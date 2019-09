MÚSICA Carlos Saura: «Don Giovanni debe ser condenado. No hay redención» El 13 y el 15 de septiembre se representará en el Teatro Colón de La Coruña la ópera «Don Giovanni», de Mozart, dirigida por el cineasta aragonés

La razón que trae a Saura a La Coruña es la dirección escénica del «Don Giovanni» de Mozart, por encargo de los Amigos de la Ópera, y especialmente de su responsable artístico, César Wonenburger, que trabaja con el realizador en continuar la colaboración en próximos años con los otros dos títulos de la «trilogía Da Ponte», «Così fan tutte» y «Las bodas de Fígaro». Saura aceptó no sin antes pensárselo. «Yo no soy un experto en ópera, pero hacer mi película «Io, Don Giovanni» me obligó a estudiar el personaje, y me pareció natural decir que sí».

Desde su óptica, el personaje del seductor «está fuera de época» y hoy «sería muy controvertido» porque «está a punto de ser un canalla». «Es curiosa su obsesión por el sexo, solo vive para eso, es un enfermo mental dedicado a la conquista de las mujeres y me pareció interesante llevarlo hasta ese extremo». Su visión, eso sí, choca con el final moralizante que Mozart introdujo en la versión primigenia de la ópera, estrenada en Praga en 1787, y del que prescindió para su primera representación en Viena un año más tarde.

En esta escena postrera, todos los personajes se dan por satisfechos por el castigo divino recibido por el disoluto Don Giovanni al caer en los infiernos para purgar sus pecados. «Yo he quitado esa moralina final», zanja Saura, «porque es absurda». Desde su óptica, «el personaje debe ser condenado, si no, no tiene justificación la historia que se cuenta», y avanza que el suyo «será un final muy potente». Su propuesta escénica será bastante sencilla, basada en dos paneles sobre los que se proyectarán bocetos del propio Saura para ubicar las distintas escenas, y apoyados en el vestuario de época del diseñador Pedro Moreno, ganador de dos Goya.

Pondrán rostro y voz a este «Don Giovanni» el barítono Juan Jesús Rodríguez como el pérfido seductor, y el bajo Simón Orfila volverá a servirle como Leporello, uno de sus personajes fetiche. Completan el «cast» la soprano italiana Gilda Fiume (Donna Anna), la mezzo norteamericana Ginger Costa-Jackson (Doña Elvira, el tenor canario Francisco Corujo (Don Ottavio), el barítono madrileño Gerardo Boullón y uno de los rostros emergentes de la Opera de Berlín, la soprano española Rocío Pérez (Zerlina). A los mandos de la Sinfónica de Galicia se situará el maestro Miguel Ángel Gómez Martínez. Las funciones de «Don Giovanni» se desarrollarán los días 13 y 15 de septiembre en el Teatro Colón de La Coruña.