¿Busca un plan cultural? Consulte nuestra agenda

Monstruos que yo te cuente No extraña que Sam Mendes haya reparado en esta obra maestra de Emil Ferris (Chicago, 1962). Pero, antes de disfrutar en la gran pantalla del talento conjugado del cineasta y la escritora, podemos paladear, con el regusto que dan los días estivales, los trazos de Lo que más me gusta son los monstruos, una novela gráfica que hace pequeña a la más grande de las historias que nos venden en formato best seller. La niña lobo Karen Reyes, su protagonista, ha pasado a engrosar la lista de personajes que me llevaría a una lista desierta, a riesgo de que sus monstruos (los de su creadora, de hecho) se vuelvan también los míos. Para colmo, el talento de Ferris para el dibujo roza lo sublime. ¡De susto! Por INÉS MARTÍN RODRIGO.

Recital de Amy Adams Los ingredientes de Heridas abiertas son primorosos y la factura parece especialmente cinematográfica, si es que se puede distinguir todavía entre pantallas. Amy Adams se ahoga en alcohol y en sus propios recuerdos -en el reparto destaca también la grandísima Patricia Clarkson- en esta adaptación de la primera novela de Gillian Flynn (Perdida). Para no dejar cabos sueltos, dirige la función Jean Marc Vallée (Big Little Lies) y la creadora es Marti Noxon, que empieza a convertirse en otra referencia. De entrada, ha sido el mejor estreno de HBO en los dos últimos años. Lo tiene todo para triunfar y convertirse en una de las series del verano y del año, pese a que, tampoco nos engañemos, no es precisamente una producción con vocación generalista. Por FEDERICO MARÍN BELLÓN.

El regreso de Paul Collins Paul Collins A Paul Collins se le quiere mucho en España, no en vano regentó durante años una coctelería en Antón Martín, residiendo en nuestro país hasta que regresó a su Nueva York natal. Pocos, por no decir ningún héroe del power pop puede igualarlo, desde su arranque en los años del mítico club neoyorquino CBGB, cuando en el trío The Nerves -Paul, Peter Case y Jack Lee- reinventaban el rock & roll con una efectividad nunca vista desde los Beatles. Con The Beat, en 1979 marcaron un hito en la música. Ahora Paul anuncia su nuevo álbum, Out Of My Head, en colaboración estrecha con el bajista Paul Stingo. Agudo e inteligente, Paul deja su letargo y vuelve solo cuando tiene algo muy bueno que ofrecer. Ya podían otros aplicarse el cuento. Por ÁLVARO ALONSO.

Tiempo de festivales Almagro, Mérida, Olite, Olmedo, Peñíscola, Sagunto... En el estío, numerosos enclaves de la geografía española acogen festivales de teatro, generalmente clásico, aunque también hay otras propuestas. A los más veteranos de Almagro y Mérida se han ido sumando otros que se consolidan en cada nueva edición. Una amplia programación, que combina tragedia y comedia, convierte la oferta en muy atractiva para vivir la fiesta escénica. Los clásicos son para el verano. Y para cualquier estación. Por CARMEN R. SANTOS.