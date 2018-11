LIBROS Claire Messud, el aprendizaje del dolor «La niña en llamas» es una historia de amistad entre dos chicas que deviene en un extraordinario friso psicológico

Mercedes Monmany

Claire Messud (Green-wich, Connecticut, 1966) es, sin duda, una de las mejores y más exigentes, menos rutinarias, escritoras en lengua inglesa de la actualidad. Crecida en diversos países, su padre es un francés nacido en Argelia (que tuvo de compañero de escuela a Jacques Derrida) y su madre es canadiense. Clasificar su espléndida novela, ahora traducida, «La niña en llamas», de novela de iniciación sería quedarse cortos. Se trata de mucho más que eso. La de Messud es una perturbadora y soberbia obra que tiene un pie en lo irracional, en lo inexplicable, en señales y presentimientos que flotan en el ambiente y que sólo pueden ser vistos por algunos.

La minuciosa y penetrante profundidad de los análisis psicológicos se complementa sin cesar con inmensos espacios habitados por silencios y vacíos existenciales. Unos vacíos que no hacen más que crecer y emborronar lo que ya se creía saber de un personaje determinado: del extraño y siniestro médico Anders Shute, de la risueña enfermera Bev o de su hija, la selvática Cassie.

Todos ellos van dejando un reguero inquietante de incógnitas y secretos, de maledicencias locales y rumores, que desdibujan una y otra vez la historia de cada cual. O que simplemente alimentan perversamente las fantasías desatadas de dos adolescentes que rehúyen la modorra del lugar. Amigas desde la guardería, Julia y Cassie, que no pueden ser más distintas, siempre han compartido todo. Más que una amistad se trata de una verdadera unión casi mística. Sin embargo, cuando crezcan y entren en el mundo de lo «real», a partir de secundaria, se separarán.

Las chicas, desde que su cuerpo cambia, llevan escrito en la frente la palabra «miedo»

Todo lo distinto entonces, vulgarmente, aflorará: sin haber conocido nunca a su padre, Cassie representa el espíritu libre, oscuro y salvaje de los bosques que rodean su casa. Poco amante de los estudios, incontrolable, desafiante, poco a poco aflorará en ella la conciencia de su impotencia, de su insignificancia, y como un animal acorralado, esto «le provocará angustia y la volverá violenta». Por su parte, Julia, una adolescente estable, no deja de tener éxitos en sus estudios. Alejada de las aventuras en los bosques de su niñez, ahora, para ella, sólo se dibuja en el horizonte un futuro sin sorpresas, pespunteado de talleres teatrales y de un brillante protagonismo en clubs de debate juveniles. ¿Es el inmenso e inabarcable territorio de los EE.UU. más propicio que otros a desapariciones, a huidas, a evasiones forzosas o no, que no dejan rastro? Evasiones que dejan tras de sí misterios suspendidos, relatos sin acabar, hasta el fin de la memoria de los que los vivieron.

«Thriller» existencial

Como se insinúa en este apasionante «thriller» existencial, de sofocantes angustias casi metafísicas, las personas más corrientes pueden convertirse de repente, en estos territorios inabarcables, «en estafadores de series policiales con nombre inventado e identidad falsa que cruzan el país» dejando rastros, familias, amistades o profesiones inciertas, sin cesar recomenzadas. Escenarios de novela negra o de películas policiacas, con sus correspondientes cifras de desaparecidos, raptados y secuestrados. En ellos, sobre todo las chicas, desde que su cuerpo cambia, llevan escrito en la frente la palabra «miedo».