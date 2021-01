EPISODIOS PERDIDOS Jóvenes divinos, niñatos odiosos Pasada la infancia, el mérito del actor empieza a ser suyo. En 2020 hemos conocido a intérpretes precoces que llegarán lejos, o nos sacarán los ojos

La música, las matemáticas y el ajedrez son las tres disciplinas donde surgen más niños prodigio, como Mozart, Gauss y nuestro Arturito Pomar. En un siglo y pico de cine, no faltan pequeños genios de la actuación que, sin embargo, escasean en la literatura, porque para escribir no basta el talento. Además es preciso haber vivido mucho o leído con vicio, lo que requiere tiempo. No se puede volcar un interior que de fábrica llega vacío.

Pequeños monstruos

La interpretación tiene la ventaja de que a los pequeños intérpretes les dan un texto adulto y los dirige otra persona por lo general madura. Como la fotogenia carece de edad, no es raro encontrar chavales que, bien guiados, brillan desde