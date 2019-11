DARÁN QUE HABLAR Ana Jarén: «Pinto a mano, con todas sus pequeñas imperfecciones. Esto transmite mucha calidez» Cuando se quitó de encima miedos y rigideces técnicas, dio pie a una ilustración personal y fresca en torno al universo femenino. Las grandes firmas se la rifan, aunque ella pone toda su ilusión en su primer libro. Ana Jarén «dará que hablar»

Nombre completo: Ana María Vázquez Jarén (conocida como Ana Jarén) Lugar y fecha de nacimiento: Sevilla, 4 de agosto de 1985. Residencia actual: Torrelodones (Madrid). Formación: Licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad de Sevilla. Ocupación actual: Ilustradora.

Qué le interesa. Me interesan mucho los pequeños placeres que hay en la vida cotidiana, a los que a veces no prestamos mucha atención: nuestros días están repletos de momentos muy bellos que a veces pasan completamente desapercibidos.

Presto mucha atención a los detalles y contextualizo a los personajes, casi siempre mujeres, en espacios interiores muy recargados, con mucha información relacionada con tendencias, moda, decoración… De alguna forma, mis dibujos son una especie de «wish list» de cosas que me gustan o gustaría tener, o situaciones que quisiera vivir o revivir.

La actitud de los personajes es también algo que me seduce mucho. Me gusta no cerrar la escena completamente, con la idea de que el espectador haga suya la historia y la complete con sus propias experiencias.

De dónde viene. El tema de las exposiciones es algo que he empezado a fomentar únicamente en los últimos años y he tenido la oportunidad de exhibir mi trabajo en distintos espacios, tanto galerías como cafeterías, a las que le tengo un especial cariño.

Viví en Bélgica entre 2014 y 2017 y pude hacer exposiciones muy bonitas en Bruselas (Raygun) y Amberes (Brato Galerij y Caffènation). La cita de Caffenation no solo se quedó ahí, sino que su fundador, Rob Berghmans, uno de los mayores expertos en café de Bélgica y Holanda, me pidió hacer las ilustraciones de su libro «Het Caffènation Koffieboek».

En Madrid, mi primera muestra fue en la librería y galería Tipos Infames. Tras esta, vendrían una colectiva en la galería Mad is Mad en Chueca, en la que conté con una pared entera para dar mi visión de lo que significaba para mí Madrid.

«Estoy cerrando mi primer libro, que verá la luz en febrero. Esto es un sueño hecho realidad porque es algo a lo que llevaba tiempo queriendo darle vida y Lunwerg me ha dado la oportunidad»

Muy recientemente acaban de finalizar dos muestras. La primera ha sido, en San Sebastian, «Arteuparte» ( Tabakalera), donde presenté diversas escenas alrededor del baño. La segunda, en el café Babel de Torrelodones, donde llevé piezas hechas exclusivamente en post-its, un formato que me chifla.

En cuanto a los proyectos, son muchos los que me vienen a la mente, aunque ocupan un lugar especial la colección «New Talents» para la Cartuja de Sevilla, donde ilustré seis piezas. Como sevillana que soy, esta marca tan arraigada a la ciudad y que conozco desde pequeña es muy especial para mí. También lo fue el trabajo para la banda de música belga Arsenal, donde su proyecto abarcaba un disco de música, una película y un libro de poesía, en los que me involucraron para participar ilustrando todo aquello.

La micro-colección de ropa para SKFK también fue una experiencia muy positiva. Le tengo también mucho afecto a la serie de ilustraciones que he hecho para Ineffable (café de especialidad tostado en Sevilla) contextualizadas en Sevilla.

