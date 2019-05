Las mejores sugerencias para su ocio cultural

La encrucijada del primer rey del «blues»

Robert Johnson

El «bluesman» del Misisipi Robert Johnson (1911-1938) es uno de los grandes enigmas de la Historia del género. Dice la leyenda que desapareció durante año y medio y, al volver, mostró una habilidad inusitada en el manejo de la guitarra. Al parecer, fue fruto de un pacto con el diablo a quien, como un moderno Fausto, vendió el alma negra. No fue el único -esta anécdota se repite en la Historia del «blues» en varias ocasiones- pero sí es la más famosa. Ahora un documental de Netflix recién estrenado, «ReMastered: Devil at the Crossroads», sugiere claves para resolver el entuerto. Johnson, que vivió 27 años y dejó grabadas solo 29 canciones, influyó en multitud de músicos y bandas, a saber: John Fogerty, Bob Dylan, Brian Jones, Jimi Hendrix, The Yardbirds, Led Zeppelin, The Rolling Stones, The Band, Neil Young, Jeff Beck, Nick Cave, Eric Clapton...Por Álvaro Alonso