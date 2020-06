Marina Abramovic: ¿arte o parodia?

Recuerdo cómo, una vez acabada la charla, me preguntó: «¿No quiere que le firme el catálogo?». Yo, que nunca he sido muy mitómano, le respondí con un lacónico: «Por supuesto». Luego agregó: «¿Quiere hacerse un selfie conmigo?». Creo que accedí. Cuando salí a la calle, la gente se daba de tortas por hacérselos con ella. ¡La-gen-te-de-la-ca-lle!

En parodia te quedas

POR LAURA REVUELTA

En una de las escenas más memorables de la memorable (y oscarizada) película de Paolo SorrentinoLa gran Belleza hace un cameo Marina Abramovic. No en carne y hueso, sino en versión paródica. Se ríen de ella y de sus acciones en primera persona y en su propia cara. He aquí la descripción de los hechos o de la secuencia misma: el protagonista, Jep Gambardella (periodista ascendido a escritor de moda y en plena decepción de la vida, de la profesión y de yo que sé cuántas cosas más) acude a la puesta de largo de una performance en la que una artista -afamada y que concita a su alrededor toda la modernidad del arte contemporáneo, con dinero y sin dinero en sus bolsillos- desnuda, o como Dios la trajo al mundo, se lanza a la carrera y de cabeza contra las piedras de un acueducto romano con miles y miles de años de sabiduría entre sus pilares. Por supuesto, la artista-performer se abre la testa coronada con un pañuelo negro y Gambardella no se traga la supuesta profundidad e intensidad de la obra ni la artista trufada de diva en la madurez. La secuencia le quedó tan bien a Sorrentino que no se puede hacer mejor crítica ni decir nada más ni nada menos. Parodia fuiste y en parodia te quedas.