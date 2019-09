PROYECTO ABC CULTURAL Efraím Ortega se desgaja en «Otro» «Otro», el Proyecto ABC Cultural de Efraím Ortega con el que nos introducimos en la nueva temporada, nace de un desgarro, y del convencimiento de que feminismo y paternidad no están reñidos

En este Proyecto ABC Cultural parto de una premisa utilizada en el arte durante siglos: transformar la propia experiencia vital en objeto de creatividad, llevar lo personal al terreno de lo publico, de lo artístico. Esta idea florece en la base de toda la obra que presento ahora, pero he concretado toda esa esencia vital en un acontecimiento único, que cambió por dentro y por fuera mi forma de plantearlo todo: la paternidad.

Tal vez parezcan frases manidas, ya hechas, sin casi significado real, pero no. Son una realidad tan oculta como palpable: ser padre lo cambia todo. No me refiero aquí al descontrol vital, al cambio de horarios, al pensar ya en alguien más que en ti mismo por encima de tu propia voluntad. No es algo tan simple. Es una revolución interna brutal, el miedo instalado de forma definitiva en tus actos cotidianos, el ardor de un amor que te desborda y te inquieta cada segundo, el cambio definitivo, la despedida a tu yo anterior entre lágrimas de la más profunda incertidumbre.

«Juego de niñxs», de Efraím Ortega, de su proyecto «Otro»

Pero trabajar todo esto a través del arte, ir moldeando desde mi creatividad la reflexión que me ayude a digerir el cambio, ha sido fundamental para la construcción de este nuevo yo que se me venía encima.

Todo lo referente a esta nueva situación, la forma de criar, los roles de género dentro de mi familia, las circunstancias sociales, las reflexiones sobre la educación –abarcable desde tantos ángulos–, se tornan en un momento dado indivisibles a mi proceso creativo por lo que la paternidad se fue volcando en este como un líquido que cae lento, pero imposible de separar de la materia original.

Detalle de «Lección de escritura», de Efraím Ortega, de su proyecto «Otro»

He tomado como referencia el proyecto «Post-Partum Document», de la artista estadounidense Mary Kelly. Ella crea un relato documental de la relación con su hijo durante varios años de vida, visibilizando el papel íntimo de la madre. Un proyecto fundamental del movimiento feminista de los años 70.

Mi proyecto «Otro» toma la figura del padre desde una nueva perspectiva. Tomando como base las premisas del feminismo radical, me alejo de la figura paterna distante que va al trabajo y trae a casa el dinero pero que no tiene tiempo para el juego, el baño, la cena... La crianza, en definitiva.

Fotograma del vídeo «Lección de escritura», de Efraím Ortega - E. O.

Una paternidad entendida desde una visión feminista que deja atrás el modelo patriarcal del padre distante y castrador e investiga una nueva realidad, un paternidad de presencia, la paternidad de una masculinidad no definida por el poder estructural. Una introducción a las practicas y ánimos igualitarios que invitan a los varones a repensar la figura del varón y padre a la altura del movimiento de liberación femenina.

El proyecto es una suerte de recorrido emocional que recrea momentos personales duros, divertidos y de profundo amor vividos con mi hijo. Intentando trazar el mapa de nuestro vínculo me doy de bruces con la herencia adquirida, con aquellos roles que debería interpretar y me niego a hacerlo, rompiendo así con lo que se espera de un padre, enfrentando todo lo que mi yo animal me pide con lo que mi yo ser social ha aprendido. De este desgarro surge «Otro».