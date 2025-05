Alma Guillermoprieto, cuando mirar es pensar

Al comienzo de este breve pero lúcido ensayo, Alma Guillermo Prieto (Ciudad de México, 1949) recuerda que hace más de cuarenta años escribió un artículo en una revista de su país a raíz de la indignación que le habían causado los exitosos cómics para hombres «llenos de dibujos procaces que ilustraban recurrentes fantasías de violación y engaño. No pocas veces las protagonistas terminaban muertas, despatarradas en un charco de sangre, con un tiro en el pecho. Despatarradas con heridas múltiples de cuchillo». Al repasar aquel texto, confiesa que le habría gustado contar con un fundamento teórico o histórico sobre feminismo para sustentar su lógica irritación.

Ese apoyo lo ha ido adquiriendo con los años, leyendo sobre todo El segundo sexo, de Simone Beauvoir , y a autoras como Andrea Dworkin, Betty Friedan , Gloria Steinem y Germaine Greer, cuyo impulso para la emancipación de la mujer valora como merece. No obstante, aunque esas teóricas asoman por las páginas del libro, estamos ante un trabajo muy personal que encierra no poco de homenaje a las mujeres luchadoras que hicieron posibles los avances, y en el que no pretende adoctrinar sino más que nada lanzar preguntas e invitarnos a la reflexión. Lo que convierte ¿Será que soy feminista? , que la pandemia le ha impedido venir a presentar a España, en especialmente valioso.

Desmonta el tópico de que solo la izquierda defiende con ahínco el feminismo, y no tiene su cupo de machismo

La escritora, periodista, o mejor reportera, como prefiere ser denominada, aborda numerosas cuestiones, con un criterio libre y sin dejarse constreñir por lo políticamente correcto . Por ejemplo, desmonta el tópico de que solo la izquierda defiende con ahínco el feminismo, y no tiene su cupo de machismo, cuando, como bien aclara, «el patriarcado no distingue entre ideologías». Guillermoprieto, como ella misma nos explica, conoció muy de cerca los movimientos revolucionarios en América Latina y comprobó que para muchos se convirtió en una suerte de himno la canción del cantautor mexicano José de Molina con el estribillo «¡A parir, madres latinas! ¡A parir más guerrilleros!» , a la vez que frente a las protestas femeninas por el sexismo respondían: «¡Compañeras! ¿Qué es más importante: la Revolución o los problemas de las mujeres?», pareciendo«como si hubiera un Papá Marx con una esposa insubordinada y feroz que se llamaba Mamá Feminista […] Mamá Feminista: una loca)» Y reivindica una figura que muchas veces se olvida: el filósofo liberal John Stuart Mill que escribió sobre la batalla de las mujeres y se solidarizó con ellas.

Igualmente, no se guía solo por ensalzar fenómenos como el #MeToo , aunque lo vea necesario y no desdeñe sus aspectos positivos. Sin embargo, no acaba de sentirse cómoda sobre todo porque se aloja en internet y en las redes sociales, un universo, con sus evidentes bondades, pero donde también «sin cuerpo ni voz, cualquiera es capaz de tratar de cobrar realidad g ritando ofensas, repitiendo mentiras, canalizando odios [ …] El link somete a la tribu, la obliga a reaccionar sin reflexionar, convierte un desacuerdo individual en una danza colectiva de odio». Porque ni el odio ni el sectarismo ni las actitudes gregarias conducen a verdaderas soluciones. Muy al contrario perjudican al feminismo. De ahí que Alma Guillermoprieto apueste por lo que denomina «ética feminista» que implique «la tolerancia como valor imprescindible» que, subraya, ha de estar presente en todos los movimientos sociales, y por el reconocimiento de la existencia de feminismos diversos.

Quien se alzó en 2018 con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades afirma: «Mirar es pensar; pensar es descubrir». Alma Guillermoprieto lo lleva a cabo, en este libro y en toda su brillante trayectoria, sin anteojeras.

