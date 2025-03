Cinco apuestas culturales para despedir el verano

Ellas dan el golpe

Reviso la agenda de la semana que viene y me doy cuenta de la cantidad de grandes nombres en femenino que copan la programación artística: de la Lee Krasner del Guggenheim (merecidísima exposición), a la Carmen Laffón del CAAC , la Isabel Baquedano del Museo Universidad de Navarra, la La Ribot en el CGAC o la apuesta más joven: la Regina Giménez del Patio Herreriano (en la imagen). No me negarán que no tienen dónde elegir. Por Javier Díaz-Guardiola.