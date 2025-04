Tim Marlow: «Nunca expondría a Bob Dylan»

Es uno de los personajes más influyentes del mundo del arte contemporáneo. Después de llevar las riendas durante diez años de la prestigiosa galería White Cube, dirige desde hace más de una década la línea artística de la Royal Academy , y el año que viene cambiará de ubicación su despacho: el Design Museum, también en Londres, le espera. Ha venido a Madrid a «inaugurar» el programa de encuentros artísticos «Talk Art» organizado por la Fundación María Cristina Masaveu Peterson y dirigido por la mecenas y empresaria, Presidenta de la Fundación Callia, Carmen Reviriego. El siguiente en la lista de ponentes: Philippe de Montebello.

¿Qué define a la Royal Academy o la distingue de los numerosos espacios y museos de arte que hay en Londres y, por ende, en Gran Bretaña?

-La historia de la Royal Academy es particular. No hay nada igual en Gran Bretaña. La fundaron artistas y arquitectos, y nunca ha recibido financiación del Estado. Se llama «Royal», que es una Carta Real, pero no significa que reciba ningún dinero del Estado. Por tanto, durante 251 años, la Academia ha sido independiente y se enorgullece de ello. Además se define por ser una Escuela de Arte. Hemos tenido algunos grandes alumnos, desde Turner y Blake hasta la actualidad. Todos los alumnos reciben una educación totalmente gratuita.

Uno de sus grandes capitales son los «Amigos de la Royal Academy», de donde proceden buena parte de sus fondos.

Tenemos 100.000 amigos que pagan 150 libras cada uno al año, que suponen 15 millones de ingresos, y recaudamos entre 3 y 4 millones para el programa de exposiciones anuales a través de patrocinios y financiación privados. Pero también está toda la actividad de la academia, las ventas de entradas, los libros, las publicaciones... Tenemos un mecenazgo importante de la comunidad creativa y de filántropos...

¿Cómo consiguen que el número de amigos de la Royal Academy aumente año a año?

Cuando tenemos grandes exposiciones populares, de Antony Gormley, de Picasso... el número de amigos aumenta. Pero además contamos con una pirámide de amigos y luego mecenas individuales que donan a distintos niveles: 1.500 libras, 10.000 libras. Y esas microdonaciones son interesantes. Luego las grandes empresas financian grandes exposiciones.

Ampliación de la Royal, de Chipperfield

Y en este idílico panorama llega el Brexit, ¿en qué va a afectar a la Royal Academy?

Creo que el Brexit nos afectará a todos nosotros, a todos los museos, por el hecho de que la libra se va a devaluar y todo será más caro; los diferentes temas sobre la fiscalidad, la importación de obras de arte... Aunque el Gobierno dice que no va a pasar nada... El hecho de que algunas de las instituciones financieras se estén marchando de Londres o que estén dividiendo su base entre Londres, París y Fráncfort, significa que el mecenazgo va a ser más difícil.

«El Brexit nos afectará a todos los museos. El mecenazgo va a ser difícil»

Nos encontramos en la sede de la Fundación Cristina Masaveu Paterson, de muy reciente apertura en Madrid, ¿qué le parece? ¿La conoce?

Es maravillosa. Me encantan las colecciones que tienen una especie de carácter propio. Aquí hay pintura española del siglo XIX. Hay todo un abanico, desde Goya hasta Sorolla. También me encanta la manera en que miran a los artistas contemporáneos y les hacen encargos...

-¿Cómo definiría la colección de la Royal Academy?

Tenemos una colección muy interesante que nadie conoce. Todos los miembros de la Royal Academy en los últimos 250 años han tenido que donar una obra. Además, tenemos un gran Miguel Ángel que nos han dado, Leonardo... Esta colección es de una calidad grandísima, pero extraña como ninguna otra. No hacemos grandes exposiciones en torno a nuestra colección, porque no es una colección coherente. Pero sí que prestamos mucho de nuestros fondos.

¿Cuál ha sido el proyecto expositivo del que se siente más orgulloso?

Probablemente, Ai Weiwei. Yo acababa de llegar a la Royal Academy, y tardé mucho tiempo en convencer a la gente. Teníamos que hacer una exposición en menos de año con un artista que no tenía pasaporte y que estaba en arresto domiciliario en Pekín, y la hicimos. Tuvimos el mayor número de visitantes en Reino Unido ese año. Pero también por la calidad del trabajo y de la ingeniería que hubo detrás del proyecto. En la actual exposición de Antony Gormley, también hay una enorme ingeniería detrás.

-Hay instituciones que pueden morir de éxito porque se acomodan o se «venden» al número masivo de visitantes. ¿Corre ese peligro la Royal Academy?

En el momento en que empiezas a hacer exposiciones y parece que solo buscas público, pasan dos cosas: una es que la gente, o la clase de gente que quieres que venga, deja de acudir al final, y la segunda es que los mecenas dejan de hacer mecenazgo. Y, puede que lo más importante: otros museos no te hacen préstamos. Nunca haría una exposición de pintura de Bob Dylan. Es un músico y un cantante fantástico, y es Premio Nobel de Literatura, pero es un pintor aficionado. Sé que pueden venir cientos de personas, pero no tendría credibilidad.

«Tenemos 100.000 Amigos de la Royal que pagan 150 libras al año, que suponen 15 millones de ingresos»

¿Conoce el arte español contemporáneo? ¿Le gustaría hacer algo en la Royal Academy con algún artista español en concreto?

No me siento y miro un mapa del mundo diciendo: «quiero exponer un artista de España». Vamos a hacer la primera retrospectiva importante en papel de la obra de Picasso en la galería principal el año que viene. Es español. Pero es un artista mundial. Somos una academia de artistas británicos. Y tenemos unos 25 artistas honorarios de todo el mundo: Jeff Koons, Bruce Nauman.. Lo cierto es que no hay ningún miembro honorario español en este momento.

-Creo que deja la Royal Academy. ¿Cuál es el nuevo proyecto?

Voy a ser el director ejecutivo del Design Museum, que está en un edificio precioso en el oeste de Londres. Es un nuevo reto para mí. Es un edifico increíble. Tengo que traer a más gente y tengo conseguir más fondos. Hay muchísimas exposiciones de arte en Londres, pero hay muy pocas exposiciones de diseño y de arquitectura.

¿Hablando de arquitectura, el proyecto de David Chipperfield para la ampliación de la Royal Academy cómo lo valora?

Es brillante. Es uno de esos arquitectos que no tiene un estilo egocéntrico. Lo que ha hecho es unir dos grandes edificios con un puente. Él dice que es una intervención modesta, pero en realidad es una arquitectura buena e importante. Por cierto, pasa gran parte del año en Galicia. Y me ha dicho -cené con él hace dos días- que le han elegido gallego del año y que de todos los premios que ha recibido en su vida es el que más le enorgullece.