LA URRACA Internet como herramienta de control Para Andrés Ibáñez, Internet no tiene nada que ver con el progreso o la utopía. Las máquinas de la Tercera Revolución no nos liberan, como creen los «steam millennials»

Andrés Ibáñez

Seguir Actualizado: 06/02/2019 01:42h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Estoy buscando una palabra y esto es lo mejor que he encontrado por el momento: steam millennial. Algo así como steam punk. Un steam millennial sería una persona que defiende la Tercera Revolución Industrial (la de internet) con argumentos de la Segunda. El steam millennial suele tener más de cuarenta años, y cree que la Revolución Digital es la versión actual de la Revolución Industrial.

El steam millennial mira las «nuevas tecnologías», por eso, con la misma expresión de ilusión de antaño. La Segunda Revolución Industrial creaba máquinas que producían trabajo y que servían para liberar a los seres humanos y para hacer las cosas más rápido. Así el ferrocarril, los aviones, la radio, el teléfono, la televisión, los automóviles. Estaba unida a una idea clave: el Progreso, que liberaría al hombre de su dependencia de la naturaleza, y también al pensamiento ilustrado, progresista y utópico.

Pero las «nuevas tecnologías» no tienen nada que ver con eso. Sus máquinas no producen nada, no nos liberan de nada y no hacen que las cosas funcionen «mucho más rápido» (todo el mundo sabe que, quitando ciertos detalles como consultar diccionarios o enciclopedias online, con internet todo es mucho más lento, difícil y estresante). Internet no tiene nada que ver directa ni necesariamente con la Ilustración, ni con el progreso, ni con la utopía. Internet es una temible herramienta de deshumanización y de control, la última burla de esa bestia que quiere destruir al ser humano y que lo intenta una y otra vez de distintas maneras. No es una expresión de la democracia, sino una amenaza a la democracia por el procedimiento de llevar lo «democrático» al absurdo total. Odia los libros, la soledad, la reflexión, la contemplación, la naturaleza. Odia los sentidos, el cuerpo, la mente, la memoria, y pretende sustituirlos. Umberto Eco lo llamó «la invasión de los necios».

Defender internet no es defender el Progreso. ¿Qué progreso? ¿Hacia qué?