Y una mención especial a la colaboración que estoy haciendo actualmente con Springfield, donde soy embajadora de la colección de invierno «Keep it Warm». Aquí no sólo he ilustrado, sino que también soy imagen

Supo que se dedicaría al arte… Pintar con mis lápices me hacía tan feliz como jugar con las barbies. Ahí inconscientemente ya estaba el germen. Pero fue durante la etapa en la que trabajaba en comunicación de moda donde realmente lo vi claro. Estaba rodeada de personas que creaban (diseñadores de ropa, joyas, estilistas…) y sentía que yo también quería explotar mi lado más creativo. Entonces, me lancé.

Empecé haciendo una pequeña colección de camisetas ilustradas por mí, pero el soporte y la logística asociada me limitaban mucho en cuanto a lo que yo realmente quería, que era dibujar libremente sin restricciones. Así que en ese momento empecé a dejarme de efectos especiales y centrarme en el papel, iniciando los primeros trabajos para publicaciones y encargos particulares.

¿Qué es lo más extraño que ha tenido que hacer en el arte para «sobrevivir»? He hecho muchos trabajos de ilustración para acciones de marketing donde tenía que hacer posavasos con retratos de famosos, customizar zapatillas para alguna «celebrity»… También, muchísimos retratos por encargo, y algunos bastante curiosos por la temática. Por ejemplo, el bulldog de una señora caracterizado como Frida Kahlo, fumándose un puro con su copa de coñac en la otra mano. Tengo que decir que quedó muy chulo.

«El Museo ABC me concedió el premio al mejor estand de la pasada edición de “Ilustrísima” y parte de esto conlleva preparar el siguiente cartel»

En cuanto a los retratos más llamativos, este año hice una ilustración por iniciativa propia de la actriz Reese Witherspoon, a la que admiro mucho. Su marido termino comprándome la ilustración como regalo de San Valentín.

Otro encargo curioso fue el que me hizo también este año la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, Tallulah. Me pidió una ilustración de su madre y ella de pequeña para hacerle una camiseta. Fue realmente emocionante ver después la foto de Demi Moore llevando la camiseta con mi ilustración.

Ahora sigo haciendo retratos pero he reducido el número, porque, afortunadamente no me da la vida.

Su yo «virtual». Mi yo virtual está intentando abrirse al mundo y superar la timidez. La red social que más uso y de la que me declaro fan es Instagram. Es una plataforma con la que cada vez me siento más cómoda, más yo, y es un escaparate maravilloso para enseñar mi trabajo. En su momento tuve Facebook pero de una forma natural migré a Instagram y ya no lo uso.

En cuanto al blog, empecé a subir mis primeras ilustraciones en blogspot pero cuando la cosa se fue volviendo más seria me hice una web.

Más allá de las redes sociales, escucho podcasts, me gustan mucho las TED Talks y uso mucho Netflix de fondo como compañía mientras trabajo, prácticamente a modo de radio. Igual no hago aquí el uso más eficiente del medio, pero me vale.

Dónde está cuando no hace arte. Aparte de producirlo, me gusta mucho consumirlo. Lo hago en exposiciones, en libros, en Instagram, lugar maravilloso para conocer nuevos artistas.

Durante muchos años he asistido de forma intermitente a clases de dibujo y pintura en los típicos talleres de barrio, tanto en Sevilla, como en Vitoria o Amberes. Más allá de la pintura, me interesa mucho todo lo relacionado con las manualidades y no descarto, cuando tenga más tiempo, asistir a talleres de punto, de cerámica…

Actualmente no estoy metida en ningún colectivo, ni edito ningún fanzine. Sin embargo, colaboro siempre que tengo ocasión con aquellas iniciativas interesantes que me presentan.

Le gustará si conoce a... Mi referente por antonomasia en ilustración ha sido durante muchos años Jordi Labanda. Me compraba sus primeros cuadernos para Miquelrius como si fueran cromos, y aún los guardo sin estrenar. Le sigo desde que tenía 13 años y adoro su estilo y la versatilidad de sus ilustraciones en muy diferentes soportes.

A Carmen García Huerta también la llevo siguiendo durante muchísimos años y me fascina su manejo de los lápices. Mr.Bingo es otro artista al que sigo mucho. Me encanta la sencillez de su trazo y la acidez de sus trabajos.

