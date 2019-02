ARTE SAM, la feria que hace un hueco al arte moderno, celebra su primera edición en Madrid La nueva feria de la Semana del Arte apuesta por acercar la creación plástica de forma didáctica y por la formación de nuevos coleccionistas

Cristina Romero @crisromero_7 Madrid Actualizado: 26/02/2019 21:47h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Salón de Arte Moderno (SAM) celebra su primera edición, organizada por Salon du Connaisseur. El evento, que ha comenzado este martes y finalizará el próximo domingo 3 de marzo en un palacete de la calle Velázquez 12 de Madrid, hace hueco a la exhibición y venta de obras vanguardistas y de arte moderno.

Según los organizadores, la iniciativa de esta celebración surge a raíz de la petición de galeristas y coleccionistas en un momento en el que se percibe un fuerte interés hacia el arte moderno.

Todo aquel que se acerque al lugar, que el pasado febrero ocupó la feria Drawing Room, podrá encontrar piezas dignas de admirar en un gran museo, de artistas como Dalí, Picasso, Léger, Chagall, Lempicka, Miró, Tàpies, Saura y Chillada. También podrá disfrutar de obras de creadores contemporáneos que ya cuentan con su espacio en la Historia como son Jaume Plensa, Miquel Barceló o Rafael Canogar. «Entre las joyas se encuentran las dos últimas obras realizadas por Manolo Valdés, aún no expuestas; una delicada escultura de cristal de Plensa Laura’s Frozen Dreams, similar a la instalada en Colón; Femme orientale et oiseau exotique, obra clave de Dalí; y un dibujo preparatorio, también suyo, para Destino, de Disney», explica Jorge Alcolea, director de SAM.

Interior de la firma Salón de Arte Moderno - SAM

El evento cuenta con la presencia de las galerías madrileñas Jorge Juan, del Cisne, Librería Arte Moderno Andreda y Jorge Alcolea, esta última siendo del director de la feria. También da su espacio a algunas de Barcelona como la Jordi Pascual, Fernando Pinós y Alcolea Nonell. Por último, se pueden ver las obras de la galería Benlliure de Valencia, Pilares de cuenca y Montenegro de Vigo.

Espacios artísticos dentro de SAM

SAM cuenta con un espacio dedicado a Francisco Farreras, el artista invitado a la feria, que a sus 92 años posee una larga trayectoria que le ha permitido dar a conocer sus creaciones en la Bienal de Venecia, el MoMA de Nueva York y la Tate Gallery de Londres. Aquí en Madrid se podrán ver algunas de sus obras más recientes, pertenecientes a su última etapa.

Además, en este evento también se puede encontrar el Espacio Lobo, especializado en el artista clave de la vanguardia española y europea, Baltasar Lobo. En este estand, que nace de la colaboración de dos anticuarios de tercera generación, Ottavio Freggia Bacardi y Javier Morueco Huerta, un coleccionista particular y la galería Freites, tratan de acercar al coleccionista español no sólo a la obra del artista, sino a parte de la Historia. Cuentan con esculturas del creador que han estado expuestas al aire libre en el Paseo del Prado de Madrid y en la Calle Larios de Málaga, lo que da la oportunidad de acercar un trozo de historia de la ciudad. La filosofía de este espacio es que no se centran en poner una pieza más, sino algo que cuente una anécdota.

«Acercamos al coleccionista español no sólo a la obra de la artista, sino a parte de la historia»

«Mi deseo es que nadie tenga miedo de entrar y preguntar a los galeristas. Creo en la vocación didáctica del arte y en formar a los nuevos coleccionistas. Los visitantes verán aquí obras que pueden encontrar en cualquier gran museo, con la diferencia de que en SAM las puede adquirir», expone Alcolea. Además, el director explica que en el futuro quieren continuar siendo una feria pequeña y especializada para no perder la magia que supone poder comentar las obras con los marchantes y conocer las distintas anécdotas que se esconden detrás de cada una de las piezas.

Alejandro Segrelles, director de la galería Benlliure, sala de arte fundada en 1984 en Valencia, argumenta que tienen como objetivo buscar artistas de reconocido nombre y prestigio. «Uno de los impedimentos a la hora de llevar nuestra firma es reponer las piezas que se van vendiendo, pues lo más difícil no es vender, sino es el encontrar estas obras», añade Segrelles. El galerista dice que este problema se da en parte porque hay muchos artistas que ya no viven, de forma que la producción ya está hecha y está muy esparcida, por lo que encontrar obras de ellos es muy complicado.

A la hora de seleccionar a los artistas, Benlliure se basa mayoritariamente en el mercado del arte en general. También tienen en cuenta que, dependiendo de la época, el valor de la obra varía, pues atendiendo al momento en que se han realizado las creaciones el precio es mayor o menor. Además, expone que este tipo de ferias más pequeñas representan un papel fundamental, puesto que las de mayor tamaño suelen tirar más hacia artistas emergentes, por lo que considera que SAM tiene ese espacio que falta por cubrir dejando lugar a galerías españolas de este tipo.

«A los coleccionistas no sólo hay que venderles y olvidarnos de ellos, sino que hay que tener en cuenta que son para toda la vida»

Cuando se pasea por SAM uno se percata de la abundancia de obras de Manolo Valdés. Alejandro Segrelles explica que en su estand es el artista que más predomina, puesto que es muy comercial y gusta mucho al público. «Sus obras son impactantes. Tú pones un Valdés en una pared de una casa y queda espectacular», añade. Además informa de que el hecho de que el pintor venga de Equipo Crónica, un grupo que forma en el año 1964 junto con Rafael Solbes, le hizo enmarcarse dentro de un estilo rompedor que marca en la gente.

En cuanto a los galeristas que escogen para mostrar sus propuestas, el director de SAM expresa que se decantan por aquellos que tengan una función muy didáctica. «Aquí tenemos claro que a los coleccionistas no sólo hay que venderles y olvidarnos de ellos, sino que hay que tener en cuenta que son para toda la vida», añade.

Jorge Alcolea destaca que SAM tiene un gran valor diferencial, pues las otras ferias mezclan diferentes estands con distintos estilos, pero no hay ninguna que se centre en un aspecto concreto: «Creo que este año somos los innovadores, pues no hay ninguna feria especializada en arte moderno, con lo cual no estamos compitiendo con otras porque nosotros no buscamos que un artista sea mejor que otro, aquí nos centramos en traer las mejores piezas de arte moderno», concluye.