de la Historia, los artistas han perseguido la belleza -a algunos se les va la mano, como hemos visto-, pero cuando Fincher agarra la cámara (cuatro capítulos de la primera temporada y tres en la segunda) suele retratar el lado más oscuro del ser humano. Con el punto de vista inusualmente bajo y un montaje a contracorriente, el director de Seven nunca se pone nervioso. Sus pioneros agentes del FBI parecen buscar setas, más que criminales. Como el siglo ha sido rico en villanos, a la serie de Netflix le queda más recorrido del que auguraban los agoreros.

Carl Franklin es otro veterano llegado del cine que lleva al menos una década dirigiendo episodios de la mejor televisión. Aquí firma cuatro. La suma de talentos tras las cámaras ha propiciado la explosión del citado McCallany, quien no descubre el verdadero horror al revisar cadáveres descuartizados, sino al regresar a casa. Mindhunter es lo opuesto a Tarantino, pese a habitar ambos el mismo bando de la calidad. Hasta el Charles Manson de Érase una vez en Hollywood es aquí el mismo, y con más líneas para el lucimiento, incluso de su puño y letra: «Cada noche, mientras duermes, destruyo el mundo».

Los interrogatorios están en auge. Pronto veremos también los de Criminal, duelo actoral en el que todos ganan, aunque quien sale victorioso es Eduard Fernández. Los de Mindhunter no son las partidas de ajedrez que jugaba Jed Mercurio en Line of duty y Bodyguard, sino incursiones psicológicas en el laberinto del mal. La idea es llegar al final sin olvidar el camino de vuelta. Se busca el móvil, no el cadáver, el alma mejor que el arma. Holden (Jonathan Groff) no parpadea más de cuatro veces por capítulo y los asesinos dan menos miedo, superado el terrorífico Kemper, que un niño de 7 años. Siendo esto cierto, también lo es que necesitamos descubrir si los personajes reales se parecen a los de ficción, síntoma inequívoco de que estamos ante una serie superior.

«El jardín de bronce»

Esta serie argentina de HBO también navega a contracorriente. Su mejor personaje es el detective mayor, torpe y feo, un formidable Luis Luque. Su Doberti es un tipo valiente, pese al aspecto, que solo se viene abajo cuando tiene que abrir los resultados de un análisis médico. La historia muestra además una ciudad de Buenos Aires atípica, inmensa y hostil, inabarcable. La segunda temporada funciona de milagro, por un artificio que sorprendentemente sale bien. El conjunto es notable y nos enseña a mirar, aunque «la verdad a veces sea una mierda».

«Homeground»

El gran tapado del verano ha sido este título noruego en el que juega el futbolista John Carew, quien llegó a ganar la Liga con el Valencia. En su nuevo terreno de juego, se defiende (o ataca, porque es delantero) con similar solvencia. La serie de Filmin cuenta la historia de un club modesto, recién ascendido a primera, que rompe moldes al fichar a una entrenadora. Ane Dahl Torp brilla en la versión femenina de Mourinho y la emoción del fútbol traspasa la pantalla como pocas veces se han visto. Ayudan los secundarios, alguno tan fantástico como la promesa bloqueda a la que da vida y patadas Axel Boyum.