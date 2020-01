ARTE Guillermo de Osma: arte moderno de cara a la galería La galería Guillermo de Osma destaca por ser de las pocas en revisar las vanguardias históricas europeas y latinoamericanas en Madrid. La trayectoria, contactos y antecedentes de su artífice la avalan

Dis Berlin vuelve por cuarta vez a la galería Guillermo de Osma. El arte, la música y la literatura están conectadas entre sí en sus obras, siendo a su vez las pasiones del galerista bilbaíno que lo expone. Las tres ya impactaron en él en su infancia. «Recuerdo que le pedí a mi padre con 15 años un disco de Stockhausen, y me lo regaló». Así se refiere De Osma a su progenitor, quien influyó en sus inquietudes culturales y le apoyó en muchos momentos.

Cuenta que, a pesar de la falta de libertad política en el franquismo, había una importante actividad artística con muy dinámicas galerías como Biosca, Bucholz, Clan, Estilo, San Jorge y, más tarde, Juana Mordó, la emblemáticafirma de la abstracción española. Una época fascinante para De Osma, joven estudiante de Historia del Arte en Madrid. Trabajó posteriormente en museos y casas de subastas, residiendo bastante tiempo en el extranjero: Londres, Lyon y Nueva York.

Buenas conexiones

Su galería en Madrid fue inaugurada en 1991 con una exposición de Torres-García y Barradas. Era la primera de este último artista desde finales de los años 20. Ambos uruguayos influyeron notablemente en otros artistas de gran renombre como Maruja Mallo, Bores o Dalí. «Hay artistas con los que he conectado más, y Torres-García es claramente uno de ellos», reconoce De Osma. Destaca que la galería es de las pocas en revisar las vanguardias históricas europeas y latinoamericanas —a partir del cubismo— y en editar siempre un catálogo con cada exposición.

Uno de sus referentes es su tío, Guillermo Wakonigg, propietario de la galería Studio de Bilbao, activa entre 1948 y 1952. Fue la primera en exponer las obras de Oteiza y la primera que organizó una exposición de Picasso en España después de la Guerra Civil. Lo hizo con Galerías Layetanas de Barcelona, en 1949. Dirigió la empresa de telas Gastón y Daniela. En 1955 lanza en esta un concurso de bocetos firmados por artistas como Canogar, Millares, Feito, Feduchi, Cárdenas, Manrique y Tàpies. Otros referentes de De Osma son sus profesores de la Universidad Autónoma de Madrid: Alfonso Pérez Sánchez, director del Museo del Prado y especialista en la España del siglo XVII, y Julián Gállego, experto en el XIX y el XX. Ambos, grandes humanistas de una vasta cultura.

El fenómeno ARCO

En torno aARCO, defiende que «se ha convertido en un fenómeno cultural extraordinario, más que otras ferias, incluso las más importantes como la de Basilea». En su opinión, ARCO tiene más impacto en Madrid que lo que tiene Art Basel en la ciudad suiza. «Es una feria que despierta el impulso coleccionista, que es fundamental. Porque sin coleccionistas, no hay arte, galerías ni críticos». Según De Osma, las razones de esta atracción que sienten los coleccionistas hacia la cita de Ifema son, en primer lugar, querer ir a ver obras que se exponen y, después, en muchos casos, desear adquirirlas para mejorar sus colecciones o ampliarlas.

Aun así, cree que en España el coleccionismo sigue siendo modesto, y que la administración pública no ayuda mucho en este sentido. «Tenemos el IVA de importación más alto de Europa, que es del 10%, cuando en Francia es del 6% y en el Reino Unido, del 5%». También recalca las facilidades que se dan en otros países, como en el galo, donde las obras de arte no entran dentro de la declaración de patrimonio que hay que pagar en la mayoría de las Comunidades Autónomas en España. No ayuda tampoco la ausencia de una ley de mecenazgo. «Para que haya más actividad tanto de coleccionismo como de donaciones a museos y entidades públicas tiene que haber una compensación fiscal como en otros países, empezando por Estados Unidos». A pesar de estos inconvenientes, matiza que el sistema de IVA reducido es una gran ventaja en el mundo del coleccionismo.

Sobre la situación actual del arte, el galerista piensa que ahora el panorama es más complejo y muy interesante, ya que hay cada vez más formas y medios de expresión a los que se han incorporado las nuevas tecnologías. Por eso, desde su punto de vista, hoy es más difícil hacer juicios sobre las obras de arte. Subraya que estas deben provocar preguntas en el espectador, que es el receptor principal del arte y el que le da sentido a la obra, algo que se olvida muchas veces.

Dis Berlin, últimos días

Hasta finales de enero, su galería expone las obras de Mariano Carrera, más conocido como Dis Berlin, por el que el mismo Almodóvar siente predilección. De hecho, Dis Berlin ha reconocido que uno de sus mayores coleccionistas es este director de cine, que en algunas de sus películas muestra obras del artista. Como en Kika, Átame! y Dolor y gloria, nominada a los Globos de Oro y al Oscar.

Los intensos y originales colores de sus cuadros se basan en la pintura metafísica italiana, en el Realismo Mágico y la Nueva Objetivad alemana de los años 20. En esta exposición, la ausencia de humanos es lo que marca el silencio en sus obras. Otros elementos a los que recurre son los volcanes, lo escenográfico, las frágiles naturalezas muertas y el viaje o la aventura. Hay que destacar las representaciones que hace acerca de la mente, jugando con la geometría. Y como siempre, manteniendo el enigma, invitándonos a tener inquietudes acerca de lo que vemos. Como dice De Osma, el espectador es el objetivo principal de cualquier obra.