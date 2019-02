¿QUÉ ESTÁS LEYENDO? Adrian Shubert: «Por placer me gusta sobre todo leer novelas de detectives» El hispanista e historiador canadiense comparte con ABC Cultural sus últimas lecturas

Carmen R. Santos

La última obra publicada por Adrian Shubert es «Espartero, el Pacificador» (Galaxia /Gutenberg), una monumental biografía en la que va más allá de una visión unidimensional del general y político para abordar su figura en toda su complejidad. Catedrático de Historia en la York University de Toronto, entre sus obras se encuentran, entre otros títulos, «Spain at War: The Spanish Civil War in Context, 1931-1939», y «A las cinco de la tarde, una historia social del toreo».

¿Qué libro/libros tiene entre manos o acaba de leer?

Acabo de empezar «Washington Black», de la novelista canadiense Esi Edugyan. El protagonista es un esclavo de 11 años en Barbados que llega a ser propiedad de un inventor excéntrico que le trata como un amigo. Un asesinato hace que los dos se fuguen y tienen una serie de encuentros y aventuras que acaba rompiendo su relación. En febrero voy unos días a Islandia y estoy leyendo las «Sagas».

¿Qué le llevó a elegirlo? ¿Qué le está pareciendo?

Su primera novela, «Half-Blood Blues» (2011), era maravillosa. Ganó el «Giller Prize», el premio literario más prestigioso de Canadá. Llevo solo unas cuantas páginas de la nueva, pero promete ser igual de buena. Con ella, volvió a alzarse con el «Giller Prize».

¿Libro en papel o electrónico?

Prefiero leer en papel, pero cuando viajo lo hago en mi iPad.

¿Lee más narrativa, ensayo, poesía...? ¿Algún género preferido?

Si es por placer, suelo leer narrativa y, más que nada, novelas de detectives. Y cada vez más estoy leyendo ficción histórica. Hace poco leí una novela muy interesante sobre la vida de Madame Tussaud: «Little», de Edward Carey. Y en mi mesilla de noche tengo «El orden del día» de Éric Vuillard.

¿Autor/es de cabecera?

Phillip Kerr, con su serie de «Bernie Gunther» y, últimamente, Tara French.

¿Cuenta con algún rincón de lectura?

No, pero siempre leo en los aviones. La verdad es que durante los vuelos soy muy antisocial.

¿Dedica a la lectura un tiempo específico?

Generalmente, hago lo posible por leer por gusto una hora antes de acostarme.