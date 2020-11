Cinco propuestas culturales para su agenda

Laura Veirs, la geóloga cantante

Similar puntuación entre la crítica mundial a Letter To You, lo nuevo de Springsteen, ha obtenido el undécimo álbum en la carrera artística de Laura Veirs, una geóloga de Colorado, experta, además, en chino mandarín, que irrumpió con el siglo con una voz personal hasta culminar con el que es su mejor disco hasta la fecha, My Echo (Raven, 2020), y uno de los mejores del año. Fruto de la ruptura sentimental con su productor, Tucker Martine, se beneficia de la colaboración de luminarias del nuevo folk americano, como Karl Blau, del rock, he ahí Matt Ward, o del jazz experimental, como el gran Bill Frisell. Disco de los que crecen cuanto más lo escuchas. No se lo pierdan. Por Álvaro Alonso.