Laura Lippman, hombros como alas

La pelirroja tiene los hombros delgados (los huesos asoman bajo la piel) y cuando los encoge se levantan tanto que a él le parecen un par de ala». Así es como Laura Lippman (Atlanta, 1959) nos presenta a Polly Costello al comienzo de su novela ‘ ... Piel quemada’, una heroína que debe gran parte de su personalidad a las mujeres duras y desahuciadas con las que, en los años 40, James M. Cain llenaba sus páginas y la actriz Barbara Stanwyck , las pantallas.

Reportera en Baltimore durante más de trece años, Lippman saltó con éxito a la literatura gracias a la serie de intrigas protagonizada por su personaje Tess Monaghan, una periodista que ejerce de detective, y Polly Costello llegó después, cuando el dominio del suspense por parte de la autora estadounidense ya era absoluto, porque eso es ‘Piel quemada’: un ejercicio brillante de misterio y duda en torno a todos y cada uno de los personajes y las circunstancias que integran la historia.

‘Piel quemada’ . Laura Lippman. Salamandra, 2021. 320 páginas. 21 euros

Voces alternas

La acción se inicia en el bar de carretera de uno de esos pueblos en los que el viajero de paso siempre se pregunta quién vivirá. Allí es donde se conocen Polly y Adam, cuyas voces se alternan en la narración del relato, y donde sorprendentemente deciden quedarse para empezar una historia de amor plagada de incógnitas. ¿Quién es realmente Polly Costello y por qué Adam Bosk parece saberlo todo sobre ella antes incluso de caer rendido a sus pies?

Descubrirlo es la aventura que Lippman le propone al lector, una inmersión no exenta de poesía y fatalismos en el pasado de las vidas anónimas de dos supervivientes, dos individuos que, como alimañas, son capaces de rebelarse una y otra vez contra el fracaso y resistir, si bien no pueden evitar dejar en sus caminos un rastro de tragedia. Cuál es el coste de empezar de cero si es que esto es posible, nos plantea la novela, que elige para el desarrollo de su reflexión un paraje de tránsito, la clase de no lugar en el que cualquiera podría volverse invisible. Acertará quien decida adentrarse en la ficción de Lippman para dar con la respuesta y sea capaz de disfrutar del trayecto, donde se concentra la mayor dosis de talento de la escritora, que resbala mínimamente en el final, aunque sin llegar a dañar el equilibrio de la trama.