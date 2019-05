¿Una idea para su agenda cultural? Le damos cinco

Un libro que te cambia

Maartje Wortel

No exagero si digo que Peces de colores y hormigón (Seix Barral) es la sorpresa literaria más agradable con la que me he topado en mucho tiempo. Su autora, Maartje Wortel, relata, en poco más de 70 páginas, la historia de una vida a partir de la muerte y la pérdida. Pura poesía, escrita en prosa, que nos hace detenernos en las cosas aparentemente pequeñas, que son las que nos hacen grandes. Por Inés Martín Rodrigo.