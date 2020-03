ARTE El futuro del arte y el presente de la artesanía El Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente llega a su cuarta edición ya consolidado como una cita importante e innovadora en sus planteamientos

El pavimento del Patio de los Leones como Historia sobreescrita. Un circuito de agua que descubre las conexiones entre la decoración árabe y la cibernética. Un suelo / tablero de juego / castillo hecho de maderas que llevan décadas sin usarse. Mocárabes modernos que evocan el paraíso islámico a través de la precisión matemática. El paso de los ballets rusos de Diaghilev por Granada traducido en una escultura con alma de tapiz... Un año más, resulta fascinante la diversidad de las piezas que La Alhambra granadina ha inspirado a los finalistas del Premio Cervezas Alhambra de Arte Emergente, que llega ya a su cuarta edición.

Este año, la iniciativa se extenderá a ARCOlisboa con un nuevo concurso

Cuatro años bajo una bandera: la de reivindicar la unión de artesanía y arte. «Estamos consiguiendo que no se tenga miedo a la artesanía, que no se la vea como un arte menor, sino que tiene que ser un instrumento que sirva para crear», nos explica la comisaria del premio, Alicia Ventura. Es por ello que cada artista tiene que colaborar con un artesano (o con varios) para crear su pieza finalista, y esos profesionales estarán presentes junto a ellos en ARCO. Así, Lorenzo Sandoval ha colaborado con Fernando Abellanas – Lebrel Furniture– para crear «Shadow Writing (Ataurique / Cibernética)», una pieza interactiva que forma parte de un proyecto más amplio que busca las raíces olvidadas de la tecnología. Diego Delas ha encontrado en la ebanistería de Ángel Pérez Sal un filón de maderas antiguas para su «Espejo (Castillo Rojo)». Leonor Serrano Rivas ha contado con telares de Tánger, el ebanista Antonio Iglesias y la Real Fábrica de Tapices para su «Arabesque» inspirado en los ballets rusos. La ceramista Verónica Moar ha sido fundamental para crear los «Almuqárbas» –mocárabes– de Christian García Bello. Y el marmolista Juan Ángel López García ha dado cuerpo a la reflexión de Irma Álvarez-Laviada sobre la Historia en «Plano y vertical. Pedestal Nº 0».

Difícil decisión

Cinco proyectos finalistas escogidos de entre quince –todos ellos de artistas menores de 45 años– presentados a la primera fase y de los cuales uno será proclamado como ganador en ARCO el jueves 27. Alicia Ventura comenta que cada año resulta más difícil elegir a los finalistas, por la calidad de las propuestas y lo bien que estos integran los conceptos en los que se basa el premio: «Los artistas tienen tan metido en la cabeza cómo debe ser, que no es que rechacemos un proyecto porque no sea bueno, sino porque te tienes que quedar con cinco. Al final, con los criterios técnicos y estéticos de la marca, consideramos qué cinco proyectos podrían dialogar mejor entre sí». La competencia es tan fuerte que no es raro que los creadores se presenten durante varios años antes de lograr ser finalistas. Por ejemplo, Diego Delas, Christian García Bello y Leonor Serrano Rivas ya habían presentado propuestas en ediciones anteriores.

Una de las cosas que más destacan los finalistas son las facilidades y el apoyo que se les ha dado para trabajar. «El formato del concurso en sí me ha parecido ejemplar, desde la primera gestión. Durante todo el proceso nos han tratado como a reyes», afirma Christian García Bello. Lorenzo Sandoval menciona lo necesario de iniciativas así, mientras que Irma Álvarez-Laviada agradece el trabajo de la organización para dar visibilidad a los artistas y a su trabajo. «Tener la marca Alhambra detrás y la colección de arte contemporáneo que ellos tienen, que es muy potente, te legitima», concluye Diego Delas.

Visitas y charlas

Los criterios técnicos y estéticos mencionados por Ventura se basan en la filosofía de « Crear / sin / prisa», la plataforma de creación contemporánea impulsada por Cervezas Alhambra, que pretende «ir divulgando entre la comunidad artística en general la idea de tomarse tiempo como algo necesario para todo: para la salud, para la creatividad...», en palabras de Ventura. El premio de arte emergente no es la única actividad con la que esta plataforma va a estar presente en ARCO. La marca también organizará una serie de visitas guiadas por aquellos estands que muestren piezas en las que las sinergias entre arte y artesanía sean importantes, así como una charla con la artista hispanobrasileña Sara Ramo.

¿El siguente paso? Expandir la iniciativa más allá de nuestras fronteras. Primera parada: ARCOlisboa, donde este año Cervezas Alhambra va a organizar por primera vez un premio para artistas emergentes portugueses, con Isabel Carlos (que estará presente en ARCO para explicar el nuevo certamen tras la charla con Sara Ramo) como comisaria. Los tres finalistas de esta primera edición lisboeta serán Igor Jesus, Musa Paradisiaca (dúo de artistas formado por Eduardo Guerra y Miguel Ferrão) e Isabel Andrade.

A diferencia del premio español, la fuente de inspiración en este caso no ha sido La Alhambra, sino el propio concepto de «crear sin prisa» y -en el plano visual- la botella de 1925, la cerveza estandarte de la marca. Y esto podría ser sólo el principio, ya que -como apunta Alicia Ventura- la idea es seguir extendiendo las ideas de «Crear / sin /prisa» por otros países europeos. Por supuesto, tomándose su tiempo y con mucho arte. Y mucha artesanía.