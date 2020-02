MÚSICA El Beethoven de Aramburu, Andrea Levy, Carmen Posadas, Marta Rivera de la Cruz, Savater... Personalidades de distintos ámbitos comparten con los lectores de ABC Cultural lo que significa para ellos el genial compositor, de quien este año se cumple el 250 aniversario de su nacimiento

FERNANDO ARAMBURU

«En la adolescencia llego a la llamada música clásica por contagio de un condiscípulo del colegio. Tardé un tiempo en cogerle gusto. Nunca había asistido a un concierto ni había visto de cerca una orquesta. Me empiezo a familiarizar con nombres de compositores, pero es la música de Beethoven, en discos de vinilo, la que me abre la puerta a un maravilloso espacio cultural. No sé nada de música, pero descubro que me sabía los primeros compases de la 5ª sinfonía. Reconozco la parte cantada de la 9ª, que yo atribuía a la inventiva de Miguel Ríos. Me identifico con el genio atormentado incapaz de no sufrir cada nota que asienta en el papel. Me irrita que en el patio del cuartel, por las tardes, durante el servicio militar, los altavoces difundan música sinfónica del genio. Yo no veo nada militar en Beethoven, ni en sus timbales, ni en sus golpes de orquesta. Llego a Alemania en el 83. Pronuncio el nombre del genio ante nativos a la manera hispana. No me entienden. Y poco a poco voy descubriendo el Beethoven íntimo y melódico, el que hoy prefiero, el de algunas sonatas y los conciertos para piano y orquesta, así como el innovador, vivaz, difícil, de los últimos cuartetos. En el gueto de Varsovia, la orquesta judía tocaba la 7ª. Lo cuenta en sus memorias el crítico Marcel Reich-Ranicki. Beethoven es sonido del mundo y una faceta positiva de Europa y de la vida íntima de muchos seres humanos, entre los que me cuento. Celebro ardientemente no haber nacido antes de su música».

ISABEL BURDIEL

«En condiciones normales prefiero al último Beethoven, ya sordo y desorientado, del cuarteto de cuerda 14, op.131 (1826) que al majestuoso y heroico de las grandes composiciones, por ejemplo el magnífico concierto para piano y orquesta nº 3 (1800). Sin embargo, ahora que decimos, con tristeza, adiós al Reino Unido merece la pena hacer sonar bien alto (a ser posible un domingo por la mañana) el cuarto y último movimiento de la novena sinfonía basado en la «Oda a la alegría» de Friedrich von Schiller que fue adoptado en 1985 como el Himno Europeo. Vienen tiempos difíciles para todos y más vale saber de parte de qué alegría estamos».

OUKA LEELE

«Recuerdo cómo descubrí la fuerza de Beethoven cuando empezaba a tocar el piano y en el primer curso había una pequeña obra suya, «Bagatela Op 119 nº 1». Me encantaba acentuarla de manera majestuosa y la tocaba y la tocaba porque me producía un placer misterioso. Ya en la adolescencia otra gran obra suya me volvió a llenar de vida de manera que un vinilo que tenía, lo tenía todo el día puesto y repetía siempre la misma parte, una y otra vez porque era como beber savia viva. Era la novena sinfonía. Y la bailaba y soñaba lo que iba a ser mi vida. Gracias Ludwig».

ANDREA LEVY

«Todos los melómanos estamos en deuda con Beethoven, sobre sus composiciones se sustenta gran parte de la música europea. Pero más allá de este peso histórico, lo importante es que sus sinfonías nos siguen conmoviendo hoy en día. Los europeos, además, le debemos nuestro himno: su novena sinfonía, arreglada por Von Karajan, nos une a todos frente a aquellos que nos quieren separar y ejemplifica cómo la emoción de la música ayuda a hermanar a las personas. Quizás uno de los momentos políticos y musicales más emocionantes que hayan existido fue el concierto en el que Leornard Bernstein tocó esta novena sinfonía con músicos de Berlín oriental y occidental pocos días después de la caída del muro».