En cuanto a colegas de generación, hay muchos, pero por decir algunos, me flipa el trabajo de Nina Cosford, Mercedes Debellard, Álex de Marcos o Katie Benn. Y, por supuesto, Ignasi Monreal, que me parece un crack, no sólo ya por la maravilla de trabajo que ha realizado para Gucci, sino sus trabajos personales. Es increíble.

Qué se trae ahora entre manos. Estoy ocupada con uno de los proyectos más bonitos de mi vida. Estoy cerrando mi primer libro propio, que verá la luz en febrero. Lo saco con la editorial Lunwerg. Esto es un sueño hecho realidad porque es algo a lo que llevaba tiempo queriendo darle vida y ellos me han dado la oportunidad.

Hacia Navidades verá la luz también un proyecto muy dulce que me ha encantado realizar por lo especial que es, aunque todavía no puedo desvelar mucho más.

«Un encargo curioso fue el que me hizo este año la hija menor de Bruce Willis y Demi Moore, Tallulah. Me pidió una ilustración de su madre y ella de pequeña para una camiseta»

También estoy trabajando en una portada de un libro, preparando mi visita a finales de noviembre al Festival van de Gelijkheid, en Gante, donde me invitan a pasear e ilustrar mi visión personal de las jornadas. También estoy colaborando con Bombay Sapphire, ilustro una columna semanal en «Nina», publicación belga femenina...

Y próximamente tendré que empezar a trabajar en el cartel para la siguiente edición de «Ilustrísima», el salón del dibujo organizado por el Museo ABC, que será en verano. El centro me concedió el premio al mejor estand de la pasada edición y parte de esto conlleva preparar el siguiente cartel.

Proyecto favorito hasta el momento. La obra de la que más orgullosa me siento se titula «Loneliness». Aparte de que el resultado me sigue gustando mucho a pesar de los años, lo es por su significado en mi trayectoria. Con esta ilustración comencé a abordar la temática femenina en el tipo de espacios interiores que suelo representar. También fue el germen del trabajo posterior que he ido desarrollando en cuanto a trazo, colores, composición, libertad en las perspectivas… Esta ilustración fue la primera de una serie de título homónimo que reflejaba a chicas que aparentemente lo tenían todo pero que se sentían vacías e infelices. Todo ello presentado a través de escenas llenas de color y detalles.

«Loneliness», la obra favorita de su autora

¿Por qué tenemos que confiar en ella? Esto es algo que debieran decir más bien las personas con las que he colaborado. Sin embargo, creo que muchos valoran mi seriedad a la hora de trabajar. Procuro ser muy disciplinada tanto en los tiempos como en la calidad de lo que presento. Yo soy mi mayor crítica e intento dar siempre el máximo y cuidar hasta el último detalle, tanto en mis trabajos propios como en aquellos que realizo para terceros. Pongo mucho mimo en las ilustraciones.

Yo pienso que esto trasciende, y la persona que ve mis ilustraciones apreciará el cuidado y el cariño con el que realizo mi trabajo. Otro aspecto que suele valorarse mucho en mi labor es que pinto a mano, con todas sus pequeñas imperfecciones, y esto transmite mucha calidez.

¿Dónde se ve de aquí a un año? Realmente no lo sé. Este 2019 ha superado todas mis expectativas y sólo deseo que el año que viene sea del estilo, para consolidar el nivel logrado. Toco madera. Un proyecto ha llevado a otro y me es difícil ver el alcance. Intuyo que la progresión es buena, y la sensación que tengo es de emoción constante por ver qué va a ser lo siguiente que pase. Me gustaría seguir progresando en el mundo editorial, colaborando en más libros y revistas, y adentrarme más en el ámbito discográfico y la moda.

¿A quién cedería el testigo de esta entrevista? A Mercedes Debellard.

