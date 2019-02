Arte JustMad, «un lugar para descubrir» que cumple diez años La feria celebra su décimo aniversario en el Palacio de Neptuno hasta el domingo. Sus directores pretenden fomentar la renovación generacional del coleccionismo

En pleno paseo del arte en Madrid,JustMad celebra su décima edición con 60 expositores y una fuerte apuesta por el arte joven. La feria, dirigida por Semíramis González y Daniel Silvo, tiene como aliciente que los comisarios y coleccionistas encuentren artistas nuevos que no habían visto antes. Según Silvo, «este es el lugar donde descubrir».

Desde su primera edición, la feria ha aumentado el número de galerías. Al principio contaban con unas 20, pero ahora ya dan cabida a 60. No obstante, «este crecimiento no desmerece la calidad de las mismas», afirma el codirector. Aunque la mayoría de ellas son jóvenes, también hay algunas con una larga trayectoria como Fúcares o Aurora Vigil-Escalera. Esto hace que, «viendo como montan y estando cerca, aprenden unas de otras», explica Silvo. «Queremos que crezcan con nosotros. Un gran ejemplo de ello es Kernel, que el año pasado participó por primera vez en un acontecimiento como este y esta es ya su tercera feria», añade González.

La nueva sede de JustMad, el palacio de Neptuno, de inspiración neoclásica, contrasta con la actualidad de las obras que llenan el espacio. «Aquí las galerías sienten que respiran mejor», asegura González.

Los directores quieren que la feria sea el lugar en el que los artistas y las galerías se inicien en el mercado del arte y se pongan en contacto con los coleccionistas. Este año, además de impulsar la calidad con un reforzado comité de selección, los directores han preferido apostar por la marca JustMad, es decir, el arte emergente y las propuestas más jóvenes. González define este tipo de eventos como potenciadores de todas las partes del arte.

Una de las galerías más novatas que están presentes es A ciegas, que en abril cumplirá un año. Silvana Retamal, responsable de la misma, explica que lo que esperan aquí es más difusión y darse a conocer en el mundo del arte. Según la galerista, las ferias son necesarias: «La gente piensa que a través de internet se puede hacer todo, pero yo creo que no. El arte hay que verlo».

En su primera vez en JustMad, ha apostado por llevar la obra de Marco Pardo, artista que ha fusionado el estilo del cómic con el arte mediterráneo a través del azulejo pintado. Sus obras más asequibles rondan los 350 euros. «Al final te gastas eso en un móvil o en consumo rutinario, ¿por qué no en algo único como el arte?», argumenta Retamal.

Otra de las artistas y galeristas más jóvenes de la feria es Arena Martínez. Ella tiene 25 años y ya cuenta con una marca que mezcla el arte y la moda. También es la primera vez que acude a JustMad, aunque antes de comenzar con su proyecto ya había trabajado en el mundo del arte. «Hago colaboraciones con creadores contemporáneos y baso toda mi colección en su obra. La idea de ir a ferias es para apoyarles. Aquí vendo su trabajo y también mis kimonos», explica. En este caso, Martínez presenta la obra de Papartus, un artista que tenía una larga trayectoria y que hacía varias exposiciones año, pero que dejó de hacerlo hace una década y ahora quiere volver al mercado. «Sus obras tienen mucho color y me pareció muy interesante hacer una colaboración con él», afirma.

Igualdad entre hombre y mujer

En esta edición de JustMad no hay un tema predominante. «Hay cuestiones que tenemos en mente porque son los debates del presente», declara Semíramis González. Uno de ellos es la paridad entre hombres y mujeres. «En general, en las ferias, nunca salen los números. En nuestro caso es una de las cosas fundamentales. Las mujeres hemos estado representadas en toda la Historia, visibles no. En el Prado hay muchas mujeres representadas, pero no como artistas. Lo que creemos es que el arte también tiene que tener un compromiso con la realidad del mundo», asegura.

Una de las secciones más importantes que se pueden encontrar en JustMad es Solo Portugal, una nueva incorporación comisariada por Lourenço Egreja. Tiene como objetivo fortalecer la presencia portuguesa en esta edición y estrechar lazos entre los contextos artísticos de otros países representados en la feria, entre los que se encuentra España.

Egreja ha seleccionado para el programa ocho galerías que nunca habían visitado la feria madrileña. «Hay algunas que hacen un trabajo muy bueno, pero no tienen el lugar para presentar su obra porque no entran en ARCO o citas similares. Solo Portugal nace de ahí», explica el comisario.

Todos los proyectos que acoge JustMad no tendrían cabida sin el apoyo que aportan marcas como El Corte Inglés o la Fundación Milennium. Una de estas apuestas es Just Residence, la residencia de artistas que sirve para impulsar la creación joven. «Las ferias no solo están para vender obras de arte, sino que pueden acompañar al artista en su profesionalización, exhibición y presencia dentro del mercado», afirma Daniel Silvo. El comisario de esta sección es Eugenio Ampudia, artista que ha tutorizado, acompañado y supervisado las obras de artistas muy jóvenes como Olalla Gómez, Diogo Tudela o Jonathan Notario.

Los directores de JustMad enfatizan en la renovación generacional del coleccionismo. Ellos consideran que la inversión en arte es más enriquecedora que un consumo rutinario. Para fomentar el coleccionismo entre los jóvenes la feria facilita, a través de la Fundación Pilar Citoler, un premio a coleccionistas. Cuenta con una dotación económica de 1.800 euros para uno de los jóvenes que hayan comprado alguna obra y así puedan invertir el premio en otra.

Cuando la coleccionista Pilar Citoler, que le da nombre, se adentró en el mundo del arte tuvo que pedir ayuda a su tío. Que alguien le prestara dinero para comprar obras le marcó mucho y este premio es, según Semíramis González, una manera de devolver este acto.