CARMEN POSADAS

«Siempre he intentado subsanar un terrible defecto. No me gusta la música clásica. Sé que es una revelación que no dice nada bueno de mí, pero es la verdad. Será por deformación profesional, será porque lo mío son las palabras, pero lo cierto es que solo me gusta la música que cuenta una historia. Adoro la ópera, me fascinan las cantatas (en especial las de Bach) muero por los boleros y se me cae un lagrimón cada vez que oigo un tango. Por suerte a mi rescate ha venido Beethoven. Él ha sido mi puente de unión entre la palabra y la música. No solo porque parte de la suya también se canta sino porque es tan potente, tan extraordinariamente elocuente que no necesita palabras».

MARTA RIVERA DE LA CRUZ

«Fue en primero de EGB, en clase de la señorita Marisa –pelo corto, grandes gafas, bata blanca– que apareció en el aula con un tocadiscos y lo colocó junto a la pizarra. Era por la tarde y hacía calor: yo llevaba un vestido ligero debajo del mandilón de rayas rosa. Pidió silencio y nos hizo escuchar un disco. Luego escribió en el encerado “Beethoven. Quinta sinfonía”, y treinta y ocho niñas garabateamos aquellas palabras en nuestros cuadernos. Han pasado más de cuarenta años. Nunca di a mi profesora las gracias por abrirme la puerta a la música».

ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN

«Quizá cuando nos asomamos a la belleza absoluta a través de la música, la no superada manifestación del arte total, ignoramos el inmenso dolor que tuvieron que sufrir aquellos que, como Beethoven, nos han regalado los sentimientos más intensos de nuestras vidas. Fue un hombre atormentado, que sufrió más que gozó, que forjó su personalidad por y para su misión en la vida, para hacernos ver que el único camino de liberación no es alcanzar la libertad, pero sí procurarla con toda tu alma. Toda su música es un revolucionario grito de libertad. Libertad frente al poder. Libertad frente a los poderosos. Y libertad frente a las formas. Incluso cuando en 1802 estalla el drama de su sordera, abandona la idea del suicidio por la plena convicción de su obligación con la humanidad. La música, el arte, la verdad de Beethoven, no importa que sea subjetiva, nos ha hecho más libres».

FERNANDO SAVATER

«¿Puede incluso un completo lego en las delicias de la gran música - "esa forma misteriosa del tiempo", como la llamó Borges, otro lego- decir algo sobre Beethoven? No seré crítico ni pseudoexperto, sólo biográfico. Cuando mis padres me regalaron mi primer tocadiscos portátil a los quince años me compré para estrenarlo dos discos: "Las cuatro estaciones" de Vivaldi y el concierto de violín de Beethoven, dirigido por Furtwängler y con Yehudi Menuhim como solista. Lo oí sin cesar, todas las tardes, durante años. Incluso deliré que lo había compuesto yo. Beethoven o la adicción a la música...»

GUILLERMO SOLANA

«Al escuchar a Beethoven estoy condicionado, como todos los "boomers", por ciertos traumas infantiles. Desde el "Himno a la alegría" de Waldo de los Ríos cantado por Miguel Ríos, hasta la sintonía (con letra incluida) de "Érase una vez el hombre", que todavía hoy me impide escuchar el minueto del Septimino sin gritar de terror. Tanto Beethoven estropeado para mí: "Para Elisa", el Claro de Luna, el ta-ta-ta-chán de la quinta sinfonía. Por suerte quedan también lugares no profanados en los que refugiarse: por ejemplo, los últimos cuartetos de cuerda, que me descubrió un profesor de filosofía de bachillerato y que me han acompañado desde entonces».

MANUEL VILAS

«Muchas veces en mi vida me ha acompañado la sonata para piano nº 14, conocida con el nombre de “Claro de Luna”. Es una música de gran belleza. Miro en Spotify y lleva más de 60 millones de descargas. Hay mucha gente en el mundo, me digo en este instante, que le debe algo a Ludwig van Beethoven. Sus nueve sinfonías dieron racionalidad a las pasiones humanas. Sí, racionalidad y visibilidad. Beethoven es un creador de la idea de ser humano. Gracias a Beethoven el ser humano existe y tiene sentido, un poco de sentido en la gran noche del vacío del mundo».