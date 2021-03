DISEÑO Javier Mariscal: «Si no hubiera sido por el dibujo estaría en un psiquiátrico» El «Abcdari Il.lustrat» de 1978 de Javier Mariscal le sirve ahora al Centro de Arte de Alcobendas para repasar en letras mayúsculas la trayectoria del internacional diseñador

Javier Díaz-Guardiola SEGUIR Alcobendas (Madrid) Actualizado: 19/03/2021 17:51h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Mientras Javier [Errando, mal apellido para un diseñador] Mariscal (1950) termina de fumar, pululo por las salas del Centro de Arte de Alcobendas sacando fotos con el móvil. Y me sorprendo al descubrir cómo su sistema de reconocimiento facial encuentra en sus propuestas caras que no existen. Así de juguetona se revela la tecnología, con un diseñador, que desde el autodidactismo y la dislexia, ha invitado siempre a jugar. 'ABCDario Mariscal', la cita que nos reencuentra con él, resucita un alfabeto que el valenciano diseñó cuando aún no le había llegado la fama, y desde el que hoy se cosen sus logros: del cómic 'underground' de los Garriris hasta el Cobi olímpico o la película 'Chico y Rita' con