ARTE Antonio Ballester Moreno: «El problema del arte en España está en la base, que es la enseñanza» El artista madrileño argumenta depuración y sencillez para defender su arte de vetas minimalistas

Rodrigo Díez Manceñido @RodriDiezM Madrid Actualizado: 21/02/2019 12:32h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A pesar de haberle surgido la inspiración artística de improviso, a Antonio Ballester Moreno (Madrid, 1977) le encanta su trabajo como creador plástico. Estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense tras haber realizado el bachillerato por ciencias puras. Tenía familiares artistas, lo cual no evitó que su madre le espetara que el arte era algo de borrachos. Describe su paso por la universidad como una etapa inolvidable y en la que estuvo cinco años haciendo lo que realmente le gustaba.

Hizo un Erasmus en Berlín y se quedó allí. ¿Por qué?

En Berlín era otra cosa completamente diferente, otra manera de entender la enseñanza del arte. Para mí fue decisivo. Allí te preparaban para ser un profesional del arte, y se daba una relación con los profesores, que trabajaban como artistas, cosa que aquí no. La universidad es como el cimiento sobre el que construir, y si no hay un traspaso de saberes de alguien que te enseñe cómo es el mundo profesional, uno acaba la carrera y se encuentra totalmente vendido. En Berlín venía gente del MoMA a observar e incluso a comprar. Había realmente un enlace con el mundo profesional del arte.

¿Fue su paso por el MUSAC lo que le abrió las puertas a la fama, a ser más conocido?

No a la fama, sino a abrirme las puertas al mundo profesional. Al MUSAC les presenté una beca de vídeo, dibujo e instalación. Cuando me dieron el dinero dije: «Me voy a poner a pintar, voy a cambiar completamente el tercio». Y así fue. Entonces los del MUSAC, al principio pensaron que me había vuelto loco, pero luego lo entendieron, les gustó y me hicieron esa exposición en 2008. Fueron ellos los que, al ver ese trabajo, me recomendaron a una galería americana. Vino este galerista, le gustó y dijo «quiero hacerte una exposición en Berlín». Fue a partir de ahí cuando se empezó a vender.

«El arte es una de las instituciones menos democráticas y más elitistas. Está dirigida a los intelectuales»

¿Es el mundo del arte rentable económicamente hablando?

Depende. Tengo muchos amigos que van muy justos. Yo realmente no me puedo quejar porque se van vendiendo cosas, vivo de ello, tengo para pagar mi estudio, mis materiales y mi casa. No quiero hacerme rico, creo que eso son cosas que, si tienen que venir, surgen, y no es mi finalidad. Para mí, poder venir aquí, al estudio, todos los días y poder hacer lo que hago ya es un triunfo.

¿Cree que el arte en España tgoza de buena salud?

El problema es la base, que es la enseñanza y la educación. Hay artistas que nos estamos dejando la piel por el arte en general y por el arte español en particular. Si ves que un ministerio de cultura en Alemania tiene un presupuesto cinco veces el español pues… Es inevitable que al final tengan mejores resultados.

Hay gente que le relaciona con los «Beautiful losers». ¿Suscribe este encasillamiento?

Eso fue una cosa que se dijo hace tiempo. Vengo un poco de ahí: de la calle, del graffitti, del monopatín, que era un poco de donde venía toda aquella corriente. Todo influye: cuando ves que un ídolo tuyo, una persona que has seguido como «skater» de repente se dedica al arte y uno se da cuenta de que está haciendo cosas que son parecidas… Pues da gusto. Yo estoy aquí en España, ese rollo no es así; yo hace mucho tiempo que dejé de patinar… No me encuentro ya tan cerca de eso.

Sus obras comenzaron con una gran presencia de la Naturaleza y han evolucionado a formas más sencillas...

Normalmente, suena a tópico, los artistas siempre solemos justificar el trabajo desde la depuración, la sencillez, el quedarte con lo justo. Va un poco por ahí. Uno cuando está trabajando, se va quitando paja de encima. Si puedo tener un lenguaje en el que con cuatro colores y cuatro formas puedo expresarme, es decir, con cuatro palabras pues... ¿por qué no? Te vas quedando con lo mínimo, y si con eso te haces entender, es una satisfacción. Yo creo que es parte del arte.

Trabaja sobre un material que es arpillera de yute. ¿Por qué este y no otro?

Trabajé mucho con algodón preparado, pero investigué y descubrí que en las vanguardias se usó el yute por problemas económicos. He conseguido trabajar de una manera bastante personal en un yute que no está preparado, está en crudo. Yo digo que no pinto sobre él, sino que es casi como teñir, porque voy dando capas muy finas de pintura, la tela lo va absorbiendo y no necesito darle una impresión ni un gesso. Normalmente en la artesanía no se quiere que se vea el punto. A mí lo que me interesa es que se vea el material, esa parte más natural.

«En Berlín te preparaban para ser un profesional del arte. Venía gente del MoMA a comprar»

¿Tiene alguna exposición ahora?

He participado en una colectiva en el Centro de Arte 2 de Mayo que clausuró la última edición de la bienal de São Paulo, en la que participé como artista y comisario.

¿Está trabajando en algo para los próximos meses?

Sí, de alguna feria tengo que preparar alguna cosa que tengo que presentar a una galería nueva… Estoy en muchos líos ahora mismo, pero exposiciones como tal, próximas, no.

¿Va a participar en ARCO? ¿Tiene algo pensado?

Sí, iré. Normalmente, a no ser que te den el estand sólo para ti, es la galería la que decide. Yo les he ofrecido algunas posibilidades de pintura.

La tasa de mujeres artistas es más baja que la de hombres. ¿Hay machismo en el mundo del arte?

Hay machismo en todos los ámbitos sociales. Lo discutía con mi mujer el otro día: hay cosas que no podemos hacer de un día para otro. Está bien empezar por el lenguaje, las cuotas… Lo mismo pasa en el arte, hay que ir consiguiendo eso. El arte es de las instituciones menos democráticas y más elitistas, y eso no sólo pasa con las mujeres: pasa con los disminuidos, con los niños… Es una cosa que está dirigida a una élite intelectual.