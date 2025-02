Art Madrid saca provecho de la pandemia

Art Madrid , desde la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, a donde se mudó hace ya ocho años, se celebra este año en primavera. A pesar del coronavirus. Y a pesar de ARCO . Como el resto de ferias de la denominada ... Semana del Arte madrileña ha visto cómo la pandemia ha ido desplazando el desarrollo de su edición de 2021 –la décimosexta, en su caso– desde febrero, su nicho natural, hasta este mes de mayo, después de que ella misma y otras tres – Urvanity , Hybrid y Drawing Room– dieran un golpe sobre la mesa y decidieran descolgarse de los titubeos y caprichos de la hermana mayor , que optó por desertar al mes de julio, y que hasta el pasado viernes no dio señales firmes (y no virtuales) de seguir viva en 2021.

No es una buena noticia

«Somos conscientes de que a nadie le beneficia que ARCO haya decidido trasladarse al verano –confiesa su director, Alberto Cornejo , para el que esta es su octava entrega de Art Madrid, las mismas que la feria lleva celebrándose en Cibeles–. Siendo como somos una propuesta interesante, todos nos beneficiábamos del poder de atracción de lo que se genera desde Ifema ». Su propuesta, no obstante, sí que ve con buenos ojos este salto al mes de mayo, « mucho más agradable por su luz y sus temperaturas . Algo incluso por lo que sería deseable que las seis citas de la capital apostáramos unidas». Y saca provecho de los buenos datos que en abril arrojó Estampa (la primera feria nacional presencial tras el parón del coronavirus, que indudablemente reactivó las ventas) y de la caída ahora del último Estado de Alarma.

Obras hiperrealistas en el estand de 3 Punts EP

«Tras las dos últimas semanas, que en la ciudad se han vivido como de desbandada con la vuelta a la movilidad entre regiones, estamos notando que esta ha invitado a quedarse en Madrid, y a que incluso coleccionistas de otras Comunidades Autónomas hayan ya programado su viaje para venir a la capital y disfrutar de las ferias. Estamos sintiendo que un público interesante está viniendo –lo dice mientras pasan por delante de nosotros María y Lorena Corral –, y desde las primeras horas de la apertura de ayer han caido ventas». Cornejo anuncia con orgullo que, en la mañana del jueves se podía ya afirmar «que casi todas las galerías han vendido algo».

El de 2021 es un Art Madrid distinto, más sencillo y agradable de transitar. La ampliación del espacio de los estands acaba con la sensación de zoco o 'tótum revolútum' de ediciones anteriores

Art Madrid en 2021 ha preparado su «reencuentro con el arte contemporáneo» (lema de esta edición), sobre todo con un programa reforzado para hacer la feria atractiva al coleccionismo. De esta forma, One Shot Hotels patrocina, por un lado, 'One Shot Collectors', un servicio personalizado de asesoramiento en la compra, en un deseo de acompañar a los nuevos coleccionistas, dirigido por Pía Rubio; mientras que, por otro, apoya a la comisaria Natalia Alonso , que realiza una selección de hasta 12 obras de las que proponen las galerías de la presente edición para generar con ellas un recorrido en torno a la idea de 'habitar'.

Su propuesta sustituye en buena medida al sector de Solo Projects que ya se había consolidado en el salón y que se convertía en uno de los mayores atractivos de Art Madrid, puerta de entrada del arte más emergente . Es esta una de las diferencias de la entrega de este año con respecto a la de ediciones anteriores. No es la única: la feria pasa de los 40 estands que suelen conformarla a 31 , eso sí, de mayor tamaño y separados entre ellos con pasillos más amplios, lo que hace más grato la contemplación de las piezas de los hasta 150 artistas internacionales convocados .

«Ilusionados y expectantes»

«En realidad contamos con los mismos metros expositivos, pero las galerías han apostado voluntariamente por estands más grandes –señala su director–. En una feria como esta hay siempre una parte comercial que busca que esto funcione en ventas en los cinco días de celebración y otra, más artística, que persigue realizar grandes proyectos». Este 2021, Art Madrid se deja arrastrar por lo primero , lo que no impide que en sus pasillos confluyan propuestas menos comerciales, como la intervención sonora de Acacia Ojea en Luisa Pita (con horarios específicos) o la 'performance' instalativa de Jaime Sicilia , 'Amapolas', en Rodrigo Juarranz . «Este 2021 hemos realizado descuentos a los expositores. Renunciamos a los 'solo projects'. Todos hemos perdido algo este año, pero estamos ilusionados y expectantes».

