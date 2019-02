ARCO'19 Formato Cómodo: lo que da de sí una galería creada por dos mellizas autodidactas La galería madrileña reivindica su espacio como «no comercial». Sus propietarias, las hermanas Castellano, pefieren apostar por autores no conocidos con los que crecer en compañía

Pilar Castellano es responsable, junto a su hermana Mayte, de la galería de arte Formato Cómodo, situada en la calle Lope de Vega, en Madrid. La firma, que trabaja actualmente con alrededor de ocho artistas, muestra desde el pasado mes de diciembre y hasta mediados de febrero la exposición «Dos Mesas Monte», de Rodríguez-Méndez. Abierta desde el año 2007 en pleno centro de la capital, ofrece un ambiente acogedor, ya que tiene una distribución similar a la de una casa. Lo que nació como un proyecto casi improvisado –ninguna se había dedicado antes al arte– se ha convertido en un espacio asentado dentro del circuito madrileño.

Hija y nieta de carpinteros, a Pilar le viene la vena artística de familia. A pesar de no haber estudiado Bellas Artes, siempre ha tenido un estrecho contacto con este mundo. Una pasión que ha enriquecido con el tiempo de una manera autodidacta, tanto leyendo como asistiendo a diferentes cursos de arte desde que era una niña. Criada en un pueblo extremeño, comenzó su andadura en Madrid gracias a una beca de teatro, para después ir adentrándose en el arte: «Al principio me moví con gente del cine y de las tablas, pero me cansé, me aburrían un poquino». Reivindica su galería como «no comercial» en contraposición a otras que se centran en artistas ya conocidos: «Buscan gente que está en el mercado, los cogen, los manejan y los venden. Pero nuestro tipo de perfil no es ese».

El estado del arte

Como tantas otras personas de la cultura, Pilar comenta que en España hay buenísimos artistas, pero que están poco apoyados. Además, no duda al afirmar que hay un problema de base con respecto a la disciplina. «Mi sobrina tiene 18 años y le digo: “Ven a la galería y trae a tus amigas”. Y me dice: “No, no. A mis amigas no les gusta nada el arte contemporáneo”». Esto, según la galerista, tiene que cambiar, y sólo se puede hacer desde la educación, lo cual ayudará a acercar el arte al ciudadano de a pie.

En general, la gente se muestra muy reacia a entrar a galerías debido al desconocimiento o a la timidez. Esto en la calle Doctor Fourquet –conocida por albergar gran parte de las nuevas galerías de arte de Madrid– se palía con inauguraciones o eventos que propician el acercamiento de estos espacios a los vecinos, algo que Formato Cómodo no puede hacer, ya que es la única firma de la zona.

«La provocación es algo muy serio. Hazlo desde la galería y no allí, en una feria, en cuatro días»

Reconoce Castellano que el oficio de galerista no es algo que sea económicamente rentable. «Una galería puede ganar mucho dinero en una feria y luego pinchar en la siguiente». No obstante, está muy orgullosa de su labor, debido a que es lo que realmente le gusta, a pesar de consumirle muchas horas del día. Defiende, asimismo, el modelo de galería tradicional frente a las virtuales, que han creado tendencia últimamente. Éstas, según la galerista, no desarrollan ninguna labor de divulgación ni de montaje de exposiciones, por lo que no se plantea seguir ese modelo.

Ante el dato de que la mujer –y, más concretamente, la mujer española– representa un porcentaje muy bajo en el mundo artístico, Castellano reivindica el papel femenino en el arte. No obstante, comenta que ahora se empieza a reconocer más el trabajo de ellas: «Antes sí que debería de ser más patente esta desigualdad». Asegura, además, que el papel de los galeristas tendría que ser más cercano, como ocurre en Estados Unidos y otros países. Pilar no sigue el estereotipo de galerista. «Un día me dijeron que sonreía demasiado y yo me quedé aterrada. Eso me recordó al director de mi colegio, que una vez llamó a mi padre y le dijo que sus hijas se reían de él, porque siempre sonreían».

Participación en ARCO

Esta será la novena edición de ARCOmadrid a la que asistirá la galería Fomato Cómodo. Pilar admite que más que de carácter divulgativo, este tipo de ferias son puramente comerciales. Sin embargo, admite que mucha gente que no suele ir a las galerías sí que lo hace a eventos como ARCO, aunque critica que se realice en un espacio tan grande como lo es IFEMA, puesto que se pierde la esencia del arte. Su galería, como en pasadas ediciones, hará este año una selección de las mejores obras de sus artistas habituales, ya que es muy complicado exponer todo el material en un solo estand.

Ante los hechos ocurridos el pasado año en esta feria, en la que se retiró la obra«Presos políticos en la España contemporánea», de Santiago Sierra, Castellano reconoce que, aunque ella no lo ha vivido en sus propias carnes, existe la censura en el arte. Sin embargo, matiza que ARCO no es un lugar para hacer una performance de este estilo. «La provocación es algo muy serio. Hazlo desde la galería y no allí en cuatro días», sentencia la galerista.