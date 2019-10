LIBROS La desinformación en la era de la incomunicación Un breve y conciso ensayo, como el buen periodismo, en el que Serrano Oceja analiza el estado actual de la información

Esta semana nos hemos levantado con la quiebra del gran gigante del turismo Thomas Cook. Los cambios en los gustos de sus clientes, que ahora habitan en la nube de la oferta y la demanda, se han llevado al traste cerca de 175 años de domino en el sector. Los bancos cada día cierran más sucursales: sus usuarios prefieren gestionar sin salir de casa, con el móvil en la mano. Los grandes medios de comunicación -y no digamos los periódicos- cada día ven cómo peligra su negocio porque los usuarios de toda la vida buscan las noticias a través de distintos canales que vuelan en alas de las redes sociales... Podría seguir sector por sector para constatar la revolución que está suponiendo Internet. Lo ha dejado bien escrito el niño prodigio de las pedicciones, el israelí Yuval Harari, en su ensayo 21 lecciones para el siglo XXI: las máquinas y sus maquinarias algorítmicas nos están dando la vuelta como un calcetín sucio.

Dentro de este panorama, entre desastroso, y algo aún peor, el doctor en Ciencias de la Información y profesor titular en la Universidad CEU San Pablo, José Francisco Serrano Oceja, en su ensayo La sociedad del desconocimiento (comunicación posmoderna y transformación cultural) se centra en los vaivenes del sistema informativo contemporáneo y en esa gran contradición que nos define como tiempo posmoderno: cada día estamos más informados, recibimos miles de datos por minuto, y cada día estamos más desinformados; cada día vivimos más comunicados y relacionados en un comunidad global gracias a nuevos espacios como las redes sociales y, sin embargo, somos las sociedad más incomunicada y ombliguista. «Desde la aparición de Internet tenemos más noticias que las que tenía el mundo desde el nacimiento de Cristo hasta ese mágico y tecnológico instante», «vivimos en la esclavitud voluntaria de los usuarios... La compresión ha sido sustituida por la aceptación», apunta atinadamente.

José Francisco Serrano Oceja describe un panorama conocido entre quienes habitamos este mundo de la información-desinformación y él lo sabe no sólo porque es profesor sino porque también colabora y ha colaborado con diferentes medios impresos y emisoras de radio. Esta doble vertiente, la teórica y la práctica, es la que hace que el estudio esté estructurado en veintidós breves y concisos capítulos, a los que se suma un abundante epígrafe bibliográfico para quien quiera viajar a las fuentes del estudio.

Serrano Oceja sabe bien de lo que habla y por ello abunda en la posible solución que no consiste en otra cosa que en volver a los orígenes, a la sabiduría que tiene que ver con las humanidades y su sosegado conocimiento: «Tradición, educación innovadora y comunicación, abocados a la recuperación de la Retórica como propuesta», señala entre otros interesantes detalles que van a dar al mismo punto de partida. En ese incardinamiento, remata con un certero y crítico análisis del (mal) uso del periodismo (comunicación) por parte de la Iglesia que pasa por el Papa Francisco. «Es urgente recordar antes que nada que el cristianismo es una afirmación, no un cúmulo de prohibiciones. Si no se entienden primero los ‘sí’, los ‘no’ carecen de sentido», remata.