Una pareja se fotografía en los espacios de Art Madrid EP

Es evidente que, y aunque la feria se mantenga fiel a su esencia –un salón que ha encontrado su nicho en cierta creación tendente a lo figurativo y en la que se atenúa el contenido político de las propuestas–, el de 2021 es un Art Madrid distinto, más sencillo y agradable de transitar. La ampliación del espacio de los estands acaba con la sensación de zoco o 'tótum revolútum' de ediciones anteriores.

En el Palacio de Cibeles se estrenan galerías que hasta ahora no habían encontrado el aliciente para participar en el salón, como María Aguilar , la lituana Minduz Artestudija (con elenco hispano de artistas, como la interesante y joven fotógrafa murciana Anbel ), la madrileña Beatriz Bálgoma , The Art Büro (a golpe de neón), Out of Africa , con arte contemporaneo africano, o Inéditad , esta última, que salta de la web al cubo blanco, protagonista involuntaria de la cita por uno de los lienzos de Silvia Flechoso , con Isabel Díaz Ayuso como protagonista, algo que corrió como la pólvora en el Palacio de Cibeles, sede, no olvidemos, del consistorio madrileño, justo en la semana en la que nos hemos enterado de 'que se ha echado novio' y no es C. Tangana. La pintura también los tiene, pero no se terminan de decidir.

Art Madrid ha preparado su «reencuentro con el arte contemporáneo» (lema de esta edición), con un programa reforzado para hacer la feria atractiva al coleccionismo

Arranque potente en el recorrido con viejos conocidos, como Aurora Vigil-Escalera , donde Ana Barriga, Jorge Fernández y Juan Genovés parten el bacalao. 3Punts es residencia ya habitual del hiperrrealismo escultórico de Samuel Salcedo (que ahora compite con los niños rampantes de José Cobo ), el pictórico de Luis Feo (también en Pigment ) o el colorismo geométrico de Okuda .

En Víctor Lópe pararemos para desfrutar de las instantáneas de Patrick Grijalvo o las acuarelas de Malgosia Jankowska . La fotografía de María Svarbová , una de las imágenes de la feria este año, recala en BAT . No se pierdan tampoco los espacios de Inéditad, que hace un buen trabajo comisarial en torno al retrato añadiendo a Frenchoso a Jean Carlos Puerto y Pablo Rodríguez . Ni a artistas que pueden pasar desapercibidos en la vorágine como Sandra Val en Shiras , Lino Lago en MoretArt , o Charris, Kapoor o Gonzalo Sicre (también estupendo en la feria Drawing ) en La Aurora .

A tiro hecho

Y otra forma de ir a tiro hecho es recorrer la selección de Natalia Alonso. Digamos que su propuesta contiene en gran medida a los grandes nombres de la feria. Quizás se echa en falta una manera de destacarlos en los respectivos estands, lo que obliga a estar ojo avizor. Algunos se los he ido mencionando ya. Apunten además al portugués Add Fuel en 3 Punts, revisando la tradición del azulejo y la cerámica en su país de origen; Sandra Paula Fernández y sus lecturas de género en Arancha Osoro ; y Gorka García y su visión de la ciudad distópica, casi ruina, en Aurora Vigil. Me encantaría recomendarles al Hugo Alonso de Alzueta, pero un comprador no ha podido esperar y ha puesto su acrílico rumbo al norte.

Art Madrid 2021 Palacio de Cibeles (Galería de Cristal). Madrid. C/ Montalbán, 1. Director: Alberto Cornejo Alcázar. Del 26 al 30 de mayo

Qué duda cabe que Art Madrid es una isla en el archipiélago de ferias de la capital . De las pocas en las que se habla de dinero sin reparo (en los pasillos se oía esta mañana «lo tengo también en 1.000, 2.000 y 3.000 euros») y en el que la carga conceptual de las obras no abruma a su visitante, que tampoco está para muchas monsergas. Es posible que sobreviviera, y con nota, con o sin ARCO . «Lo importante es que cuatro de las pequeñas nos hemos puesto de acuerdo y hemos dado muestras de generosidad organizando esta nueva Ssemana del Arte. Eso, en febrero, no ocurría, donde primaba la individualidad y no se respiraba tanto hermanamiento», constata Cornejo. Sin duda, hay vida más allá de ARCO . Aunque su sombra, ahora que empieza a hacer calor, sea alargada.