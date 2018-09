Citas culturales que no deberías perderte

Alimañas del espacio

«Predator»

Tres décadas después del camaleónico y violento Depredador contra el que luchó Schwarzenegger, llegan unos descendientes bullangueros y aún más peligrosos. La mayor ventaja para el público es que habrá tenido tiempo de aprender inglés, porque ahora decimos Predator. Y todo es menos serio. La nostalgia ochentera, tan de moda, se sirve con un leve aliño autoparódico y un sentido del humor nihilista. También con un reparto resultón, al menos para el espectador que se ha pasado a las series. Boyd Holbrook (Narcos), Olivia Munn (The newsroom) y Sterling K. Brown (This is us, la de O. J. Simpson...) encabezan el elenco. La cinta, un carrusel de emociones sin tiempo para la pausa, recurre a todos los referentes que puede, empezando por el viejo King Kong, con la esperanza de que algo se le pegue. Por FEDERICO MARÍN BELLÓN.